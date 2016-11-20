Откуда у «Зенита» синдром ЦСКА и как Луческу с ним справился

Мирча Луческу перед матчем с «Крыльями» решал проблемы, к которым привык Леонид Слуцкий. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» объясняет, почему они вообще возникли, и что помогло не отпустить «Спартак» еще дальше.



Причина первая

Поражение от «Терека» осложнило «Зениту» не только турнирное положение, но и жизнь через две недели: Кришито и Витсель получили по дисквалифицирующей четвертой желтой, а Нету заработал красную. Плюс к тому у Жиркова древние проблемы со здоровьем, которые поездка в сборную никак не решала, и анонсированные три недели восстановления Шатова. Ивана Новосельцева, который в старте с «Крыльями», пока трудно классифицировать как игрока основы, особенно по сравнению с сыгравшим больше всех из защитников Нету.

Как справляются

Ресурсов на основной состав Мирче Луческу пока хватает. Да, с первых минут не самый надежный и не самый острый в атаке по этому сезону Маурисио. В жизни он, конечно, очень крут. А по игре есть вопросы: когда заменял Хави Гарсию против «Дандолка», например, привез гол странным слепым пасом назад.

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Причина вторая

Жирков и Шатов, кстати, за два дня до матча тренировались вместе со всеми. А обещание Луческу включить в заявку всего 14 человек не сбылось: игроков 17, а полевых в резерве пятеро. Но если не считать вряд ли готовых Жиркова с Шатовым, остаются редко попадающий в состав и в игру, когда выходит, Артур Юсупов, не закончивший тренировку Александр Кержаков, под которого нужно менять стиль атак, и единственный универсальный усилитель Лука Джорджевич.

Как справляются

В итоге черногорец выйдет только за 10 минут до конца, чтобы чуть разгрузить Жулиано, Юсупов удачно заткнет дыру справа из-за усталости Анюкова, а Шатов активно отыграет чуть больше половины тайма вместо Роберта Мака. Но все эти замены Луческу понадобятся уже при счете в его пользу.

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Причина третья

У «Зенит» куча своей молодежи, а с в последние год-полтора менеджмент клуба активно приглашает молодых и из других городов. Но эти 17 человек вечером в субботу рубились за 0:0 в Химках с «Динамо» за «Зенит-2» Владислава Радимова. Очки у лидера ФНЛ отобрали, а заодно и игроков резерва у главной команды.

Как справляются

Пока никак, потому что игроки второй команды, когда они наверняка были нужны первой – хотя бы для толковой двухсторонки – уехали на матч ФНЛ. «У них, к сожалению, своя программа. И очки им нужны», – весьма странная фраза от тренера первой команды по отношению к своему дублю. Очевидно, со взаимодействием пока в «Зените» не разобрались. Радимов постоянно говорит, что главная команда в приоритете по сравнению с турнирными задачами «Зенита-2», в первом дивизионе петербуржцы не стоят на вылет, как это было в прошлом сезоне – заметные со стороны факторы и развитие ситуации в общую картину не складываются.

Судя по всему, Луческу хочет полной власти в отношении всех игроков клуба: уже были слова про неправильный подход к работе с молодыми и акцент на то, что в «Шахтере» было иначе, теперь это «к сожалению, своя программа». В Донецке президент Ринат Ахметов доверял Мирче полностью и делал все в команде по его требованию. «Зенит» на пятом месяце работы румына в решениях спокойнее: важнее свой курс, где есть место полноценной второй команде.

Причина четвертая

Верить в опытных ребят и не шарахаться – надежный путь, особенно если речь про оборону. Игнашевич, братья Березуцкие и Александр Анюков стабильно доказывают. Но могут и подводить: ошибка зенитовского правого крайнего на пятой минуте – пример такого срыва. Неосторожный полупас назад, реактивный Молло из-за спины – и 0:1 после того как Анюков еще неуверенного, мечущегося по двум квадратным метрам Лодыгина с ног сбивает.

Как справляются

Исправляют другие: подарок Анюкова родному клубу компенсируют Роберт Мак и Артем Дзюба. Словак дважды разбирается на левом фланге с защитниками и стреляет в сторону своего большого форварда. А Дзюба сначала сам в стиле Ибры или даже Питера Крауча переправляет ногой, а потом вынуждает повторить то же защитника Родича.

Спокойно за победу над последней командой премьер-лиги зенитовцам станет только за минуту до конца основного времени: Дзюба заработает пенальти и сам его забьет.

Эти три очка сложно назвать красивыми или стильными, но гораздо важнее, что до «Спартака» остается тоже три, а не больше.