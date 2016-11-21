Владимир Стогниенко: Аршавин идею про сборную России не отвергает

Как уже сообщалось, «Кайрат» Андрея Аршавина проиграл в финале Кубка Казахстана «Астане» (0:1). Ведущий «России 24» Владимир Стогниенко видел, как это было.



Алма-Ату завалило снегом, что для ноября, говорят, неожиданно.

Но снег – он же всегда, как снег на голову, поэтому играли чуть ли не в сугробах, переносить матч не стали. А куда? Впереди – зима. Снега только больше будет, а сезон завершать надо. Андрей отыграл весь матч, как и еще один игрок из России – Михаил Бакаев. Но пока культовый российский игрок в Казахстане – без трофеев.

Корреспондент «Советского спорта» позвонил Андрею после матча. «Интервью? Нет, извините», - ответил Аршавин и положил трубку. А Владимиру Стогниенко на месте с Андреем удалось пообщаться обстоятельнее. Интервью с Аршаивным вскоре выйдет на «России 24».

Записали интервью с Андреем Аршавиным для Футбола России. #футболроссии Фото опубликовано Vladimir Stognienko (@vstognienko) Ноя 19 2016 в 4:10 PST

- Андрей рассказал, что продлил контракт с «Кайратом» еще на год – ему все нравится в клубе и Алма-Ате, - говорит Стогниенко. – Что касается возможного возвращения в Россию, он считает, что в первую восьмерку РФПЛ его не позовут, а во вторую Андрей сам не хочет.

В «Кайрате» же (клуб стал вторым в чемпионате) и в Казахстане вообще Аршавин выделяется.

- Трибуны там скандируют: «Аршавин! Аршавин!». Еще есть кричалка, как в Питере, – «Хоп, давай-давай!». Я удивился, когда услышал, - признается Стогниенко.

Недавно Станислава Черчесова спросили, возможно ли возвращение Андрея в сборную, последний матч за которую он провел еще в 2012-м. Главный тренер национальной команды ответил так.

- А Андрей говорит, что вызов в сборную – дело главного тренера. Сам он не то чтобы отвергает эту идею, но на ней не зацикливается, - говорит Стогниенко.

Аршавину в следующем году 36. Какие его годы?