Евгений Ловчев: Фарт «Спартака» - чемпионский!
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев - о матчах воскресенья в РФПЛ.
Федор Смолов отлично вернулся после травмы – забил, вновь первый в списке снайперов. Более того, его выход на поле во втором тайме сыграл на всю команду – до этого были безликие 0:0, а тут сразу начали забивать голы. Раз, раз, раз и – 3:0. Бомбардир возвращается – это всегда воодушевляет, Смолов у нас единственный российский бомбардир. Мы его когда-то чихвостили-чихво
Тот факт, что «Краснодар» выиграл, говорит нам – на следующий год в верхней части таблицы будет еще интересней. Играющая команда, довольно-таки укомплектованная
Матч
Голы
Газинский 66 (1:0). Смолов 71 (2:0). Жоаозиньо 74 (3:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Калешин, Енджейчик, Газинский, Перейра (Торбинский, 81), Быстров (Ахмедов, 61), Жоаозиньо, Каборе, Ари (Смолов, 46)
Урал: Заболотный, Кулаков, Данцев, Фонтанелло, Динга, Подоксёнов (Ставпец, 73), Коробов (Павленко, 61), Фидлер, Павлюченко, Чантурия, Лунгу (Бугуи, 86)
Предупреждения:
нет - Данцев, 21; Подоксёнов, 65
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 ноября 14:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Гол Дениса Глушакова – эмоционально-выд
Так вот в воскресенье «Амкару» Глушаков вколотил все, что у него только есть. А еще есть понятие чемпионский фарт. Когда-то мы в 1969 году, когда я в составе «Спартака» стал чемпионом страны, часто вырывали победы на последних минутах. Глушаков, без сомнения, лидер команды.
По игре. У «Амкара» очень хорошая организация действий в обороне. Гости ждали своего шанса и дождались, но, к сожалению, Комолов не стал бить и упустил момент.
Помните, когда «Спартак» выиграл у «Локомотива», в конце отбивался. Тогда Каррера сказал: «Такие матчи очень влияют на команду ментально». Они сплачивают коллектив, поднимают его духовно. Такие выигрыши, как у «Локомотива», «Амкара», - очень на пользу.
Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Когда-то в 1960-е я ходил в Сокольники на хоккей, играли на приз «Советского спорта». И там некоторые сильные команды официально по регламенту давали слабым гандикап – скажем, начинали матч со счета 0:1.
У меня такое впечатление, что «Зенит» все время дает соперникам гандикап: «Маккаби», «Дандолку», «Крыльям». Поступают, как мазохисты! Сначала дают забить, мучаются и потом в концовке побеждают.
А то, что такое с ними случается не в первый раз, свидетельствует – нет управляемости командой со стороны тренера. Луческу, вроде, жесткий, а управляемости нет. «Зенит» заводит либо команда соперников, либо тренер, но уже в перерыве.
Дзюба передохнул и был неплох. А вот новая защита – Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов - наделала много ошибок.
Матч
Зенит - Крылья Советов - 3:1 (2:1)
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол). Дзюба 89 (3:1 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак (Шатов, 72), Маурисио, Жулиано (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато (Чочиев, 84), Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция