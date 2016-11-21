Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Волков побеждает в UFC, Емельяненко ждет дебюта в Bellator. Обзор ММА за неделю

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Волков побеждает в UFC, Емельяненко ждет дебюта в Bellator. Обзор ММА за неделю

Федор Емельяненко ждет дебюта в Bellator, Александр Волков побеждает в UFC, Яна Куницкая стала чемпионкой Invicta – это и многое другое — в традиционном обзоре ММА за неделю.

Новость недели

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сообщил, что заключил контракт с Bellator на несколько боев.

- У нас долгие отношения с Bellator, куда я много раз приезжал в качестве гостя, здесь выступают одни из лучших бойцов. Я следил за их турнирами и благодарен Скотту Кокеру (глава организации) за возможность выступать. Мы заключили контракт на несколько боев, буду изо всех сил стараться победить, - сказал Федор.

Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно. Напомним, что после возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.


Турнир недели

UFC Fight Night 99

На прошлой неделе в Белфасте (Северная Ирландия) состоялся турнир UFC Fight Night 99, в главном поединке которого Гегард Мусаси в первом раунде техническим нокаутом победил Юрайя Холла. В рамках этого турнира выступили шесть россиян — такого количества наших соотечественников ранее на одном турнире UFC не выступали никогда.

Не для всех бои закончились успехом. К сожалению, четыре бойца покинули октагон ни с чем. Милана Дудиева техническим нокаутом в третьем раунде уступила Марион Рено (США), Александр Яковлев во втором раунде сдался в бою против Зака Каммингса (США), один из лучших представителей легчайшего веса в России Али Багаутинов единогласным решением судей уступил японцу Куоджи Хоригучи, а Магомед Мустафаев проиграл Кевину Ли (США), «уснув» после удушающего приема во втором раунде.

Двое россиян добились тяжелых побед. Спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов единогласным судейским решением победил японца Теруто Ишихару. После объявления решения в октагон выбежал Макгрегор и радовался за Артема, слово за себя. Лобов покинул октагон, держа в руках два флага: российский и ирландский.

В рамках UFC дебютировал российский тяжеловес Александр Волков — бывший чемпион организаций Bellator и M-1. Его соперником был колоритный усатый американец Тимоти Джонсон. Схватка для Александра получилась тяжелой, Тимоти несколько раз точно и сильно попадал, после чего Волков «плыл», и, казалось, что дебют провален. Однако, судьи отдали ему победу раздельным решением. В итоге, две победы и четыре поражения — это был не день российского ММА.

Бойцы недели

Гаджимурад Антигулов и Яна Куницкая

Российский боец Гаджимурад Антигулов провел свой дебютный бой в UFC на турнире Fight Night 100, ярко победив бразильца Маркоса Рожерио де Лиму гильотиной в первом раунде. Всего нашему соотечественнику понадобилось 67 секунд, чтобы одержать важную победу в своей карьере. В главном поединке турнира Райан Бадер в третьем раунде нокаутировал Антонио Ногейру.

В Россию приедет пояс американского промоушена. И не просто погостить. Российская девушка Яна Куницкая в рамках организации Invicta отобрала пояс в легчайшей весовой категории у Тони Эвингер. В первом раунде казалось, что Куницкая проигрывает, она находилась в невыгодном для себя положении, находясь в партере. Однако, Яне удалось провести болевой прием на руку. Теперь она чемпионка промоушена. Благодаря этому результату, она ворвалась в топ-10 лучших бойцов своего дивизиона, в котором королевой пока является бразильянка Аманда Нуньес — чемпионка UFC.

Волосы как лишний вес. Боец Саманта Диас отрезала волосы, чтобы уложиться в весовую категорию

Боец смешанного стиля промоутерской компании Invicta FC Саманта Диас внесла в новшество в мировое ММА.

Волосы как лишний вес. Боец Саманта Диас отрезала волосы, чтобы уложиться в весовую категорию

Скандалы недели

Зубайра Тухугов, Лиото Мачида и Рой Нельсон 

Российский боец смешанного стиля 25-летний Зубайра Тухугов, по предварительной информации, попался на допинге. Организация UFC уже отменила его поединок на турнире UFC Fight Night 102. Какое вещество было найдено в организме россиянина не сообщается. Известно, что были взяты две пробы: 7 сентября и 29 октября. На данный момент боец временно отстранен USADA до того, пока не будет объявлено официальное решение. Напомним, что Тухугов должен был провести бой против бразильца Тиаго Силвы 9 декабря. Если информация о допинге будет подтверждена, то Зубайре грозит дисквалификация сроком на два года. За свою профессиональную карьеру в ММА Тухугов провел 22 боя, в которых одержал 18 побед. В UFC он выступает с 2014 года, провел в промошуне четыре боя, в одном проиграл. Боец известен своим высказыванием в адрес Конора Макгрегора: «Я покажу, кто такой ирландец, и кто такой чеченец».

