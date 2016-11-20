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В носах правды нет? Яременко про Еременко

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В носах правды нет? Яременко про Еременко
Источник: Global Look Press
Коллега из одного издания спрашивает сегодня: как считаешь, нормальный заголовок мы придумали: «В носах правды нет, или как кокаин губит российских футболистов»? Мое стремление к свободомыслию и отсутствию цензуры, конечно, превыше всего. Но в вопросах наркотиков я все-таки реакционер и охранитель – не считаю, что упоминания про кокс, марихуану, дудки, бульбуляторы и т.д. и т.п. правильны для заголовков первых полос.

В ситуации с моим почти однофамильцем (две буквы – сущая мелочь) произнесу скучную до банальности сентенцию: наши футболисты до такой степени развращены (лёгкими деньгами, отсутствием серьезной конкуренции и проч. – список может продолжить каждый), что и это не удивляет. Ну, в самом деле: что нас может удивить? Услышали мы тут про нетрадиционные сексуальные утехи Александра Алиева, когда-то талантливого и многообещающего? Ну и что… Теперь информация о дискве Еременко, которая могла бы быть сравнима с разорвавшейся бомбой – да помилуйте… Что ж тут из ряда вон? Как только объявили об отстранении на 30 дней – слухи сразу и поползли. По большому счёту, никто и не удивился.

Мой коллега Игорь Рабинер, давно уже, словно Дарья Донцова, отменивший как жанр понятие «книжная новинка», ибо выпускает новые труды быстрее, чем устаревают предыдущие (говорю так не из злобы, а из зависти), даже написал: «Игроки московских клубов нюхают кокаин, чтобы выходить из запоя». Налицо, конечно, незнание коллегой жизненного материала.

Встретилась даже такая шутка: «Жаль, что Еременко финн… Был бы из-за океана – можно было бы сказать, что кокаин попал в кровь во время секса». Хотя можно было бы покреативить, что футбольный разметки нанюхался, а все вопросы – к тем, кто ее наносил. Но как тут не вспомнить Кокорина с Мамаевым, чья вечеринка с шампанским теперь кажется просто невинной детской шалостью…

А ведь развращены оказываются не только те, у кого российский паспорт в кармане. Русификация происходит быстро.

Шутить про карьерную дорожку Романа не будем. Как и перепевать расхожую фразу про то, что мы хотели игроков, похожих на Марадону, в российском чемпионате, но имели в виду совсем иное. Мне интересно лишь одно: что должно случиться в российском футболе, чтобы подобное стало больше невозможным? У меня ответа нет. А у вас?

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