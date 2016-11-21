Владимир Стогниенко: Аршавин идею про сборную России не отвергает
Как уже сообщалось, «Кайрат»
Андрея Аршавина проиграл в финале Кубка Казахстана «Астане» (0:1). Ведущий
«России 24» Владимир Стогниенко видел, как это было.
Алма-Ату завалило снегом, что для ноября, говорят, неожиданно.
«Кайрат» - «Астана»: фото https://t.co/NuAR3GjV4W pic.twitter.com/87RusiFGew— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) 19 ноября 2016 г.
Но снег – он же всегда,
как снег на голову, поэтому играли чуть ли не в сугробах, переносить матч не
стали. А куда? Впереди – зима. Снега только больше будет, а сезон завершать
надо. Андрей отыграл весь матч, как и еще один игрок из России – Михаил Бакаев.
Но пока культовый российский игрок в Казахстане – без трофеев.
Корреспондент «Советского спорта» позвонил Андрею после матча. «Интервью? Нет, извините», - ответил Аршавин и положил трубку. А Владимиру Стогниенко на месте с Андреем удалось пообщаться обстоятельнее. Интервью с Аршаивным вскоре выйдет на «России 24».
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Андрей рассказал, что продлил контракт с «Кайратом» еще на год – ему все
нравится в клубе и Алма-Ате, - говорит Стогниенко. – Что касается возможного
возвращения в Россию, он считает, что в первую восьмерку РФПЛ его не позовут, а
во вторую Андрей сам не хочет.
В
«Кайрате» же (клуб стал вторым в чемпионате) и в Казахстане вообще Аршавин
выделяется.
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Трибуны там скандируют: «Аршавин! Аршавин!». Еще есть кричалка, как в Питере, –
«Хоп, давай-давай!». Я удивился, когда услышал, - признается Стогниенко.
Недавно
Станислава Черчесова спросили, возможно ли возвращение Андрея в сборную,
последний матч за которую он провел еще в 2012-м. Главный тренер национальной
команды ответил так.
- А
Андрей говорит, что вызов в сборную – дело главного тренера. Сам он не то чтобы
отвергает эту идею, но на ней не зацикливается, - говорит Стогниенко.
Аршавину
в следующем году 36. Какие его годы?