38-летний бывший чемпион UFC бразилец Лиото Мачида дисквалифицирован USADA на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. В организме спортсмена в апреле был найден препарат 7-кето-дегидроэпиандростерон (7‐keto‐DHEA). За свою профессиональную карьеру в ММА Мачида провел 29 поединков, в которых одержал 22 победы (9 — нокаутом, 2 — сабмишеном, 11 — решением судей). Последние два поединка бразилец проиграл в рамках турниров UFC: Люку Рокхолду и Йоэлю Ромеро.

Известному американскому бойцу Рою Нельсону, который выступает в UFC, наложили дисквалификацию сроком на девять месяцев. Такое решение вынес бразильский мировой суд за поведение спортсмена после турнира UFC Fight Night 95, который состоялся 24 сентября в Бразилии. После поединка с Антонио Силвой, Рой ударил рефери Джона Маккарти. По мнению Нельсона, судья слишком поздно остановил поединок. Помимо дисквалификации, боец заплатит штраф в размере 24 тысяч долларов. Если Рой публично принесет извинения Маккарти, то срок отстранения составит шесть месяцев и штраф 14 тысяч долларов.

Цитата недели

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон считает, что UFC постарается максимально отложить поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Я думаю, что, без сомнений, Хабиб Нурмагомедов не только победит Конора в бою, но и опозорит его, завершив бой досрочно. Нурмагомедов более укомплектованный боец с огромным превосходством в борьбе. UFC знает это и постарается максимально оттянуть бой настолько, насколько это будет возможно. UFC защищает Конора Макгрегора, как мальчика с постера. В лиге есть куда более сильные и сложные соперники, как, например, Робби Лоулер из моей команды, с которыми он мог бы драться, но не дерется», - сказал Монсон.

Тест: Знаешь ли ты что сделал Хабиб Нурмагомедов со своими соперниками?

Угадай, что сделал как закончились бои Хабиба Нурмагомедова!

Тест: Знаешь ли ты что сделал Хабиб Нурмагомедов со своими соперниками?

Результаты

Российский тяжеловес Сергей Павлович победил белоруса Алексея Кудина на турнире Fight Nights Global 54, который прошел в Ростове-на-Дону. По итогам трех раундов судьи отдали победу россиянину — единогласным решением. В рамках этого же турнира представитель полулегкого веса Расул Мирзаев потерпел первое поражение в своей карьере. Он уступил единогласным решением судей грузину из США Левану Макашвили.

«Меня погубила моя уверенность в том, что я лучший. Макашвили оказался сегодня сильнее меня. Благодарю его за этот опыт. Обещаю, я вернусь намного сильнее. Отработаю свои ошибки. Извините, что не выиграл. Хотел посвятить эту победу Ростову. Я здесь провел свою любительскую карьеру. Думаю, что я показал зрелище и публика была довольна. Прошу реванш у Левана», - сказал Мирзаев после поединка.

«Погубила уверенность, что я лучший». Как Мирзаев впервые проиграл в карьере

«Советский спорт» рассказывает о двух главных поединках бойцовского вечера в Ростове-на-Дону.

«Погубила уверенность, что я лучший». Как Мирзаев впервые проиграл в карьере

В Москве состоялся турнир M-1 Challenge 72. Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь) победил Алексея «Атаман» Махно (Клуб Единоборств №1 техническим нокаутом (отказ угла). Алексей Кунченко (Клуб Боец и команда Новый Поток) победил Мурада «Hunter» Абдулаева (Fighting Eagle) единогласным решением судей.

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков в Екатеринбурге победил известного бразильца Антонио Силву. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу Штыркову. 

Словно челюсть вылетела. Как Иван Штырков победил Антонио Силву (ТТД бойцов)

Закономерно ли Иван добыл победу, или российские судьи оплошали? Представляем вам тактико-технические действия бойцов.

Словно челюсть вылетела. Как Иван Штырков победил Антонио Силву (ТТД бойцов)

Анонсы

26-27 ноября в китайском Макао пройдет чемпионат мира по ММА. Состав сборной России по ММА.

Весовая категория до 61.2 кг: чемпион России, МС Нурмагомедов Омар
до 65.8 кг: чемпион России, МС Тайгибов Курбан
до 70.3 кг: чемпион России, МС Рамазанов Мурад
до 77.1 кг: чемпион России, МС Расулов Алибег
до 84 кг: чемпион мира, обладатель Суперкубка России, МСМК Хирамагомедов Гамзат
до 93 кг: чемпион мира, чемпион России, обладатель Суперкубка России, МСМК Анкалаев Магомед
выше 93 кг: чемпион России, МС Исагаджиев Амирхан.

