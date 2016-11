Загадка Сфинкса. Как Уорд прочел книгу Ковалева

Сергей Ковалев отдал на ринге в Лас-Вегасе все, что мог, но так и не «расколдовал» самого хитрого и невозмутимого бойца современности.

Сразу хочется оговориться: нет никакого желания ввязываться в ожесточенный диспут о том, кто на самом деле взял верх в поединке Ковалев — Уорд. Поднимать волну негодования имело бы смысл только в одном случае — если бы это как-то помогло организовать повторный бой между этими соперниками, который, конечно же, просто необходим. Но Сергей получит свой реванш и так: это право было изначально прописано в контракте, а промоутер теперь уже экс-чемпиона мира Кэти Дува уже успела заявить о своем намерении использовать данную опцию.

Kathy Duva of @Main_Events said they will pick up their right to an immediate rematch for Kovalev. #KovalevWard #boxing