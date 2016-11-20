Евгений Ловчев: Фарт «Спартака» - чемпионский!

О МАТЧЕ «КРАСНОДАР» - «УРАЛ» (3:0)

Федор Смолов отлично вернулся после травмы – забил, вновь первый в списке снайперов. Более того, его выход на поле во втором тайме сыграл на всю команду – до этого были безликие 0:0, а тут сразу начали забивать голы. Раз, раз, раз и – 3:0. Бомбардир возвращается – это всегда воодушевляет, Смолов у нас единственный российский бомбардир. Мы его когда-то чихвостили-чихво стили и в конце концов у него пошли голы.

Тот факт, что «Краснодар» выиграл, говорит нам – на следующий год в верхней части таблицы будет еще интересней. Играющая команда, довольно-таки укомплектованная , еще Павел Мамаев выздоровеет и все у них будет хорошо!

О МАТЧЕ «СПАРТАК» - «АМКАР» (1:0)

Гол Дениса Глушакова – эмоционально-выд ающийся! Я тут как-то был на телевидении, после матча «Зенит» - «Спартак». Прошелся по судье в частности и вообще по судейству. Нобель и Генич постоянно в телефоне с кем-то переписывались. Оказывается, им написал Глушаков: «Серафимыч – красавец! Передайте ему – приглашаю его в Миллерово на свой традиционный турнир». Когда Денис забил ЦСКА, уже он был в эфире, а я написал Нобелю: «Передай Глушакову, что я обязательно приеду. И еще передай, что с сегодняшнего дня я считаю его спартаковцем, потому что он стал небезразличен к результатам «Спартака».

Так вот в воскресенье «Амкару» Глушаков вколотил все, что у него только есть. А еще есть понятие чемпионский фарт. Когда-то мы в 1969 году, когда я в составе «Спартака» стал чемпионом страны, часто вырывали победы на последних минутах. Глушаков, без сомнения, лидер команды.

По игре. У «Амкара» очень хорошая организация действий в обороне. Гости ждали своего шанса и дождались, но, к сожалению, Комолов не стал бить и упустил момент.

Помните, когда «Спартак» выиграл у «Локомотива», в конце отбивался. Тогда Каррера сказал: «Такие матчи очень влияют на команду ментально». Они сплачивают коллектив, поднимают его духовно. Такие выигрыши, как у «Локомотива», «Амкара», - очень на пользу.

О МАТЧЕ «ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (3:1)

Когда-то в 1960-е я ходил в Сокольники на хоккей, играли на приз «Советского спорта». И там некоторые сильные команды официально по регламенту давали слабым гандикап – скажем, начинали матч со счета 0:1.

У меня такое впечатление, что «Зенит» все время дает соперникам гандикап: «Маккаби», «Дандолку», «Крыльям». Поступают, как мазохисты! Сначала дают забить, мучаются и потом в концовке побеждают.

А то, что такое с ними случается не в первый раз, свидетельствует – нет управляемости командой со стороны тренера. Луческу, вроде, жесткий, а управляемости нет. «Зенит» заводит либо команда соперников, либо тренер, но уже в перерыве.

Дзюба передохнул и был неплох. А вот новая защита – Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов - наделала много ошибок.