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Мозячище! Феномен или динозавр? (колонка Дмитрия Пономаренко)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мозячище! Феномен или динозавр? (колонка Дмитрия Пономаренко)
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» задается вопросом – форвард Сергей Мозякин так хорош или наш хоккей переживает серьезный спад.

Сергей Мозякин вновь потряс воображение российских болельщиков. На этот раз хет-триком в ворота «Спартака». И сразу куча личных призов обрушилась на капитана «Магнитки». Он теперь и лучший бомбардир, и лучший снайпер «Металлурга». Обошел не менее знакового в прошлом капитана уральской команды Евгения Корешкова.

На счету Сергея в этом чемпионате уже 47 (24+23) очков. И в ноябре он начал отдаляться от преследователей в рейтинге самых результативных игроков КХЛ. Как бы не был хорош сейчас СКА и его лучший бомбардир Илья Ковальчук, но от Мозякина он уже отстает – 44 (20+24) очка.

Ну и конечно капитан «Металлурга» вновь обновил свой рекорд в чемпионатах страны – 448 шайб.

И я искренне рад за Сергея. Хотя он по-прежнему не дает прессе интервью вот уже год, наверное. И даже не объясняет почему. А хотелось бы объясниться. Но пока за него вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин отдувается. Даже блог себе завел в Интернете.

Потому что молчание Моязкина – не на пользу лиге. Ведь, если по совести, именно Мозякин всегда был визитной карточкой нашего хоккея. И сейчас ей является.

Не блистающий за океаном Александр Овечкин, не вернувшиеся из НХЛ маститые Павел Дацюк и Ковальчук. А именно он – Сергей. Форвард, который всю свою долгую жизнь играл за российские клубы и для российских болельщиков. Ну если не считать четырех матчей вQMJHL в сезоне 1998/99.

Форвард, который начал свою карьеру с зарплаты чуть ли не в сто долларов, которые получал в ЦСКА.

Но вот Сергей стоит сейчас в одиночестве на вершине бомбардирского утеса в КХЛ. А ему 35 лет. И никого рядом.

И я понимаю, что таких мастеров, умеющих разбираться с шайбой, как Мозякин, в лиге больше нет.

Мне говорят: «Ну не может же новый Мозякин по каждому году рождения появляться». И это звучит, как аксиома. Хотя я не очень понимаю – почему не может? Почему Малкин мог родиться на следующий год после Овечкина, а с тех пор игроки такого калибра расти вдруг перестали. Хотя в юношеском хоккее не раз услышишь «Вон, смотри, это второй Овечкин».

Несколько лет назад мне казалось, что звезда таланта Мозякина начала меркнуть.

Помните, как его и Даниса Зарипова на взяли на Олимпиаду-2014? И слова-приговор главного тренера сборной России Зинэтулы Билялетдинова: «Да Мозякин бы в Сочи даже до ворот не доехал бы!»

Многие тогда возмущались. А я лично не особо удивился. Потому что помнил, как Мозякин оставался в запасе и на ЧМ-2010 при Вячеславе Быкове.

Но вот сменилась в сборной власть, и Сергей вновь стал там игроком основы. Сейчас Олег Знарок видит его в звене с Евгением Дадоновым и Вадимом Шипачевым. Возможно, мы именно в этом сочетании увидим эту связку на Кубке Первого канала.

На серебряном для россиян ЧМ-2015 Мозякин стал лучшим бомбардиром нашей команды – 12 (6+6) очков.

Но отдельные неплохие сезоны в сборной меркнут перед клубными подвигами Сергея. После ухода с хоккейной сцены Алексея Морозова вожаку «Металлурга» и соревноваться в лиге не с кем. У форварда сейчас в 35 лет словно второе дыхание открылось.

И я спрашиваю себя – кто он? Феномен или динозавр? Штучный товар или вымирающий вид нападающего? Мозякин действительно так хорош или наша лига постепенно хиреет, позволяя 35-летнему ветерану издеваться над обороной соперника?

У меня нет четкого ответа на этот вопрос. Возможно, он есть у самого Мозякина.

Но Сергей молчит. Как молчат вымершие на Земле динозавры…

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