Известный боец смешанного стиля из США Эмануэль Ньютон (26-11-1) по прозвищу «The Hardcore Kid» подписал эксклюзивный контракт с Fight Nights Global. 32-летний боец является экс-чемпионом организации Bellator и победителем восьмого сезона гран-при Bellator в полутяжелом весе. В списке поверженных им бойцов значатся такие имена как: Илир Латифи, Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль (дважды), Михаил Заяц, Аттила Вей, Джой Белтран.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бой Галиева станет вторым главным событием турнира MixFace: Харитонов - БеззераИзвестный российский боец, один из самых уникальных и талантливых спортсменов, двукратный чемпион мира по боевому самбо Венер Галиев по прозвищу «Башкир» из Екатеринбурга выйдет на ринг против молодого бразильца Марсио Андраде по прозвищу «Бог войны».Федор Емельяненко: Я заключил контракт с Bellator на несколько боевРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сообщил, что заключил контракт с Bellator на несколько боев.Емельяненко проведет бой в Bellator с МитриономПрославленный российский представитель смешанных единоборств Федор Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с Bellator, сообщается в официальном Instagram Союза ММА России.Али Багаутинов проиграл японцу ХоригучиРоссийский боец смешанного стиля Али Багаутинов потерпел поражение в Белфасте в рамках шоу UFC Fight Night 99, уступив японцу Киоджи Хоригучи.Александр Волков дебютировал в UFC с победы над ДжонсономТаким образом, Волков с победы дебютировал в UFC. Теперь на его счету 27 побед и 6 поражений. На счету Джонсона 10 побед и 3 поражения.Хабиб Нурмагомедов: После боя придумали, что Макгреор забеременел или еще что, но он у меня на прицелеРоссийский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой против ирландца Конора Макгрегора.Дэйна Уайт: В следующий раз Макгрегор выйдет на ринг не раньше маяСвой следующий поединок чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор проведет не раньше мая. Об этом журналистам сообщил президент UFC Дэйна Уайт.Словно челюсть вылетела. Как Иван Штырков победил Антонио Силву (ТТД бойцов)Словно челюсть вылетела. Как Иван Штырков победил Антонио Силву (ТТД бойцов)Закономерно ли Иван добыл победу, или российские судьи оплошали? Представляем вам тактико-технические действия бойцов.Иван Штырков победил Антонио Силву в ЕкатеринбургеРоссийский боец смешанного стиля Иван Штырков в Екатеринбурге победил известного бразильца Антонио Силву.Сергей Харитонов: Мне нужен бой в России, хочу реабилитироваться за поражение в BellatorЗнаменитый российский боец Сергей Харитонов приступил к активным тренировкам в рамках подготовки к бою 3 декабря в России. «Сейчас полностью восстановился, чувствую себя отлично, нахожусь в превосходной форме и уже приступил к активным тренировкам.19 ноября россиянка Куницкая сразится за титул чемпионки Invicta19 ноября состоится турнир промоутерской компании Invicta, которая специализируется только на женских боя.Джонсон перевесил Волкова на 7 кг перед турниром UFC Fight Night 99В Белфасте (Северная Ирландия) прошла официальная церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 99, главным событием которого станет поединок между Гегардом Мусаси и Юрайи Холла.26-27 ноября в Китае пройдет чемпионат мира по ММА26-27 ноября в китайском Макао пройдет чемпионат мира по ММА. Состав сборной России по ММА.Американский боец обвинил Хабиба Нурмагомедова в шантаже UFCРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему решил поставить ультиматум руководству UFC по вопросу титульного поединика.Цена репутации. Спасут ли Ковалев и Уорд мировой бокс?Цена репутации. Спасут ли Ковалев и Уорд мировой бокс?«Советский спорт» объясняет, почему главный бой 2016 года просто не имеет права разочаровать болельщиков.Федор Емельяненко: Уверен, у сборной России есть все шансы одержать победы во славу страныПрезидент Союза ММА России Федор Емельяненко обратился к бойцам сборной России в преддверии чемпиона мира по ММА в Макао.На турнире UFC в Белфасте 19 ноября выступят сразу шесть россиян19 ноября в Белфасте (Северная Ирландия) состоится турнир UFC Fight Night 99, в главном бою которого Гегард Мусаси (40-6-2) сразится против Юрайи Холла (12-7).Тренер Харитонова: У Сергея ушло полторы недели только на восстановление, а он хочет драться 3 декабряТренер российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова Руслан Кривуша считает, что его подопечному не следует проводить бой 3 декабря.«Сенсации тут нет». Камил Гаджиев – о первом поражении Расула Мирзаева«Сенсации тут нет». Камил Гаджиев – о первом поражении Расула МирзаеваПрезидент Fight Nights дал интервью «Советскому спорту» после турнира в Ростове-на-Дону.Боец UFC Рой Нельсон дисквалифицирован на девять месяцев за удар судьиИзвестному американскому бойцу ММА Рою Нельсону, который выступает в UFC, наложили дисквалификацию сроком на девять месяцев.

Александр Яковлев
Александр Яковлеввсе новости
Александр Волков
Александр Волковвсе новости
Джефф Монсон
Джефф Монсонвсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Fight Nights
Fight Nightsвсе новости
Bellator
Bellatorвсе новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение