Седьмая партия: Карякин играет белыми. Онлайн

«Советский спорт» ведет онлайн седьмой партии матча за первенство мира по шахматам.

Сегодня в Нью-Йорке проходит седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ, в котором норвежский чемпион Магнус Карлсен защищает свой титул в противостоянии с российским претендентом Сергеем Карякиным. На нашем сайте вы можете следить за тем, как разворачивается противостояние в режиме онлайн.

Партия началась в 22:00 по московскому времени. Белыми фигурами играет Карякин, черными Карлсен. После шести партий счет в матче равный - 3:3.