Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Василевский: Меня готовят на смену Бишопу? Впервые слышу!

Наталья Брагилевская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Василевский: Меня готовят на смену Бишопу? Впервые слышу!

Андрей Василевский сделал второй сухарь подряд, на этот раз отразив 32 броска в матче с «Филадельфией» (3:0). А после игры дал интервью «Советскому спорту».

Все помнят, что «молния» потеряла капитана Стивена Стэмкоса, который порвал мениск. Но команда слабее в атаке не стала, одержав четвертую победу подряд.

Андрей Василевский не пропускает уже 151 минуту и 36 секунд. Последняя шайба в его ворота влетала 10 ноября в матче против «Айлендерс». Жаль, конечно, что россиянина выпускают на лед не так часто. Но когда Василевский получает шанс, то использует его очень хорошо.

«Чем чаще я играю, тем больше чувствую уверенности в себе, - сказал Андрей в интервью американским СМИ. – И наши ребята действовали очень хорошо в последних матчах. Вы вообще видели, сколько блоков мы сделали?»

Да, в этом компоненте преимущество «Тампы» было почти четырехкратным: 21-6! После общения на иностранном языке, с которым у Василевского все в полном порядке, я спросила:

- Андрей, можно с вами по-русски поговорить?

- Ну давайте.

- Поздравляю вас со званием первой звезды матча. Но «Тампу» постоянно преследуют травмы. Вот теперь минимум на четыре месяца выбыл капитан Стивен Стэмкос. Благодаря чему «молния» все равно побеждает?

- Спасибо за поздравление. Я понимаю, что Стэмкос и Строльман – одни из наших ключевых игроков. Но у нас хорошая команда. Посмотрите на состав. Мы стараемся играть без них, и благодаря нашей работе что-то получается.

- Но вы ощущаете, что Стэмкоса нет на льду?

- Конечно. Это очень мастеровитый форвард, который много забивал. Но у нас есть и другие нападающие. За счет работы можно справиться с этой потерей.

- Говорят, что Василевского готовят на смену Бену Бишопу…

- Правда? Впервые об этом слышу. Ничего не могу сказать на эту тему.

- А какие у вас отношения с напарником?

- Хорошие. У нас с Бишопом нет никаких обид или недопонимания. Мы делаем общее дело, помогаем «Тампе» набирать очки. Никаких плохих слов!

- Вы чему-то учитесь у Бена?

- Конечно. Он дает мне советы.

- Некоторые голкиперы любят, чтобы по их воротам часто бросали. А вы?

- Когда как. Броски бывают разными. Можно пять раз выстрелить с убойных дистанций. А могут 50 раз бросить от красной линии. Тут нельзя обобщать.

- Каким вы видите свое будущее? Какая у вас мечта в хоккее?

- Много престижных трофеев в хоккее. Но если честно, моя личная задача как хоккеиста - выиграть Кубок Стэнли.

- «Тампа» выходила в финал на «Чикаго», потом в полуфинал – на «Питтсбург». Чего не хватило, чтобы сделать шаг вперед?

- Соперники были хорошими. И возможно, не хватило везения.

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Филадельфия - Тампа-Бэй - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

Джонсон (Филппула, Киллорн), 14:25 (0:1 - бол.). Палат (Наместников), 27:40 (0:2). Друэн (Палат), 44:26 (0:3).

Место и дата

19 ноября 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ничья Карякина и Карлсена, восемь очков Мозгова и травма Марченко. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра понедельника.Три очка Картера помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Анахайм»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 3:2.«Детройт» проиграл «Калгари». Марченко отдал голевую передачу и получил травмуВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду проиграл «Калгари» со счетом 2:3.НХЛ. «Каролина» обыграла «Виннипег», «Рейнджерс» проиграл «Флориде» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Коламбусом»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Коламбусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Коламбуса».Мишель Террьен: В Радулове много страсти, которая распространяется на партнеровГлавный тренер «Монреаля» Мишель Террьен поделился впечатлениями от игры российского форварда Александра Радулова матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:1).Мишель Террьен: Радулов передает свою страсть партнерам по командеГлавный тренер «Монреаля» Мишель Террьен после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:1) высказался об игре форварда Александра Радулова.Андрей Василевский: Я стал играть больше и поэтому чувствую себя увереннееГолкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский оценил игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфии» (3:0).«Емелин дерется, а Радулов теперь должен ужин». Пять гвоздей НХЛ (видео)«Емелин дерется, а Радулов теперь должен ужин». Пять гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Василевский - вторая звезда дня в НХЛРоссийский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в НХЛ.НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Баффало», «Ванкувер» уступил «Чикаго» в овертайме и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Макдэвид сделал первый хет-трик в НХЛФорвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид впервые в своей карьере в НХЛ забросил три шайбы.«Питтсбург» уступил «Баффало», Малкин отдал голевой пасХоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Питтсбург».«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл», Тарасенко забросил шайбуХоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нэшвилл».Два голевых паса Радулова помогли «Монреалю» одолеть «Торонто»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».Два голевых паса Слепышева помогли «Эдмонтону» обыграть «Даллас»Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Нью-Джерси»Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Джерси».32 сэйва Василевского помогли «Тампе» всухую обыграть «Филадельфию»«Тампа-Бэй» одержала победу над «Филадельфией» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Павел Буре: Успех «Рейнджерс» – это в первую очередь заслуга СатераБывший форвард «Рейнджерс» Павел Буре объяснил факторы стабильной игры «Рейнджерс» на протяжении последних лет.Артемий Панарин: Такой отель попался – смотришь в окно, а там стена (видео)Артемий Панарин: Такой отель попался – смотришь в окно, а там стена (видео)Корреспондент «Советского спорта» в Калгари после матча с «Чикаго» (2:3) побеседовал с Артемием Панариным.

Тампа-Бэй
Тампа-Бэйкалендарьстатистика
Андрей Василевский
Андрей Василевскийвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение