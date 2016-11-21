Фанаты «Хельсингборга» заставили сына Хенрика Ларссона снять форму (видео)

За вылет из чемпионата Швеции больше всего досталось Джордану – сыну главного тренера «Хельсингборга» Хенрика Ларссона.

20 ноября – черный день в истории пятикратного чемпиона Швеции. Накануне 110-летнего юбилея «красные» вылетели из Высшей лиги, проиграв по сумме двух стыковых матчей «Хальмстаду». Первая встреча завершилась вничью – 1:1. Через три дня команды встретились снова, и сильнее оказался соперник «Хельсингборга», который выиграл 2:1, уступая 0:1 на 87-й минуте.

Сразу после финального свистка фанаты выбежали на поле и подбежали к форварду Джордану Ларссону – на его счету, кстати, единственный мяч в этой встрече. Окружив 19-летнего футболиста, они начали снимать с него футболку. Поначалу нападающий даже не мог сопротивляться, но после тренеры выцепили парня из рук парней в масках.

Хенрик Ларссон, увидев это, сразу пошел к фанатам, но застать на поле их не успел – стюарды заставили вернуться на трибуны.

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» возглавил «Хельсингборг» в ноябре 2014 года. В сезоне-2015/16 под руководством 45-летнего специалиста клуб занял восьмое место в чемпионате Швеции.

