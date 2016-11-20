Артем Дзюба: Надо отдать должное «Спартаку». Играют хорошо

Лория и Башкиров – о поражении от «Зенита», а Чернов, Новосельцев и Дзюба – о «Спартаке», борьбе за чемпионство и матче с «Маккаби».

Евгений Башкиров: «Зенит» доминировал, но поражение обидное

Смешанная зона в этот раз очень милая: у раздевалки родственники Евгения Башкирова, которые утешают футболистов «Крыльев Советов».

– Леша, ты самый лучший, не расстраивайся! – летит в адрес Алексея Концедалова, который в матче против «Зенита» на поле не вышел.

В это время сам Башкиров разговаривает с прессой.

– «Зенит» доминировал большую часть матча, но поражение все равно обидное, - с очень грустным видом замечает Башкиров. - Отдали много сил, а моменты во втором тайме создавали. Жаль, не забили второй - очень этого хотели. Команда собирается вылезать со дна. Последние две игры показывают, что потенциал у нас еще есть.

– То есть игрой вы довольны?

– Я не могу быть доволен, когда мы проиграли 1:3. Но за содержание, кроме пропущенных голов, я всех ребят могу только поблагодарить.

– Рассчитывали на быстрый гол?

– Просто хотели забить. Быстро или нет - не имеет значения с «Зенитом»: ты либо забиваешь, либо сидишь в глухой обороне. Мы старались не сидеть, это вылилось в такой неожиданный гол. Он вроде бы воодушевил команду, но сбавило этот темп то, что мы сами пропустили быстро.

Еще грустнее Георги Лория, на лице которого вся грусть от последнего места, которое сейчас занимают «Крылья Советов».

– Не справились с Дзюбой? Футбол – это не борьба.

– Когда Корниленко фолил на Дзюбе, это было что-то из борьбы. - замечают журналисты.

– Я повтора не видел, так что не могу это комментировать. У нас контактный вид спорта. А пенальти был? – вступает в диалог голкипер.

– На наш взгляд, да.

– Так получилось, судьи все видели.

– Какая атмосфера в команде? Лишний раз в турнирную таблицу вряд ли хочется смотреть.

– Нам надо настраиваться на следующую игру, забыть прошедшую, думать о том, чтобы выиграть. Откуда у «Зенита» синдром ЦСКА и как Луческу с ним справился [что нужно знать о победе «Зенита» над «Крыльями]

Иван Новосельцев: Вряд ли «Спартак» оступится в этом году

Намного веселее зенитовцы. Например, защитник «Зенита-2» Евгений Чернов, который из-за кадровых проблем сине-бело-голубых, уже два месяца тренируется и играет в основе.

– Игрок ли я «Зенита», а не «Зенита-2»? Пока не знаю, как ответить на этот вопрос. Рад, что доверяют место в составе.

Видимо, Чернов перед матчем переодевается в другой раздевалке, потому что Иван Новосельцев результат матча «Спартака» знал до начала своей встречи.

– Мы перед игрой знали, что «Спартак» выиграл 1:0. Но на нас это никак не повлияло. Вне зависимости от этого результата нам самим нужно было побеждать. Понятно, что их победа - для нас плохо. Но мы все равно на свой матч настраивались отдельно. – Вас удивляет, что «Спартак» так исправно побеждает?

– Да нет, почему удивляет. Они играют хорошо, набрали ход и форму. Вряд ли они оступятся в этой половине года. После сборов будет видно. Может, что-то и изменится.

– Ощущение, что «Спартаку» везет по-чемпионски, не первый раз уже тяжелые матчи выигрывают.

– Сами знаете, все может измениться. Сейчас «Спартак» и мы в лидерах, а потом может кто-нибудь еще подтянуться.

– А если бы «Зенит» не выиграл, отрыв давил был?

– Если бы не выиграли – поговорили бы об этом. А так - хорошо, что выиграли (улыбается).

«Спасибо Черчесову, что пошел мне навстречу и дал долечиться»

В последнее время зенитовские россияне выходят из раздевалки через поле, минуя журналистов, что не может нравиться представителям прессы.

– Артем, мы вас видели, идите сюда! – не выдерживает один из журналистов.

Но Дзюба снова уходит в раздевалку, но только для того, чтобы вернуться в смешанную зону уже в сопровождении пресс-службы.

– Рады, что победили в непростой игре. Не стоит обманываться и смотреть, что они на последнем месте. Команда меняется и перестраивается, новый тренер требует от них играть в атакующем стиле. С пяти защитников команда перешла на четырех. Каждая их атаку таила угрозу, неприятный получился матч. Хорошо, что закончили именно так. Проигрывать не хотелось.

– Обидно, что у вас отобрали хет-трик?

– Второй гол записали Родичу? Обидно, но главное, что мы победили. Это важнее.

– Значит, два с половиной мяча у вас сегодня.

– Точно не три (смеется)? Ладно, пусть будет два. Главное - три очка команды. Все мы видели, что «Спартак» в концовке забил, отпускать их нельзя, сейчас очень важный отрезок. Следующий матч в «Краснодаре», будет непросто.

– Как ваше здоровье?

– Пауза на матчи сборных помогла восстановиться. Спасибо тренерскому и медицинскому штабу, а также Станиславу Саламовичу Черчесову, что пошел мне навстречу. Пауза была необходима. Я не долечился до конца, но уже чувствую себя намного лучше. Надеюсь, эту часть сезона доиграю, а потом куда-нибудь съезжу, чтобы посмотрели и сказали, что с ней делать, потому что болит уже давно.

«Чемпионство? Нельзя сбрасывать со счетом «Краснодар» и «Спартак»"

– Многих удивляет такой ход «Спартака». Вас удивляет?

– Нет, они хорошо играют. Надо отдать должное. Помимо хорошей игры им еще и везет. Это дополнительно нас подстегивает. Но вся борьба впереди, еще 16 игр. Главное подобраться как можно ближе.

– Чувствуете, что шуток про чемпионство «Спартака» все меньше?

– Я на них не обращаю внимания. Есть сезон, а там уже посмотрим. У нас любят сначала кого-то унизить, а потом, как кто-то поднимется - сразу называют их лучшими. Надо смотреть на конечный результат, а все остальное - суета.

– Можно сказать, что осталось только два претендента на чемпионство?

– Думаю, нет. «Краснодар» – очень добротная команда, ЦСКА – опытные ребята. Даже учитывая их проблемы они будут набирать. Трудно сказать. То, что «Зенит» и «Спартак» оторвались - плюс для нас и красно-белых, но сбрасывать со счетов другие команды нельзя.

– Следующий матч у вас в Лиге Европы против «Маккаби».

– Мы там уже вышли с первого места, но Мирча Луческу призывает нас не забывать о таблице коэффицентов УЕФА. Нельзя терять очки, надо побеждать во всех шести матчах. Сделать шесть из шести - круто. Понятно, что у нас есть проблемы, много травмированных к концу года, но у нас есть кем их заменить. При своих трибунах будем играть с «Маккаби» на победу. Кстати, огромный комплимент нашему агроному, у нас лучшее поле в стране.

– Удивлены ситуацией с Романом Еременко, которого дисквалифицировали на два года?

– Это предполагалось, я слышал об этом в кулуарах. Ситуация двоякая. Но не мое это дело (улыбается).

– Артем, приходите сюда после каждого матча!

– У вас же есть Новосельцев! Записывайте его, – с широченной улыбкой убегает Дзюба.