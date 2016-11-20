По следам Чингисхана

Открываем страны Центральной Азии, Китай и Монголию на пикапах Volkswagen Amarok.

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ ЗДЕСЬ БЫЛ

160 лет назад Русское географическое общество начало крупные исследования Центральной Азии.

Семенов-Тян-Шанский, Пржевальский и другие отправлялись в экспедиции в неведомые горы Тянь-Шаня, где сходились границами разных цивилизаций.

Мы отправились в экспедицию по следам великих исследователей прошлого и на автомобилях пересекли бывший Восточный Туркистан и Монголию.

Транспорт для совместной экспедиции РГО был выбран не случайно. Пикапы Volkswagen Amarok только что обновились и получили ряд преимуществ по управляемости на бездорожье. Перенастроена электроника и есть одна внедорожная программа. Кроме того, кузов пикапа мог вместить кучу крупногабаритных вещей, которые не укладывались в обыкновенные внедорожники. Внутри бортов оказались запаски с зубастой резиной, палаточный лагерь, газовые горелки для приготовления пищи, ящики с провиантом, банки с водой и т.д. Сверху кузова натянули защитную шторку, и казалось, что вещи в полной сохранности.

Китай, Монголия, Хива, Самарканд долго оставались для большинства европейцев терра инкогнита. В какой-то мере так происходит и сейчас.

ЗАПРАВКИ-БЛОКПОСТЫ

Экспедиция стартовала в степях Казахстана и прошла через границы бывшего Туркестана, в том числе и через горы Памира. Мы присоединились к пятому этапу в Китае, в провинции Синьцзян, которая в XIX веке именовалась Восточным Туркестаном и находилась под политическим влиянием России. После Революции здесь заправляли белогвардейцы. Однако перед Второй мировой войной эти территории были вынуждены установить тесные связи с СССР. Именно они помогли региону стать центром для будущей армии Мао.

Наши пикапы с дизельными 2,0-литровыми дизельными моторами могли за раз пересекать расстояния в 700 км. И это немаловажно, так как заправочные станции в Синьцзянской провинции похожи на блокпосты. Вокруг колючая проволока, бетонные ограждения и автоматчики. Въезд только по пропускам. Местные тюрки-уйгуры неспокойны до сих пор. Чтобы защититься от террористической угрозы власти и прибегают к столь суровым способам защиты.

Китай недавно отстроил через Синьцзян новенькую автомагистраль до границы с Монголией. Ну а дальше простирается территория приключений. В Монголии дороги есть, и даже асфальтовые, но они полны сюрпризов. К примеру, ночью в полной темноте без предупреждений выныривают дорожные работы. Снятый асфальт, камни и ямы сотрясали пикап регулярно. Влететь в них на полном ходу ничего не стоит. Потому в Монголии в чести внедорожники с высоким клиренсом. Пикапы Amarok порадовали непробиваемой подвеской. А испытать им пришлось многое, так как мы по пути в древнюю столицу Монголии Каракорум пересекли часть пустыни Гоби.

ЧЕРЕЗ БРОДЫ

Древний город был найден и раскопан русским путешественником Николаем Ядринцевым в 1886–1891 годах. Именно сюда некогда перенес свою ставку Чингисхан. Отсюда он управлял гигантской империей.

Путь через пустыню используется местными автомобилистами, чтобы сократить расстояния. В местах разливов рек существуют даже юртовые поселки с тракторами, перетаскивающими через буруны путников на внедорожниках.

Пикапы через брод прошли своим ходом во многом благодаря тому, что река замерзла накануне. В пустыне Гоби жуткие зимы с буранами и метровыми сугробами.

Пока же еще свободная от снега дорога ветвится по сторонам и сходится вновь. Нередко попадаются расщелины, вымытые водой. В такую-то я и угодил в полной темноте. Колонна поднимает пыль, отчего видимость падает, а скорость между тем превышает 100 км/ч. Первые отвернули, а мы совершили прыжок. Лучше в эти моменты бить не по тормозам, а по газам. Amarok при его длинной базе наделен отменной прыгучестью. Бедолаге хоть бы хны. Подвеска даже не пробилась до отбойников.

Действительно, автомобиль создан для скоростных забегов по грунтовкам. Салонный фильтр отлавливал клубы пыли. А вот вещам в кузове пикапа не посчастливилось. Шторка не спасла от пыли – и сумки пришлось буквально выбивать от серого налета.

В общем, экспедиция прошла через красивейшие места Центральной Азии и Монголии. Как и 160 лет назад, мы старались навести мосты между странами, но теперь уже с точки зрения автотуризма. Экспедиция, как ледокол, пропорола несколько границ и открыла потенциальные маршруты в Азию для автотуристов из Европы, ранее почти не виданных на этих нелегких маршрутах.

