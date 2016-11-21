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Кто круче Знарка? Топ-7 самых шокирующих событий недели КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кто круче Знарка? Топ-7 самых шокирующих событий недели КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» - о самых ярких происшествиях, случившихся в нашей лиге за последние семь дней.

7 место. Черный юмор Аболса

«Лада» сейчас явно не в лучшей форме. Тольяттинцам не платят зарплату. Министр спорта Самарской области обещает найти деньги, чтобы дотянуть до конца сезона, но…

Но понятно, что настроение у игроков – не айс. Отсюда и четыре поражения кряду, в которых команда регулярно пропускала по пять шайб.

Однако, главный тренер «Лады» Артис Аболс наоборот увидел плюсы в этой ситуации:

- То, что игрокам не платят зарплату – облегчает мне задачу, заявил тренер в воскресенье, уступив «Ак Барсу». – Хорошо играть сейчас, это шанс хоккеистов хорошо продать себя.

Клубы, берите на вооружение опыт «Лады»! Ведь проблемы с финансами есть у многих. Пусть игроки пластаются на льду бесплатно, за свое будущее – чтоб купили.

Вот только кто купит?

В СКА все места уже вроде заняты…

6 место. Новое хобби Величкина

Вице-президент «Магнитки» теперь не только спортивный функционер, но и известный блоггер. Геннадий Величкин снимает видео в поездках своей команды, а потом выкладывает его в Интернет.

Ну теперь держитесь, «металлурги»! От такого «репортера» много не утаишь…

Кстати, в субботу Величкин похвастался корреспонденту «Советского спорта», что запросто может взять интервью у самого Сергея Мозякина, который молча ходит мимо журналистов уже больше года.

Ждем, Геннадий Иванович. С удовольствием его напечатаем. Только на вас и надежда…

5 место. Оплаченный больничный Канарейкина

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин не смог вылететь с командой на Дальний Восток – прихватило спину.

- Чувствую себя неважно, поэтому остался в Омске, - объяснил тренер. – Но с командой я постоянно на связи, общаемся по телефону.

Спасибо дальневосточным операторам мобильной связи – не подвела! «Авангард» одержал победы во всех трех поединках с «Куньлунем», «Амуром» и «Адмиралом». И вернулся домой с 9 очками.

Выздоравливайте, Федор Леонидович! «Ястребы» вам больничный оплатят щедро – очками в турнирной таблице.

4 место. Очередной рекорд Знарка

Серия из 15 побед – рекорд СКА, но пока еще не КХЛ. «Авангард» в сезоне 2010/11 сумел победить в 18 матчах кряду.

И все же череда питерских побед потрясает воображение. В первую очередь – своей убедительностью.

Разница шайб СКА в этих 15 поединках – 75:11! То есть в среднем армейцы рвали соперников со счетом 5:1 или 5:0.

И вот это сильно. Потому что у того же «Авангарда» в 2011-м разница шайб за 18 побед была всего 61:35. То есть в среднем они побеждали с минимальной разницей в счете - 3:2.

3 место. Антиреклама Карлссона

Во вторник СКА принимал дома «Барыс» и уничтожил казахстанскую команду со счетом 9:0. Непонятно, чего питерцы так старались? Наверное, увлекшись в сентябре Кубком мира, пропустили момент, как из Астаны ушел Андрей Назаров.

Но суть в другом. В этом поединке в КХЛ дебютировал голкипер Кевин Пулен, в прошлом выступавший в НХЛ за «Айлендерс». Увы, уровень заокеанской лиги канадец подмочил. Его убрали из ворот уже после первого периода при счете 5:0 в пользу СКА. И больше выпускать на лед с тех пор не рискуют.

Интересно, что в том матче Пулена сменил еще один бывший энхаэловец – швед Хенрик Карлссон из «Калгари». Дотошные фотокорреспонденты даже поймали в кадр эмблему НХЛ на застежке его шлема

Это грубое нарушение правил экипировки лиги!

Но в данном случае КХЛ не возражала. Когда вратари из НХЛ пропускают в России по девять шайб за игру, это отличная реклама уже для нашего хоккея!


2 место. Безответная любовь «Спартака»

Я преклоняюсь перед спартаковскими болельщиками. Вот она настоящая любовь по-русски. Не за успех, не за награды. А просто… Любишь, потому что не можешь иначе!

В субботу на домашней игре красно-белых с «Магниткой» собралось 10571 зритель. Рекорд!

А ведь до этого «Спартак» был бит в трех матчах кряду. Его и «Металлурги» разгромили с крупным счетом. Но никто не свистел, не уходил с трибуны. Зрители искренне радовались хет-трику лучшего бомбардира КХЛ Сергея Мозякина в ворота своей команды.

А почему? А потому что бьет, значит, любит!

1 место. Невероятная победа Крикунова

Нет, ну кто бы мог подумать, что победную серию СКА остановит скромный «Автомобилист» во главе с 66-летним Владимиром Крикуновым?

Но опыт – не пропьешь! Что Крикунову базовый клуб сборной России?

Он на шведа с белорусами хаживал на ОИ-2002. И валил матерую «Тре Крунур» в четвертьфинале.

После победы в Санкт-Петербурге голкипера «Автомобилиста» Игоря Устинского в раздевалке чуть не забили до смерти. Каждый считал своим долгом подойти и крепко хлопнуть вратаря по спине, поздравляя. Может, поэтому он на следующий матч и не вышел?

А вообще в том поединке со СКА не играло сразу четыре игрока основного состава уральской команды – Голышев, Коукал, Симаков, Михнов…

- Надо же, без Симы смогли выиграть, - удивился и сам Крикунов, поздравляя свою команду после матча.

А потом пожал руку каждому игроку «Автомобилиста». И запасному Алексею Симакову – тоже.

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