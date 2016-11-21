Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Стогниенко: Аршавин идею про сборную России не отвергает

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Аршавин (в центре)
Андрей Аршавин (в центре)Источник: ФК «Кайрат»

Как уже сообщалось, «Кайрат» Андрея Аршавина проиграл в финале Кубка Казахстана «Астане» (0:1). Ведущий «России 24» Владимир Стогниенко видел, как это было.

Алма-Ату завалило снегом, что для ноября, говорят, неожиданно.

Но снег – он же всегда, как снег на голову, поэтому играли чуть ли не в сугробах, переносить матч не стали. А куда? Впереди – зима. Снега только больше будет, а сезон завершать надо. Андрей отыграл весь матч, как и еще один игрок из России – Михаил Бакаев. Но пока культовый российский игрок в Казахстане – без трофеев.

Корреспондент «Советского спорта» позвонил Андрею после матча. «Интервью? Нет, извините», - ответил Аршавин и положил трубку. А Владимиру Стогниенко на месте с Андреем удалось пообщаться обстоятельнее. Интервью с Аршаивным вскоре выйдет на «России 24».

Записали интервью с Андреем Аршавиным для Футбола России. #футболроссии

Фото опубликовано Vladimir Stognienko (@vstognienko)

- Андрей рассказал, что продлил контракт с «Кайратом» еще на год – ему все нравится в клубе и Алма-Ате, - говорит Стогниенко. – Что касается возможного возвращения в Россию, он считает, что в первую восьмерку РФПЛ его не позовут, а во вторую Андрей сам не хочет.

В «Кайрате» же (клуб стал вторым в чемпионате) и в Казахстане вообще Аршавин выделяется.

- Трибуны там скандируют: «Аршавин! Аршавин!». Еще есть кричалка, как в Питере, – «Хоп, давай-давай!». Я удивился, когда услышал, - признается Стогниенко.

Недавно Станислава Черчесова спросили, возможно ли возвращение Андрея в сборную, последний матч за которую он провел еще в 2012-м. Главный тренер национальной команды ответил так

- А Андрей говорит, что вызов в сборную – дело главного тренера. Сам он не то чтобы отвергает эту идею, но на ней не зацикливается, - говорит Стогниенко.

Аршавину в следующем году 36. Какие его годы?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тимощук покинул «Кайрат» в связи с окончанием контрактаПолузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук покинул клуб в связи с окончанием действия контракта.Андрей Аршавин: Может на меня еще обратят внимание, и тема сборной «всплывет»Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин порассуждал, сможет ли он вернуться в национальную команду.Андрей Аршавин: Если бы я изучал все, что обо мне пишут – давно бы сошел с умаПолузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своей физической форме.Андрей Аршавин: У «Спартака» не чемпионский состав, у «Зенита» он сильнееНападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о лидерах РФПЛ.«Кайрат» Аршавина проиграл в финале Кубка Казахстана «Астане»В рамках финала Кубка Казахстана «Астана» обыграла «Кайрат» со счетом 1:0.Владимир Стогниенко: Дисквалификация Еременко? Это то, о чем говорили сразу жеРуководитель группы спорта телеканала «Россия 24» Владимир Стогниенко прокомментировал отстранение полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на два года за употребление запрещенных веществ.«Аршавин в сборной? Можно я вас аккуратно остановлю?» Что говорил Черчесов«Аршавин в сборной? Можно я вас аккуратно остановлю?» Что говорил ЧерчесовГлавный тренер сборной России дал пресс-конференцию перед контрольным матчем с Румынией, который состоится во вторник в Грозном.Павел Погребняк: Аршавин? Всем бы доиграть до его возрастаНападающий «Динамо» Павел Погребняк похвалил бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.Владимир Стогниенко: У «Зенита» больше, чем у «Спартака», шансов стать чемпиономВладимир Стогниенко: У «Зенита» больше, чем у «Спартака», шансов стать чемпиономРуководитель группы спорта канала «Россия 24» похвалил Карреру и Луческу, а также рассказал, как отдохнул осенью в сибирской глуши.Владимир Стогниенко: В опросе на лучшего комментатора может победить ГеничВ конце года на сайте «Советского спорта» пройдет традиционный опрос на тему «Кого вы считаете лучшим футбольным комментатором 2016 года?». Ранее четыре раза из пяти побеждал Владимир Стогниенко (сейчас он – руководитель группы спорта канала «Россия 24»), которого «Советский спорт» попросил дать прогноз на исход голосования.Владимир Стогниенко: Каррера – очень крутой!Руководитель группы спорта канала «Россия 24» Владимир Стогниенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» высказал мнение о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.Дорогой Андрей Сергеевич. Сергей Микулик об Аршавине и его новом контрактеДорогой Андрей Сергеевич. Сергей Микулик об Аршавине и его новом контрактеРеплика Сергея Микулика об Аршавине, который в Казахстане начал играть, когда все ждали, что он будет доигрывать.Аршавин продлил контракт с «Кайратом»Алматинский «Кайрат» продлил контракт с экс-полузащитником сборной России Андреем Аршавиным. Футболист продолжит играть за клуб до конца 2017 года, сообщает пресс-служба «Кайрата».Гол Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Атырау» и выйти в финал Кубка КазахстанаВ ответном полуфинальном матче Кубка Казахстана «Кайрат» победил «Атырау» со счетом 3:0.Владимир Стогниенко: «Спартак» попытается не дать «Зениту» стать чемпиономВладимир Стогниенко: «Спартак» попытается не дать «Зениту» стать чемпиономУ экс-комментатора «Матч ТВ» давно уже новая должность. Теперь Стогниенко руководит отделом на «России 24».«Футбол России» вернется в эфирРуководитель группы спорта канала «Россия 24» Владимир Стогниенко рассказал, что в эфир возвращается программа «Футбол России».Андрей Аршавин: К должности президента федерации футбола Казахстана еще не готовРоссийский форвард «Кайрата» Андрей Аршавин подвел итоги чемпионата Казахстана, а также рассказал о своих планах на будущее.Владимир Стогниенко: Оказывается, я в свои 36 лет легко играю в защите на уровне РФПЛ, а виноват в этом, конечно, ЖуравельСпортивный комментатор Владимир Стогниенко высказал свое мнение по поводу скандальной ситуации с матчем 12-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек» (1:4).Андрей Аршавин: Кокорин в моих глазах остается сильным футболистомБывший капитан сборной России Андрей Аршавин уверен в том, что Александр Кокорин и Павел Мамаев не сказали своего последнего слова в национальной команде.Андрей Аршавин: У «Спартака» не чемпионский составНападающий «Кайрата», бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился своим мнением о перспективах «Спартак». Он считает, что состав красно-белых недостаточно силен для чемпионства.

Кайрат
Кайраткалендарьстатистика
Владимир Стогниенко
Владимир Стогниенковсе новости
Андрей Аршавин
Андрей Аршавинвсе новости

Cпецпредложение