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Бомба от Глушакова. Как «Спартак» победил «Амкар»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бомба от Глушакова. Как «Спартак» победил «Амкар»
Источник: «Советский спорт»

«Спартак» на своем поле уже в компенсированное время сумел-таки додавить неуступчивый пермский «Амкар» в матче 14-го тура чемпионата России.

МОДНЫЙ ЗЕ ЛУИШ

Спартаковские болельщики продолжают опровергать утверждение одного известного тренера, что Россия – это не футбольная страна. В Москве холодно. Главным образом из-за сильного пронизывающего ветра, находиться на котором очень неприятно. Тем не менее, 45-тысячная «Открытие Арена» была заполнена примерно на две трети. И это – на матче с «Амкаром», прямо скажем, не слишком статусном, несмотря на успешную игру пермяков в этом сезоне.

Спартаковская публика не только преданна команде. Она быстро находит себе героев. Сейчас в таковых ходит главный тренер Массимо Каррера. Перед игрой на фанатской трибуне появился баннер, посвященный итальянцу: «Вперед, Массимо! Удача любит смелых». Каррере наверняка было приятно, тем более что он человек эмоциональный. Но ему нужно помнить: спартаковские болельщики быстро очаровываются, но так же быстро и разочаровываются. Дмитрий Аленичев, например, знает об этом очень хорошо.

Столкнувшись с кадровыми проблемами – травмы Таски, Боккетти, Зе Луиша, дисквалификация Попова – Каррера не стал менять схему, вновь остановившись на привычной уже расстановке 4-2-3-1. Хотя, например, во встрече с «Ростовом» он решил перейти на 3-5-2 – ту же схему, которую использует соперник. «Амкар» играет в пять защитников, но на этот раз Каррера делать «зеркальное» отражение не стал.

Если про отсутствие Боккетти, Зе Луиша и Попова было известно заранее, то отсутствие Таски стало неприятным сюрпризом. В пятницу, когда «Спартак» проводил открытую тренировку, немец работал в тренажерном зале, но, предполагалось, что он будет готов. Но нет. В итоге Кутепов остался без опытного партнера рядом (считать таковым Маурисио в силу ряда причин, в первую очередь адаптации, пока нельзя), и вынужден был едва ли не впервые во взрослой спартаковской карьере исполнять роль этакого начальника обороны. Справился он с ней в целом неплохо.

Боккетти, Попов и ЗеЛуиш же заняли места в ложе прессы. Итальянец даже пришел на футбол с женой. Импозантнее всех смотрелся Зе Луиш – в черном коротком осеннем пальто нараспашку и черных же кроссовках с золотыми шпорами и золотыми же застежками и без шапки. Тот же Попов, например, был в обычной клубной теплой куртке, какие выдают всем сотрудникам. Кстати, тот факт, что все они в такой холод пришли на стадион, говорит об правильной атмосфере в команде. Поговаривают, что ранее в такой ситуации теплолюбивые легионеры могли запросто остаться дома.

ВРЕМЯ ДЛЯ MANEQUINE CHALLENGE

На поле же тем временем происходило то, что и должно было происходить. «Спартак» атаковал, «Амкар» - оборонялся, часто отходя всей командой за линию мяча. Ничего удивительного. В первом тайме мяч у хозяев ходил довольно неплохо, до чужой штрафной они доводили его регулярно, после чего перебрасывали с края на край.

Навесов в штрафную «Амкара» хватало. Но это было не бездумное «грузилово», а достаточно зрячие передачи после розыгрыша мяча. И, что удивительно, верховую борьбу спартаковцы выигрывали регулярно. Дважды опасно бил Зобнин – один раз мяч прошел рядом со штангой, другой – чуть над перекладиной. Был момент у Мельгарехо – тоже мимо.

Не стеснялся «Спартак» бить издали. Дважды прикладывался Комбаров, дважды – Фернандо, пробовал свои силы Глушаков. Но в створ мяч категорически не летел, хотя каждый раз трибуны замирали и вздыхали от предвкушения. В общем, хозяева вели осаду по всем правилам.

Было заметно, что далек от лучших своих кондиций Промес, и его активности и фантазии «Спартаку» явно не хватало. Однажды голландец решил перевести мяч с фланга на фланг, но сделал передачу точно в ноги сопернику, что для него совсем несвойственно. Во втором тайме у Промеса был момент, когда он получил мяч от Ещенко в чужой штрафной, но Селихов с его ударом справился.Кстати, хороших фланговых атак после перерыва у «Спартака» стало куда меньше – очевидно, что главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев провел соответствующую работу в перерыве. Да и дальних ударов почти не стало.

«Амкар» же, как и положено, проводил редкие, но меткие контратаки. Самая опасная случилась в самом конце первого тайма: Комолов убежал к воротам Реброва практически от центра поля, но ударить так толком и не сумел.

Чем ближе к финальному свистку, тем нервов становилось все больше, а футбола – все меньше. Заканчивал, кстати, «Спартак» с Кутеповым, Пуцко, Давыдовым и Зуевым на поле. Просто-таки мечта любителей импортозамещения. Это ли помогло, или что-то другое, но красно-белые дожали-таки «Амкар», который последние минут 10 отчаянно тянул время и не скрывал, что ничья его устраивает.

Палочкой-выручалочкой стал Глушаков, проводящий лучший сезон в карьере (и не верится, что год назад болельщики мечтали от него избавиться). Чудо-удар капитана «Спартака» - главный, пожалуй, претендент на звание лучшего гола этой осени, если не всего сезона. Отпраздновали его хозяева модно – исполнив Manequine Challenge.

Голосование: Гол Глушакова в ворота «Амкар» - лучший в сезоне?

И приятный бонус для красно-белых – впервые с 2000 года они стали победителями первого круга.

Матч

Спартак - Амкар - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 90 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо

Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)

Предупреждения:

Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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