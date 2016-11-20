Загадка Сфинкса. Как Уорд прочел книгу Ковалева

Сергей Ковалев отдал на ринге в Лас-Вегасе все, что мог, но так и не «расколдовал» самого хитрого и невозмутимого бойца современности.

Спокойствие, только спокойствие



Сразу хочется оговориться: нет никакого желания ввязываться в ожесточенный диспут о том, кто на самом деле взял верх в поединке Ковалев — Уорд. Поднимать волну негодования имело бы смысл только в одном случае — если бы это как-то помогло организовать повторный бой между этими соперниками, который, конечно же, просто необходим. Но Сергей получит свой реванш и так: это право было изначально прописано в контракте, а промоутер теперь уже экс-чемпиона мира Кэти Дува уже успела заявить о своем намерении использовать данную опцию.

Kathy Duva of @Main_Events said they will pick up their right to an immediate rematch for Kovalev. #KovalevWard #boxing — Dan Rafael (@danrafaelespn) 20 ноября 2016 г.

Поэтому мы вправе оставить эмоции в стороне и спокойно оценить то, что произошло на ринге нынешним утром. Вы можете согласиться с аналитиком телеканала HBO Гарольдом Ледерманом, который отдал предпочтение россиянину, а можете — с известными боксерами Поли Малиньяджи и Мэттью Маклином, которые вели свой счет для британско-ирландского медиагиганта Sky Sports. По их мнению — сильнее был Андре Уорд.

Но что точно излишне в нынешней ситуации — это безапелляционность и категоричность оценок и суждений. По факту исход боя решил последний, 12-й раунд: двое официальных арбитров отдали его американцу.

Разрыв между боксерами согласно компьютерному подсчету ударов — практически такой же, как между голосами избирателей на прошедших выборах президента США. Чисто символический. К тому же он всегда содержит в себе известное лукавство. Вы можете выиграть по ударам один раунд: 30 на 5, а два следующих проиграть — 10 на 15. И, соответственно, отставать на судейских карточках.

Наконец, будет нелишне напомнить критерии оценки профессионального боя, которые существенно отличаются от тех, что были приняты еще совсем недавно в боксе любительском.

1. Нанесение «чистых» и результативных ударов

Этот критерий, возможно, самый объективный и значимый, но далеко не единственный. Разумеется, судьи должны учитывать помимо количества точных попаданий еще и их тоннаж. Разумеется, удары по защите арбитрами оцениваться не должны.

2. Защита

Оборонительные действия во всем их многообразии. Защита корпусом, нырки, уклоны, подставки, эффективная работа в клинче, движение на ногах. Если вы заставляете соперника часто промахиваться — то благодаря этому не только снижаете риски в бою, но и набираете висты, которые обязаны учитывать судьи.

3. Эффективная агрессия

Ключевое слово — первое. Прессинг и движение вперед сами по себе не значат ничего. Но если агрессия сковывает действия противника, не дает ему выдерживать свой рисунок боя и прокладывает дорогу к собственной результативной комбинационной работе — значит вы на верном пути.

4. Контроль ринга

Боец, удерживающий центр ринга, априори владеет стратегической инициативой. Но здесь ключевой фактор — нивелирование встречной агрессии со стороны оппонента.

Если рассматривать прошедший поединок с этих позиций — вполне можно если не принять, то понять вердикт, который у всех трех арбитров получился совершенно идентичным (что само по себе — случай очень редкий, особенно для близких и конкурентных боев).

В этой битве были как минимум четыре очень близких раунда, которые можно было отдавать в любую сторону. Увы, судьи не создали Сергею комфортную «подушку» в первой половине боя, и это предопределило его исход.

Поэтому споры о вердикте лучше и честнее оставить за кадром. Куда важнее понять, почему Ковалев реализовал свой план на бой только в первой его трети. Что помешало Сергею решить задачу, которую ставил и сам боец, и его тренер Джон Дэвид Джексон: победить уверенно, а лучше всего — досрочно?

Реванш тревожит больше



Ковалев вышел на ринг в отличной физической форме и делал то же, что и всегда. А вот внешний вид Уорда изначально очень удивил. Андре всегда выглядит несколько флегматично, но здесь, казалось, он готов был уснуть еще до стартового удара гонга. Очевидно, олимпийский чемпион Афин собирался присмотреться к более мощному и длиннорукому сопернику, не форсируя события. Но Сергей не дал ему такой возможности. Американец попал под жесткий пресс, побывал в нокдауне, но что совершенно поразительно — на лице Уорда не дрогнул ни один мускул, а в его углу царила умиротворенная, рабочая атмосфера.

Влиятельный обозреватель ESPN Дэн Рафаэль по инерции отдал Ковалеву все раунды с третьего по пятый, хотя уже тогда поединок накрыла «серая зона»: у обоих соперников были свои успехи в отдельных эпизодах, но они определенно не складывались в картину какого-либо доминирования.

А вот в шестой трехминутке наступил стратегический перелом. Если раньше Андре бил исключительно джеб или левой боковой (закралось даже подозрение — а не травмирована ли его вторая рука?), то в середине боя она внезапно полетела — и как! Сергей увидел перед собой совершенно другого боксера, которого он просто не знал, как перебить на фоне собственной усталости. А она мало-помалу подступала.

Фото ESPN

Сергей не смог развить успехи начальных раундов во второй половине боя



Ковалев продолжал методичную охоту за головой Уорда, а тот начал с успехом пробивать по всем этажам. Новый расклад сил в дуэли джебов уже не позволял россиянину контролировать ход поединка. Конечно, Андре не забрал абсолютно все оставшиеся раунды, он он явно прочувствовал чемпиона, нашел свою дистанцию, нужный ритм и действенный план. Действуя при этом с неизменным хладнокровием, сверхдисциплинированно, не ввязываясь в рубку. Впрочем, кулак Сергея, раз за разом пролетающий в двух сантиметрах от подбородка Уорда даже на замедленных повторах производил сильное впечатление.

Именно в этом, а не в поражении как таковом, заключается драма Ковалева. Сегодня можно говорить о том, что в чем-то ему не повезло и исход встречи мог быть другим. Но как отмахнуться от того факта, что умный и необычайно техничный Уорд подобрал к Сергею ключ, в то время как он сам не предложил Андре ничего, кроме чисто физического превосходства и стартового натиска?

Противостояние двух незаурядных и заслуженных полутяжеловесов почти наверняка будет продолжено. Тем более, что первый бой по части зрелищности и интриги зрителей никак не разочаровал. Но с тем фактом, что теперь инициативой как на ринге, так и за его пределами завладел американец, Ковалеву придется считаться.

Злость на Уорда, на судей, на самого себя и не весь мир станет для него плохим союзником. Чтобы все-таки одолеть оклендского сфинкса, Сергею будет необходимо сделать в своем профессиональном развитии новый широкий шаг.

Фото HBO

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