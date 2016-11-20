Денис Глушаков: Забил как Павлюченко. Не зря с ним вместе играл

О чем говорили игроки «Спартака» Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров после победы над «Амкаром».

ГЛУШАКОВ: НЕ Я ЖЕ СЕЛИХОВУ БУДУ ЗАРПЛАТУ ПЛАТИТЬ

Герой матча появился последним, и рассказал, как забивал гол, общался ли с вратарем «Амкара» Селиховым, и оценил выражение болельщика «Глушаков – это похороны».

- «Спартак» на классе победил?

- На характере, на самоотдаче, очень хотели выиграть. Бог нас наградил этой победой. По моментам мы превзошли соперника. Просто где-то не везло. Но вот, один гол есть.



- «Амкар» приехал играть на ничью?

- Мне показалось, да. И время тянули, и от обороны играли. Но мы знали, как они будут играть, готовились.



- Как гол забили?

- Мяч удачно отлетел под правую ногу, там и Квинси хотел ударить. Но крикнул: «Я!» и ударил по воротам. Перед игрой я смотрел гол Ромы Павлюченко «Рубину». Вот сейчас шел и вспоминал, что похожий получился, только он со штрафного ударил. Так что не зря играл с ним в одной команде.

- Была ли для вас разница играть с Зе Луишем или Мельгарехо?

- Некорректно сравнивать игроков. У нас живая конкуренция. Кто здоров, тот играет. В принципе, каждый по-своему хорош.

- Раздражало, что «Амкар» затягивал время?

- Конечно, я вообще не люблю, когда судья срывает ритм игры, когда постоянные остановки свистки. Хочется жить игрой, больше удовлетворения получаешь.

- Глушаков – это похороны?

- Надо того человека найти и у него спросить. Не говорил он на этот раз ничего?

- «Амкар» против ЦСКА выглядел более агрессивно. На этот раз играл более закрыто?

- Может быть. Это разные матчи, разные команды, разная атмосфера на стадионе.

- Тренер доволен был после первого тайма?

- Он доволен, когда команда выигрывает.Но Каррера был доволен самоотдачей, он видел наше рвение. Да и на второй тайм чуть-чуть перестроил игру.

- «Спартак» -чемпион по итогам первогокруга. Отмечать будете?

- Нет чемпионов первого круга, есть чемпионы по итогам сезона. Мы об этом сейчас не думаем и не говорим.

- Селихову сказали, что ждете его в команде?

- Я что ли ему зарплату буду платить? – смеется Глушаков. – Не знаю, перейдет или нет. У нас хорошие вратари, все навысшем уровне.

КОМБАРОВ: ПЕРВЫЙ РАЗ ВИЖУ, ЧТО ГЛУШАКОВ ТАК ПОПАЛ

- Победили за счет того, что бились, дрались до последней секунды матча.

- Как-то по-особенному будете отмечать, ведь «Спартак» стал чемпионом первого круга.

- Будем отмечать дома с семьями, мы работаем без выходных. Осталось две недели работы, потом отпуск, чуть-чуть потерпеть осталось.

- Игра с Зе Луишем и без него складывается по-разному?

- Мы нашли слабые стороны соперника на разборе перед встречей, и под это подстраивалась игра.



- Вас раздражало, что «Амкар» тянул время?

- Конечно, но это момент игры, соперника счёт устраивал.



- Вы бы так же делали на их месте?

- Ну не валялся бы, если бы только действительно ногу свело.

- Матч «Зенита» в раздевалке смотрели?

- Да, когда «КрыльяСоветов» забили, обрадовались, закричали все.

- Что Леонид Федун сказал?

- Подошел, поздравил.

- И все? Никаких премиальных?

- Нет, сказал, премиальные будут по итогам сезона, если добьемся положительного результата.

- Глушаков так часто по падает в ворота на тренировках?

- Очень редко, первый раз вижу, что так попал, - смеется Комбаров.

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- Вы так громко отмечали в раздевалке...

- Нам нужна была эта победа, не так много моментов создали. Плюс «Амкар» - организованная команда, непросто моменты создавать. Вот и рады были, что в концовке забили.



- Стычки в конце матча из-за чего происходили?

- «Амкар» начал тянуть время чуть ли не с первых минут. Нас это очень заводило. А когда мы забили гол, начали тоже время тянуть.Вот и возникали стычки.



- Зе Луиша не хватало?

- Да Мельгарехо тоже играет головой. У нас все готовы выйти и помочь.



- Как вы увидели гол Глушакова?

- Да просто увидел мяч уже в сетке.