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Денис Глушаков: Забил как Павлюченко. Не зря с ним вместе играл

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Глушаков: Забил как Павлюченко. Не зря с ним вместе играл
Источник: «Советский спорт»

О чем говорили игроки «Спартака» Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров после победы над «Амкаром».

ГЛУШАКОВ: НЕ Я ЖЕ СЕЛИХОВУ БУДУ ЗАРПЛАТУ ПЛАТИТЬ

Герой матча появился последним, и рассказал, как забивал гол, общался ли с вратарем «Амкара» Селиховым, и оценил выражение болельщика «Глушаков – это похороны».

- «Спартак» на классе победил?
- На характере, на самоотдаче, очень хотели выиграть. Бог нас наградил этой победой. По моментам мы превзошли соперника. Просто где-то не везло. Но вот, один гол есть.

- «Амкар» приехал играть на ничью?
- Мне показалось, да. И время тянули, и от обороны играли. Но мы знали, как они будут играть, готовились.

- Как гол забили?
- Мяч удачно отлетел под правую ногу, там и Квинси хотел ударить. Но  крикнул: «Я!» и ударил по воротам. Перед игрой я смотрел гол Ромы Павлюченко «Рубину». Вот сейчас шел и вспоминал, что похожий получился, только он со штрафного ударил. Так что не зря играл с ним в одной команде.

- Была ли для вас разница играть с Зе Луишем или Мельгарехо?
- Некорректно сравнивать игроков. У нас живая конкуренция. Кто здоров, тот играет. В принципе, каждый по-своему хорош.

- Раздражало, что «Амкар» затягивал время?
- Конечно, я вообще не люблю, когда судья срывает ритм игры, когда постоянные остановки свистки. Хочется жить игрой, больше удовлетворения получаешь.

- Глушаков – это похороны?
- Надо того человека найти и у него спросить. Не говорил он на этот раз ничего?

- «Амкар» против ЦСКА выглядел более агрессивно. На этот раз играл более закрыто?
- Может быть. Это разные матчи, разные команды, разная атмосфера на стадионе.

- Тренер доволен был после первого тайма?

- Он доволен, когда команда выигрывает.Но Каррера был доволен самоотдачей, он видел наше рвение. Да и на второй тайм чуть-чуть перестроил игру.

- «Спартак» -чемпион по итогам первогокруга. Отмечать будете?
- Нет чемпионов первого круга, есть чемпионы по итогам сезона. Мы об этом сейчас не думаем и не говорим.

- Селихову сказали, что ждете его в команде?
- Я что ли ему зарплату буду платить? – смеется Глушаков. – Не знаю, перейдет или нет. У нас хорошие вратари, все навысшем уровне.

КОМБАРОВ: ПЕРВЫЙ РАЗ ВИЖУ, ЧТО ГЛУШАКОВ ТАК ПОПАЛ

- Победили за счет того, что бились, дрались до последней секунды матча.

- Как-то по-особенному будете отмечать, ведь «Спартак» стал чемпионом первого круга.

- Будем отмечать дома с семьями, мы работаем без выходных. Осталось две недели работы, потом отпуск, чуть-чуть потерпеть осталось.

- Игра с Зе Луишем и без него складывается по-разному?
- Мы нашли слабые стороны соперника на разборе перед встречей, и под это подстраивалась игра.

- Вас раздражало, что «Амкар» тянул время?
- Конечно, но это момент игры, соперника счёт устраивал.

- Вы бы так же делали на их месте?
- Ну не валялся бы, если бы только действительно ногу свело.

- Матч «Зенита» в раздевалке смотрели?
- Да, когда «КрыльяСоветов» забили, обрадовались, закричали все.

- Что Леонид Федун сказал?
- Подошел, поздравил.

- И все? Никаких премиальных?
- Нет, сказал, премиальные будут по итогам сезона, если добьемся положительного результата.

- Глушаков так часто по падает в ворота на тренировках?
- Очень редко, первый раз вижу, что так попал, - смеется Комбаров.

ЕЩЕНКО: ГОЛ ГЛУШАКОВА? МЯЧ УВИДЕЛ УЖЕВ СЕТКЕ

- Вы так громко отмечали в раздевалке...
- Нам нужна была эта победа, не так много моментов создали. Плюс «Амкар» - организованная команда, непросто моменты создавать. Вот и рады были, что в концовке забили.

- Стычки в конце матча из-за чего происходили?
- «Амкар» начал тянуть время чуть ли не с первых минут. Нас это очень заводило. А когда мы забили гол, начали тоже время тянуть.Вот и возникали стычки.

- Зе Луиша не хватало?
- Да Мельгарехо тоже играет головой. У нас все готовы выйти и помочь.

- Как вы увидели гол Глушакова?
- Да просто увидел мяч уже в сетке.

Матч

Спартак - Амкар - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 90 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо

Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)

Предупреждения:

Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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