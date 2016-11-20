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Седьмая партия: Карякин играет белыми. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Седьмая партия: Карякин играет белыми. Онлайн

«Советский спорт» ведет онлайн седьмой партии матча за первенство мира по шахматам.

Сегодня в Нью-Йорке проходит седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ, в котором норвежский чемпион Магнус Карлсен защищает свой титул в противостоянии с российским претендентом Сергеем Карякиным. На нашем сайте вы можете следить за тем, как разворачивается противостояние в режиме онлайн.

Партия началась в 22:00 по московскому времени. Белыми фигурами играет Карякин, черными Карлсен. После шести партий счет в матче равный - 3:3.

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