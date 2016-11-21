Уорду помогла третья рука. Разбор «поражения» Ковалева

Сергей Ковалев (слева) и Андре Уорд Источник: Associated Press

Корреспондент «Советского спорта» пересмотрел бой за три титула чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом и утвердился во мнении, что арбитры, работавшие на поединке, проявили излишнюю лояльность к американцу.

Для начала хочу сказать, что статистика всегда ведется по ходу боя при помощи специальной программы, но удары все равно считают люди. Причем с ходу, не имея возможности пересмотреть моменты и правильно оценить удары боксеров. К тому же восприятие запрещенных ударов и ложных замахов у каждого человека разное, поэтому ссылаться на стороннюю статистику было бы неверно. Тем более цифры без комментариев по ним могут дать обманчивое впечатление.

Поэтому сначала ознакомимся с цифрами, а затем подробно разберем каждый раунд.

Первый раунд. Типичная разведка. Никто в удары особо не вкладывался. Ключевой момент раунда произошел в середине, когда Уорд пошатнулся от джеба Сергея. Развить эпизод во что-то большее Ковалев не смог. Уорд не показал вообще ничего. Он несколько раз пошел в клич и один раз ударил явно низковато. Естественно никаких предупреждений на этот счет от рефери не получил. Зато Роберт Берд попросил Ковалев не давить телом на Уорда на ближней дистанции. То есть – не мешать американцу клинчевать.

Второй раунд. Здесь ничего придумывать не надо. Ковалев «познакомил» Уорда с настилом ринга. Не потряс, конечно, но нокдаун чистый, после правого бокового.

Третий раунд. Уорд стал просыпаться. Начал раунд с очень неожиданного джеба, который пришелся точно в цель. Потом в его исполнении был интереснейший клинч ноги. Он даже придержал рукой колено Сергея. Замечание от рефери? Роберт Берд одобряет. Претензии он высказал в адрес Ковалева. Зато Сергей ответил хорошей комбинацией. До конца раунда Уорд еще два раза провел джеба. Все три удара Уорда были очень эффектными, поэтому арбитр Гленн Троубридж даже отдал раунд американцу. Остальные увидели преимущество россиянина.

Четвертый раунд. Начался с могучего клинча, в котором была масса тычков. Я не стал их считать за удары. Все без амплитуды. Возня. На дистанции оба пытались достать друг друга передней рукой по корпусу. В перекрестном ударе в середине раунда преимущество склонилось на сторону Ковалева, поскольку он разменял силовой на джеб соперника. И в дальнейшем был более убедителен.

Пятый раунд. В прямом эфире этот раунд я отдал Ковалеву, хотя сомнения, конечно, терзали. Они и подтвердились. Главным моментом раунда стал удачный удар Уорда в разрез. Да и джебы были у американца чуть эффективнее. Хотя в концовке Сергей активизировался. Но было поздновато.

Шестой раунд. После обоюдных промахов боксеры перешли в очередной захват, инициировал который Уорд. Да еще какой захват. Сергею пришлось подумать о равновесии. Уорд же в этот момент не думал, а действовал, несколько раз ударив в корпус. Берд пару раз охнул: «Ноу, ноу». Но разнимать не стал. Если не считать этой возни, за весь раунд Уорд по-настоящему Ковалева не ударил ни разу. Нет, формально удары были. Я их насчитал аж четыре. Но у Ковалева – десять. Каким образом арбитр Берт Клементс увидел в этом раунде победу американца – необъяснимо. Никаких поводов для этого.

Подводя мини-итог, позади шесть раундов и счет по ним 5:1 в пользу Ковалева. Плюс нокдаун. Для победы Уорд должен был брать всю вторую половину боя. Посмотрим, что сделал Андре.

Седьмой раунд. Первая часть раунда получилась равной. В ней ничего не произошло. Далее Уорд нанес несколько хороших джебов. Затем завязал клинч, который по хорошему рефери должен был разнять сам. Но раз это стихия американского боксера, зачем это делать? На выходе из клинча Уорд несколько раз попал по корпусу Ковалева. Эти удары я отмечать не стал так, как считаю, что они стали следствием нарушения правил. Но даже без них Уорд выглядел солиднее. Еще один клич. Обоюдные удары по затылку. Рефери делает замечание обоим. При этом Ковалев явно сбавил темп. Но провел пять хороших джебов. При большом желании, а арбитры такое желание в пользу Уорда уже проявили, раунд можно было записать в актив россиянину. Но будем объективны. Уорд чуточку был лучше.

