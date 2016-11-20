Красноречие Папы Карло. Почему «Боруссия» Д обыграла «Баварию»

«Советский спорт» рассказывает, благодаря чему дортмундская «Боруссия» нанесла «Баварии» первое поражение в бундеслиге в этом сезоне.

ПОДСКАЗКА ОТ АНЧЕЛОТТИ

Известно, что главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти умеет и любит поговорить, а также послушать собеседников. Сложность в том, что у этой медали, как и любой другой, две стороны.

Несомненный плюс - умение найти подход к своим футболистам. Анчелотти с радостью готов им помочь как на поле, так и в жизни. Тренируя «Милан», он увидел: один из лучших игроков выступает не на своем уровне. Нужно было устранить проблему. Для этого он решил понять, откуда растут ее корни. Разговорив игрока, он узнал: у футболиста планировалась свадьба, а он сомневался, хочет ли жениться! Анчелотти искренний разговор позволил понять, что у игрока сложная ситуация. Давить на него он не стал, а просто дал совет: поступать так, как велят чувства. Ситуация была решена - жениться футболист передумал, а вскоре заиграл на своем уровне. Анчелотти был рад, что помог: «Я счастлив, что мои подопечные могут обратиться ко мне за помощью в такой ситуации. Этот игрок стал моим другом».

Можно потратить много времени, чтобы найти футболиста, который был бы итальянцем не доволен. Обычно наоборот - все от него в восторге. Например, Криштиану Роналду. Когда Анчелотти был уволен из «Реала», они не прекратили общение, а продолжили созваниваться друг с другом. Когда Карлетто покидал «ПСЖ», то грусти не скрывал Златан Ибрагимович. Швед прямо заявлял, что лучше тренера для «ПСЖ» не видит.

Минус такой искренности Анчелотти – иногда он слишком откровенен с прессой. Порой получается сказать больше, чем нужно. Например, раскрыть некоторые секреты. Так произошло перед игрой в Дортмунде: «Благодаря Томасу Тухелю у «Боруссии» есть свое уникальное лицо. Это очень сильная, атакующая команда. Правда, иногда у нее есть проблемы в обороне - появляются свободные зоны. Но это нормально, когда много атакуешь». Получается, Анчелотти дал сопернику прямую подсказку, чем попытается в его игре воспользоваться! Тухелю только оставалось сделать выводы.

РЕАКЦИЯ ТУХЕЛЯ

Говоришь, свободные зоны у нас есть? Исправим! Значит, мы атакующая команда? Будем в таком случае контратакующей!

Чтобы свести свободные зоны к минимуму, Тухель поступил просто - отказался от прессинга на чужой половине поля. «Боруссия» защищалась на своей половине поля, если не считать двух исключений. Первое - в отбор хозяева вступали сразу после потери мяча. Это фирменный знак коллектива из Дортмунда. Второе - чтобы не дать разыграть Нойеру удар от ворот с ближним партнером, «Боруссия» перекрывала соответствующих адресатов. Показательная статистика - команда Тухеля владела мячом всего 33% времени! Отклонение от нормы просто грандиозное - перед этой игрой в среднем за матч ее владение составляло 68%! Это был лучший результат в лиге. Но что не сделаешь, когда результат необходим в первую очередь - перед игрой «Боруссия» отставала от «Баварии» на шесть очков.

Чтобы угрожать воротам соперника контратаками, Тухель правильно выбрал состав на игру, а также план.

1. Скоростной тандем

Используя схему 3-5-2, при обороне «Боруссия» оставляла впереди двух человек - скоростных форвардов Рамоса и Обамеянга. Они всего лишь второй раз в нынешнем сезоне бундеслиги появились в стартовом составе одновременно. В итоге Обаменянг стал самым бьющим игроком матча - пять ударов. Именно он забил единственный гол.

2. Атакующий дуэт полузащитников

Чуть глубже форвардов играли два нацеленных на атаку полузащитника - Шюррле и Гетце. Команда, которая желает только отбиться, никогда бы не поставила такое сочетание игроков в полузащиту. Но «Боруссия» желала атаковать. За матч каждый из них по два раза вывел на удар партнеров - лучший показатель в команде. Гетце сделал голевую передачу.

3. Гибкость при выходе из обороны

Из обороны «Боруссия» выходила как через средние, так и через длинные передачи. Быстро доставив мяч нападающим, можно было оставить их против трех игроков обороны соперника. Вот и сделали футболисты «Боруссии» 68 длинных пасов. Обычно же делают на десять меньше. При такой игре один нападающий располагался по центру атаки, второй - на фланге, вторым темпом наступление поддерживали атакующие полузащитники. Получается, что удары «Боруссия» наносила по всем фронтам.