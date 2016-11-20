Денис Глушаков: Забил как Павлюченко. Не зря с ним вместе играл
О чем говорили игроки «Спартака» Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров после победы над «Амкаром».
ГЛУШАКОВ: НЕ Я ЖЕ СЕЛИХОВУ БУДУ ЗАРПЛАТУ ПЛАТИТЬ
Герой матча появился последним, и рассказал, как забивал гол, общался ли с вратарем «Амкара» Селиховым, и оценил выражение болельщика «Глушаков – это похороны».
- «Спартак» на
классе победил?
- На характере, на самоотдаче, очень хотели выиграть. Бог нас наградил этой победой. По моментам мы превзошли соперника. Просто где-то не везло. Но вот, один гол есть.
-
«Амкар» приехал играть на ничью?
- Мне показалось, да. И время тянули, и от обороны играли. Но мы знали, как они будут играть, готовились.
- Как гол
забили?
- Мяч удачно отлетел под правую ногу, там и Квинси хотел ударить. Но крикнул: «Я!» и ударил по воротам. Перед игрой я смотрел гол Ромы Павлюченко «Рубину». Вот сейчас шел и вспоминал, что похожий получился, только он со штрафного ударил. Так что не зря играл с ним в одной команде.
- Была ли для вас разница играть с Зе Луишем или Мельгарехо?
- Некорректно сравнивать игроков. У нас живая конкуренция. Кто здоров, тот играет. В принципе, каждый по-своему хорош.
- Раздражало, что «Амкар» затягивал время?
- Конечно, я вообще не люблю, когда судья срывает ритм игры, когда постоянные остановки свистки. Хочется жить игрой, больше удовлетворения получаешь.
- Глушаков – это похороны?
- Надо того человека найти и у него спросить. Не говорил он на этот раз ничего?
- «Амкар» против
ЦСКА выглядел более агрессивно. На этот раз играл более закрыто?
- Может быть. Это разные матчи, разные команды, разная атмосфера на стадионе.
- Тренер доволен был после первого тайма?
- Он доволен, когда команда выигрывает.Но Каррера был доволен самоотдачей, он видел наше рвение. Да и на второй тайм чуть-чуть перестроил игру.
- «Спартак» -чемпион по итогам первогокруга. Отмечать будете?
- Нет чемпионов первого круга, есть чемпионы по итогам сезона. Мы об этом сейчас не думаем и не говорим.
- Селихову сказали,
что ждете его в команде?
- Я что ли ему зарплату буду платить? – смеется Глушаков. – Не знаю, перейдет или нет. У нас хорошие вратари, все навысшем уровне.
КОМБАРОВ: ПЕРВЫЙ РАЗ ВИЖУ, ЧТО ГЛУШАКОВ ТАК ПОПАЛ
- Победили за счет того, что бились, дрались до последней секунды матча.
- Как-то по-особенному будете отмечать, ведь «Спартак» стал чемпионом первого круга.
- Будем отмечать дома с семьями, мы работаем без выходных. Осталось две недели работы, потом отпуск, чуть-чуть потерпеть осталось.
- Игра с Зе Луишем и без него
складывается по-разному?
- Мы нашли слабые стороны соперника на разборе перед встречей, и под это подстраивалась игра.
- Вас раздражало, что «Амкар» тянул время?
- Конечно, но это момент игры, соперника счёт устраивал.
- Вы бы так же делали на их месте?
- Ну не валялся бы, если бы только действительно ногу свело.
- Матч «Зенита» в
раздевалке смотрели?
- Да, когда «КрыльяСоветов» забили, обрадовались, закричали все.
-
Что Леонид Федун сказал?
- Подошел, поздравил.
- И все?
Никаких премиальных?
- Нет, сказал, премиальные будут по итогам сезона, если добьемся положительного результата.
-
Глушаков так часто по падает в ворота на тренировках?
- Очень редко, первый раз вижу, что так попал, - смеется Комбаров.
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- Вы так громко отмечали в
раздевалке...
- Нам нужна была эта победа, не так много моментов создали. Плюс «Амкар» - организованная команда, непросто моменты создавать. Вот и рады были, что в концовке забили.
- Стычки
в конце матча из-за чего происходили?
- «Амкар» начал тянуть время чуть ли не с первых минут. Нас это очень заводило. А когда мы забили гол, начали тоже время тянуть.Вот и возникали стычки.
- Зе Луиша
не хватало?
- Да Мельгарехо тоже играет головой. У нас все готовы выйти и помочь.
- Как вы
увидели гол Глушакова?
- Да просто увидел мяч уже в сетке.
Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция