«Спартак» заслуживает первого места». Луческу – о лидере и проблемах «Зенита»

Главный тренер «Крыльев» Вадим Скрипченко посоветовал спросить у предшественника, почему команда на последнем месте, а Мирча Луческу обозначил неожиданное преимущество Лодыгина над Кержаковым.

Вадим Скрипченко: Мы не боялись «Зенит»

Вадим Скрипченко перед традиционным комментарием на пресс-конференции по матчу молчит секунд 20.

– Можно задавать вопросы? – интересуются журналисты.

– Нет-нет, сначала комментарий, – пресс-атташе «Крыльев» просит немного потерпеть.

– Неплохой по содержанию матч в исполнении обеих команд, – наконец собирается с мыслями Скрипченко и выдает основательный анализ игры. – После быстрого гола нужно было сбить темп игры и сыграть по счету. Не получилось: пропустили быстрый ответный гол, и психологическое преимущество перешло на сторону «Зенита». Во втором тайме было достаточно моментов, но подкачала реализация. В обороне ошибались – это общекомандные ошибки, мы их разберем. Если говорить по персоналиям, мы не справились с Артемом Дзюбой. Но, повторюсь, при удачной реализации могли повернуть игру в свою сторону.

Мы не боялись «Зенит». Это не наш путь: приезжая к одному из лидеров чемпионата, уповать на то, чтобы в обороне выстроить плотные редуты и надеяться отбиться от массированных атак. Мы находимся в непростой турнирной ситуации, мы вынуждены искать шансы в атаке, чтобы завоевывать очки.

– Понятно, что вы пришли в клуб недавно. Но все-таки почему команда на последнем месте при таком потенциале?

– Мне трудно ответить на этот вопрос, работал другой тренер, и было бы правильно поинтересоваться у него, что происходит. Мы не хотим оборачиваться на то, что было при другом наставнике. За непродолжительное время мы сделали существенный сдвиг. Сегодняшняя игра не добавила очков, но мы смело сыграли с «Зенитом» и заслуживали большего. Стиснем зубы, будем терпеть и постараемся исправить турнирную ситуацию. Игроки мастеровитые, и место, которое мы занимаем, их напрягает, - заканчивает Скрипченко говорить о матче. – Спасибо за теплый прием! Удачи «Зениту»! До свидания, – крайне вежливо прощается с журналистами тренер гостей.

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Мирча Луческу: У Лодыгина больше удачи, чем у Кержакова

– В первую очередь я доволен сегодняшним результатом, особенно если брать во внимание ситуацию, в которой мы оказались, – Луческу возвращается к проблемам с составом. – Проблемы не только потому что трое были дисквалифицированы, но и из-за того, что все сборники отсутствовали две недели. Это отразилось на взаимодействиях, особенно в обороне. По большому счету можно назвать состав импровизацией, некоторые игроки не были уверены в себе. Хочу отметить Дзюбу, который сыграл очень хорошо. Была непростая ситуация - Жулиано больше летает, чем готовится, один день тренировался, выглядел не очень свежо, что сказывалось на действиях в атаке. Чернов сыграл 90 минут, я ожидал большего от него, но со своей задачей он справился.

– Юрий Лодыгин вернулся в ворота. Как оцените его игру?

– Он сыграл уверенно, у меня претензия только по вводу мяча на контратаках ногами. Медленный ввод не позволял уйти нам в быструю контратаку. У Лодыгина больше удачи, чем у Миши Кержакова. А удача – один из компонентов игры. Лодыгин делает ошибки, но команда побеждает. А с Мишей по-другому, невезение преследует его. Очень сложно определить, кто сильнее – это вратари одного уровня. Поэтому играют по очереди.

– «Зенит» не сможет занять первое место в первом круге. Для вас важно, что «Спартак» опередил «Зенит»? - между командами три очка, но по количеству побед красно-белые в любом случае опередят петербуржцев.

– «Спартак» играет хорошо, у них большой энтузиазм, они выигрывают. К тому же им сопутствует удача. То, что они забили в дополнительное время, говорит за себя. Они переживают хороший момент и заслуживают первого места.

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