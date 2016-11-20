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По стопам Криштиану. Как Смолов играет после травмы и чем он похож на кумира мил

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
По стопам Криштиану. Как Смолов играет после травмы и чем он похож на кумира мил
Источник: «Советский спорт»

Федор Смолов отметил возвращение на поле забитым мячом, позволив «Краснодару» разгромить «Урал» (3:0).

Распахнутая куртка и усталый взгляд – Смолов появился на поле одним из первых. Игра с бывшим клубом – первая для Федора после травмы, и дебютная на новом стадионе. Раньше он бывал здесь только как зритель.

Пока Смолов грелся, двигаясь в такт хитам из наушников, партнеры морщились от холода. В Краснодаре, по местным меркам, похолодало – всего плюс восемь…

Федора ждали две недели назад в игре с «Оренбургом». Но тогда напомнила о себе болячка. Рисковать здоровьем игрока не стали. В памяти еще остался случай с Павлом Мамаевым, чье раннее возвращение на поле обернулось рецидивом травмы.

Время вне поля Федор тоже провел ударно: фотосессии для глянца и покупка крутого авто (Lamborghini Aventador). Так заявляют местные автолюбители, добавляя, что на таком по Мадриду гоняет Роналдо. Кажется, теперь Смолов копирует Криштиано не только манерой празднования голов.

На игру Федор, как и полагается, добирался на клубном автобусе. Вместе с командой. Отдельно на стадион приехали Сергей Петров и Вячеслав Подберезкин. Новая традиция клуба – автограф-сессии игроков, не заявленных на матч. От желающих не было отбоя, зато был лимит по времени – полчаса.

Теплая встреча с главным тренером «Урала» Александром Тархановым сменилась для Смолова поиском места на скамейке запасных. Соседом оказался Марат Измайлов, чередующий яркие игры с пребыванием в запасе. Находясь на скамейке, Федор оставался в игре, бурно обсуждая происходящее с Маратом. Он пытался кричать партнерам, ерзал, вскакивал с места...

«Краснодар» научился играть без Смолова, но не забивать. Ари, Жоаозиньо, Перейра били куда угодно, но не в створ. Вообще в пяти матчах без Федора «быки» забили пять мячей. Три из них – «Оренбургу», по одному – «Рубину» и «Амкару». К слову, в первых восьми турах со Смоловым «Краснодар» забил 12 голов. Разница ощутима.

«Урал» упирался, забрасывая мяч вперед на Павлюченко. Роман пытался за него зацепиться, опускался в центр поля, фолил, спорил с судьей Вилковым. А у хозяев после перерыва вышел на замену Смолов и событие это бурно встретила публика. Любое касание мяча Федором сопровождалось овациями.

Игра «Краснодара» оживилась. Правда, отличился сначала Газинский, ловко обработав мяч и послав его в сетку. Затем напомнил о себе и Смолов, забивший девятый мяч в девяти играх чемпионата. А добил «Урал» Жоаозиньо.

С Федором «быки» расцвели. Он получал мяч, дирижировал партнерами, развивал атаки… В следующей игре «Краснодар» встретится «Зальцбургом» в Лиге Европы. От ее результата будет зависеть будущее клуба в еврокубках. Кажется, сейчас Смолов нужен команде как никогда.

Матч

Краснодар - Урал - 3:0 (0:0)

Голы

Газинский 66 (1:0). Смолов 71 (2:0). Жоаозиньо 74 (3:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Калешин, Енджейчик, Газинский, Перейра (Торбинский, 81), Быстров (Ахмедов, 61), Жоаозиньо, Каборе, Ари (Смолов, 46)

Урал: Заболотный, Кулаков, Данцев, Фонтанелло, Динга, Подоксёнов (Ставпец, 73), Коробов (Павленко, 61), Фидлер, Павлюченко, Чантурия, Лунгу (Бугуи, 86)

Предупреждения:

нет - Данцев, 21; Подоксёнов, 65

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

20 ноября 14:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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