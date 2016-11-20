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«Кто первым выиграет, тот – фаворит»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Кто первым выиграет, тот – фаворит»
Источник: Associated Press

«Советский спорт» подводит итоги первой половины матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.

Поединок за шахматную корону миновал экватор – сыграны шесть партий из двенадцати. Счет – 3:3. Сегодня в 22.00 по московскому времени в Нью-Йорке начнется 7-я партия. Белыми будет играть Карякин.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ

«ОТ КАРЯКИНА ТРЕБОВАЛАСЬ ЛИШЬ АККУРАТНОСТЬ»

Жребий оказался на стороне чемпиона мира – все-таки лучше начинать белыми. Риск проиграть минимален. А кому хочется начинать матч с поражения, чтобы давать сопернику такую фору в столь скоротечном поединке?! И соответственно, шансы на победу у белых побольше. Но Карлсен выбрал неожиданное начало, во всех смыслах – Дебют Тромповского, мало, что редко встречается, к тому же он довольно безобиден.

- Для Сергея выбор такого начала не стал проблемой, - говорит экс-чемпион мира ФИДЕ Александр Халифман. - Это достаточно безопасный дебют, хотя и не очень популярный. От Сергея требовалась лишь самая минимальная аккуратность, и он ее проявил.

Соперники заключили мир на 42-м ходу (тексты всех партий на Sovsport.ru), но могли это сделать гораздо раньше, если б не регламент, запрещающий предлагать ничью раньше 30-го хода.

ВТОРАЯ ПАРТИЯ

«ЕЩЕ СКУЧНЕЕ ПЕРВОЙ»

Первая партия – особая: десятки телекамер, сотни журналистов, звезда Голливуда Вуди Харрельсон, делающий первый ход. Но во второй партии, несмотря на статус дебютанта, российский гроссмейстер белыми мог бы попытаться создать проблемы чемпиону. Сергей, конечно, пытался, но - ничья на 33-м ходу.  

- Если это и есть стратегия Карякина белым цветом, значит, что-то при подготовке было сделано неправильно, - считает  Александр Халифман. – Сергей даже минимальные проблемы перед чемпионом мира не поставил. Все-таки, думаю, Сергей что-то другое приготовил белым цветом, а в этой партии просто хотел посмотреть, как все пройдет. Поэтому решил не поднимать сразу напряжение до максимума. Вторая партия получилась еще скучнее первой. 

ТРЕТЬЯ ПАРТИЯ

«СЕРГЕЙ ПРОЯВИЛ СЕБЯ ОТЛИЧНЫМ ЗАЩИТНИКОМ»

Карлсен сменил дебют – выбрал испанку, ее антиберлинский вариант. На 10-м ходу Магнус свернул с проторенной дороги, сыграв Ле2. Претендент потратил на ответный ход 22 минуты, но разобрался в позиции, нашел верный план и легко уровнял игру. Но затем Карякин сыграл неточно, норвежец этим воспользовался. Российский гроссмейстер вынужден был защищать тяжелую позицию. Карлсен не выдержал напряжения, прошел мимо выигрыша на 72-м ходу и Карякин свел партию вничью на 78-м.

- Сергей проявил себя отличным защитником, - подчеркивает 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. - Соперники были в одинаковых условиях, сыграли по 78 ходов, оба потратили много сил. К тому же сейчас Карлсен расстроен – упустил победу. Поэтому психологический фон в пользу Карякина.

ЧЕТВЕРТАЯ ПАРТИЯ

«КАРЯКИН ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ ПОРАЖЕНИЕ»

Анатолий Евгеньевич, безусловно, сделал правильное резюме из третьей партии по поводу психологического фона. В четвертой партии белый цвет у Карякина и пора уже было сыграть поактивнее…

- Сергей получил по дебюту немного лучшую позицию, но выбрал амбициозный и, как оказалось, неверный план. Карслен его опроверг своим 18-м ходом  (Фс6), - поясняет гроссмейстер Ян Непомнящий. - После этого просмотра Сергей не смог перестроить игру, а затем пошел на размен белопольного слона и получил безрадостную позицию

- Надо говорить прямо: Карякин прошел через поражение, Магнус переигрывает Сергея в миттельшпиле, - категоричен Александр Халифман. - Сергей – молодец, проявил упорство. Но если б чемпион находился в лучшей форме, никакое бы упорство не помогло.

Карякин вновь спас почти безнадежную позицию, а партия стала самой продолжительной в матче – ничья была заключена лишь на 94-м ходу.

ПЯТАЯ ПАРТИЯ

«ПРЕТЕНДЕНТ ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛ ПЕРЕВЕС»

Чемпион вновь поменял дебют - после Тромповского и антиберлина сыграл итальянскую партию. Но норвежец проблем претенденту не создал – Карякин отвечал в  дебюте достаточно быстро, было видно, что эта позиция его тренерским штабом проработана. Соперники перешли в ничейный эндшпиль, но здесь излишне резко сыграл чемпион.

- Пятая партия показала, что Карлсен заряжен на борьбу, что он будет идти вперед, - комментирует гроссмейстер Александр Рязанцев. - В равной позиции он сделал ход 38.g4, хотя положение на доске такой резкости не допускало. Сергей подловил соперника на контригре ходом 38…h5 и получил перевес. У Карякина были хорошие шансы поставить перед Карлсеном серьезные проблемы, но Сергей допустил ошибку на 43-м ходу. Как итог - ничья после 51-го хода

ШЕСТАЯ ПАРТИЯ

«ОСТАЛОСЬ РАЗОЧАРОВАНИЕ»

Карякин белыми третий раз подряд избрал испанскую партию. Очевидно, что партия развивалась согласно домашнего анализа. Соперники играли очень быстро, и никаких сюрпризов с обеих сторон не последовало. Ничья на 32-м ходу.

- Видимо, Сергей хотел устроить проверку сопернику, но тот оказался к ней готов, - делает вывод Александр Рязанцев. – Но осталось разочарование от того, что ему не удалось белыми создать проблемы Магнусу. На мой взгляд, такая проверка для матча на первенство мира, слишком легкая.

ИТОГ: ИГРОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО У МАГНУСА

- Если подводить итоги первой половины матча, то игровое преимущество все-таки на стороне Магнуса, - считает Александр Рязанцев. К такому выводу заставляет придти третья и четвертая партии. К положительным моментам можно пятую партию, где Сергей действовал уверенно и даже черными перехватил инициативу. Вторая половина матча будет очень напряженной. Кто выиграет первую партию, тот сразу станет фаворитом.

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