Восьмой раунд. Показательный отрезок в плане «грязной» борьбы. Что делал Уорд: бодался, стремился лбом ударить по челюсти сопернику, давил перчаткой на шею, действовал локтями у лица Сергея. Эти действия как минимум перекрывали обзор россиянину. Уходил же из клинчей американец рывками, одной рукой опираясь на Ковалева, а другой нанося удар по корпусу. Рефери же за раунд сделал лишь одно замечание: «Сергей, слишком низко бьете». Очевидно, обращался, он не к Уорду. При этом в прямом эфире мне казалось, что седьмой и восьмой раунды американец взял с хорошим перевесом. И практически все эксперты сказали о переломе в ходе боя. Но если из статистики убрать «грязные» приемы, жидковатый перелом получился. Нет, Уорд раунд, конечно, взял. Но контролировал далеко не все и похожие раунды, которые проходили с аналогичным преимуществом Сергея, арбитры не стеснялись отдавать Уорду.

Девятый раунд. Уорд начал раунд с нескольких точных попаданий подряд. Легких ударов, на которые Сергей ответил промахами. Но затем Ковалев выровнял бой. Многое компенсировал. Концовка так точно осталась за ним. Он нанес два силовых в голову соперника, пускай вскользь. Абсолютно равный раунд. За счет концовки я его отдал Ковалеву. Все трое судей отдали этот равный раунд Уорду. Стыдоба.

Просто отмечу. На моей карточке победа уже у Ковалева, независимо от трех последних раундов.

Десятый раунд. Где-то на истечение первой минуты Уорд отправил в голову Ковалева хороший силовой удар, классно сократив дистанцию. Но на повторе видно, что удар мало того, что пришелся внутренней стороной перчатки, так еще и в затылок. Еще были два похожих эпизода. В одном Сергей увернулся. Публика же отреагировала так, будто россиянин мало того, что пропустил, так еще и упал в нокдаун. На каждый «чих» американца зрители реагировали очень бурно. В третьем эпизоде Уорд действительно попал, и я записал удар как силовой, хотя это было что-то среднее между джебом и левым боковым. Все три удара выглядели эффектно, но по факту – это лишь пол-удара. Ковалев же Уорда просто посадил на свой джеб и систематично всаживал левую руку в голову американца, особенно в тех эпизодах, когда Уорд бравировал. Чисто выигранный Сергеем раунд все судьи отдали американцу.

Одиннадцатый раунд. Боксеры разменялись силовыми ударами. Затем два хороших удара Уорд нанес, выходя из клинча. Удары я засчитал, хотя выглядело это погранично. Другой бы рефери сам разнимал боксеров. Ковалев отвечал джебами. Выглядел достойно. Но самым ярким моментом раунда стал проход в ноги и тейкдаун года в исполнении Уорда. Он уронил Ковалева, просто идя на пролом. Мое первое впечатление подтвердилось. Раунд равный. По доброте душевной я отдал его Уорду в первый раз. И сейчас отдаю, но с чуть менее похожим чувством. Широта души арбитров же достигла новых горизонтов и все трое отдали раунд Уорду.

Двенадцатый раунд. И еще один равный раунд. Статистически и визуально последние два раунда очень похожи. И о чудо, Берт Клементс отдал раунд россиянину. Наверное, только потому что у него на карточке уже победил Уорд. У других судей все еще лидировал Ковалев, поэтому они резонно склонились в пользу американца.

Официальный счет судейских записок

Для Уорда судьи в этом бою стали третьей рукой. И это не удивляет, поскольку все они – его соотечественники. На нейтральных судей рассчитывать просто не приходится. Это противоречит местному закону. Все арбитры должны быть американцами – обязательное требование атлетической комиссии штата Невада, где и проходил поединок. Так что реванш лучше провести где-нибудь в Нью-Йорке.

Откровенно удивляют заявления, что раз Ковалев знал, что боксирует в чужой стране, ему надо было быть на голову лучше. Дело в том, что он и был лучше. Не на голову, но на полголовы точно. И это в поединке против одного из лучших боксеров мира, находящегося на своем пике. Легче уж простые слова, что надо было быть еще лучше. Не с мешком картошки боксировал Ковалев.



Сделал ли он для победы меньше чем мог? Да, но дело в том, что Уорд-то сделал для победы еще меньше.

Итоговый счет «Советского спорта»

БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Счет Ковалев 10 10 10 10 9 10 9 9 10 10 9 10 116 Уорд 9 8 9 9 10 9 10 10 9 9 10 9 111



