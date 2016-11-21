Джанни Инфантино: Заговора против «Спартака» не было

Незадолго до жеребьевки Кубка конфедераций (она состоится 26 ноября в Казани) президент ФИФА Джанни Инфантино дал первое эксклюзивное интервью российскому изданию – «Советскому спорту Футболу». В нем он рассказал не только о своем отношении к России, ее традициям, советскому и российскому футболу, но и вспомнил примечательные факты своей биографии, связанные с нашей страной.

- Как президент ФИФА вы несколько раз уже бывали в России. А свой первый приезд в нашу страну помните?

- А как же! Это был 1997 год, я прилетел в Москву как болельщик сборной Италии, которая играла с Россией стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира во Франции. Вспоминаю тот приезд с восторгом – из-за его экзотичности. Погода в Москве была ужасная, валил снег, а стадион «Динамо» казался более пригодным для хоккея, чем для футбола.

- Замерзли? В этом году в России снегопады и зима тоже ранняя.

- Нам было холодно, но ваши болельщики к нам отнеслись потрясающе! Со всех сторон подбадривали, приглашали согреться вашим народным напитком, кто-то предлагал утеплиться. Кажется, я и вовсе смотрел матч чуть ли не в шарфе «Динамо»! И сама игра получилась интригующей (московский матч закончился вничью – 1:1, а ответный принес победу итальянцам – 1:0. – Прим. ред.).

- В том же 1997 году в Москве случилось и еще одно знаменательное футбольное событие. И вы к нему причастны. Помните переигровку матча Кубка УЕФА «Спартак» – «Сьон»?

- Вы про историю с воротами, из-за которых был переигран матч? Действительно, руководство «Сьона» обратилось тогда ко мне и моим коллегам по юридической практике за консультацией. В результате протеста швейцарского клуба матч был переигран (первоначально команды сыграли вничью – 2:2, а в переигровке «Спартак» разгромил швейцарцев – 5:1. – Прим. ред.). И ничего несправедливого я в этом, извините, не вижу. Более абсурдной ситуации не встречал: высота ворот ведь действительно не соответствовала установленным параметрам! Явно небрежное отношение к регламенту со стороны хозяев, так что же удивительного в протесте, на который они сами же и напросились? Поверьте, заговора против вашей команды там не было.

- Как вам стадион нынешнего «Спартака»? Видел в клубном музее ваш автограф...

- Не так давно был на стадионе и в музее «Спартака». Музей меня впечатлил: он сделан очень грамотно, а его директор – настоящий знаток истории своего клуба. Прекрасный пример для остальных. И стадион очень хорош. Он полностью соответствует мировым стандартам и заслуживает того, чтобы принять матчи чемпионата мира.

- Какие у вас ожидания от Кубка конфедераций, на жеребьевку которого вы летите в Казань?

- Уверен, Россия его проведет прекрасно. И не сомневаюсь, что и сама церемония жеребьевки получится красивой и запоминающейся. Кстати, рад, что в ней примет участие такая великая спортсменка, как Елена Исинбаева.

- А как оцените перспективы сборной России на этом турнире?

- Ваша команда неудачно провела чемпионат Европы, у вас произошла смена тренера. Идет, как я понимаю, переходный период. Вам надо верить в свою сборную и поддерживать ее. Тем более что в последнем матче уходящего года она одержала победу.

- Можете выделить кого-нибудь из наших футболистов?

- Не хотел бы переходить на личности (смеется). Вот про былые времена – пожалуйста, а про нынешние это было бы не очень корректно. Хотя о вашем главном тренере не сказать нельзя: у нас с ним есть кое-что общее во внешнем облике (смеется). Так что он не может не вызывать у меня человеческой симпатии! И вратарем Черчесов точно был отличным!

- С кем-то из российских специалистов общаетесь?

- Не знаю, удивлю или нет, но иногда – с Валерием Карпиным. Правда, давно его не слышал. У нас нашлись общие знакомые. Это был классный футболист! Они с Мостовым одно время гремели в своей «Сельте» на всю Европу.

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- почему Инфантино не беспокоится за ЧМ-2018 в России;

- почему президент ФИФА вспоминает Юрия Гагарина;

- почему Россию не стоит противопоставлят ь Европе;

- чем президенту ФИФА запомнился нападающий «Ростсельмаша» и «Ксамакса» Александр Маслов;

- будет ли работать система видеоопределения гола в РФПЛ;

- почему президент ФИФА называет Вячеслава Быкова и Андрея Хомутова волшебниками и многое другое.