Андрей Василевский: Меня готовят на смену Бишопу? Впервые слышу!

Андрей Василевский сделал второй сухарь подряд, на этот раз отразив 32 броска в матче с «Филадельфией» (3:0). А после игры дал интервью «Советскому спорту».

Все помнят, что «молния» потеряла капитана Стивена Стэмкоса, который порвал мениск. Но команда слабее в атаке не стала, одержав четвертую победу подряд.



Андрей Василевский не пропускает уже 151 минуту и 36 секунд. Последняя шайба в его ворота влетала 10 ноября в матче против «Айлендерс». Жаль, конечно, что россиянина выпускают на лед не так часто. Но когда Василевский получает шанс, то использует его очень хорошо.

«Чем чаще я играю, тем больше чувствую уверенности в себе, - сказал Андрей в интервью американским СМИ. – И наши ребята действовали очень хорошо в последних матчах. Вы вообще видели, сколько блоков мы сделали?»

Да, в этом компоненте преимущество «Тампы» было почти четырехкратным: 21-6! После общения на иностранном языке, с которым у Василевского все в полном порядке, я спросила:

- Андрей, можно с вами по-русски поговорить?

- Ну давайте.

- Поздравляю вас со званием первой звезды матча. Но «Тампу» постоянно преследуют травмы. Вот теперь минимум на четыре месяца выбыл капитан Стивен Стэмкос. Благодаря чему «молния» все равно побеждает?

- Спасибо за поздравление. Я понимаю, что Стэмкос и Строльман – одни из наших ключевых игроков. Но у нас хорошая команда. Посмотрите на состав. Мы стараемся играть без них, и благодаря нашей работе что-то получается.

- Но вы ощущаете, что Стэмкоса нет на льду?

- Конечно. Это очень мастеровитый форвард, который много забивал. Но у нас есть и другие нападающие. За счет работы можно справиться с этой потерей.

- Говорят, что Василевского готовят на смену Бену Бишопу…

- Правда? Впервые об этом слышу. Ничего не могу сказать на эту тему.

- А какие у вас отношения с напарником?

- Хорошие. У нас с Бишопом нет никаких обид или недопонимания. Мы делаем общее дело, помогаем «Тампе» набирать очки. Никаких плохих слов!

- Вы чему-то учитесь у Бена?

- Конечно. Он дает мне советы.

- Некоторые голкиперы любят, чтобы по их воротам часто бросали. А вы?

- Когда как. Броски бывают разными. Можно пять раз выстрелить с убойных дистанций. А могут 50 раз бросить от красной линии. Тут нельзя обобщать.

- Каким вы видите свое будущее? Какая у вас мечта в хоккее?

- Много престижных трофеев в хоккее. Но если честно, моя личная задача как хоккеиста - выиграть Кубок Стэнли.

- «Тампа» выходила в финал на «Чикаго», потом в полуфинал – на «Питтсбург». Чего не хватило, чтобы сделать шаг вперед?

- Соперники были хорошими. И возможно, не хватило везения.

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