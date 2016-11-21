Волков побеждает в UFC, Емельяненко ждет дебюта в Bellator. Обзор ММА за неделю

Федор Емельяненко ждет дебюта в Bellator, Александр Волков побеждает в UFC, Яна Куницкая стала чемпионкой Invicta – это и многое другое — в традиционном обзоре ММА за неделю.

Новость недели

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сообщил, что заключил контракт с Bellator на несколько боев.

- У нас долгие отношения с Bellator, куда я много раз приезжал в качестве гостя, здесь выступают одни из лучших бойцов. Я следил за их турнирами и благодарен Скотту Кокеру (глава организации) за возможность выступать. Мы заключили контракт на несколько боев, буду изо всех сил стараться победить, - сказал Федор.

Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно. Напомним, что после возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.





Турнир недели

UFC Fight Night 99

На прошлой неделе в Белфасте (Северная Ирландия) состоялся турнир UFC Fight Night 99, в главном поединке которого Гегард Мусаси в первом раунде техническим нокаутом победил Юрайя Холла. В рамках этого турнира выступили шесть россиян — такого количества наших соотечественников ранее на одном турнире UFC не выступали никогда.

Не для всех бои закончились успехом. К сожалению, четыре бойца покинули октагон ни с чем. Милана Дудиева техническим нокаутом в третьем раунде уступила Марион Рено (США), Александр Яковлев во втором раунде сдался в бою против Зака Каммингса (США), один из лучших представителей легчайшего веса в России Али Багаутинов единогласным решением судей уступил японцу Куоджи Хоригучи, а Магомед Мустафаев проиграл Кевину Ли (США), «уснув» после удушающего приема во втором раунде.

Двое россиян добились тяжелых побед. Спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов единогласным судейским решением победил японца Теруто Ишихару. После объявления решения в октагон выбежал Макгрегор и радовался за Артема, слово за себя. Лобов покинул октагон, держа в руках два флага: российский и ирландский.

В рамках UFC дебютировал российский тяжеловес Александр Волков — бывший чемпион организаций Bellator и M-1. Его соперником был колоритный усатый американец Тимоти Джонсон. Схватка для Александра получилась тяжелой, Тимоти несколько раз точно и сильно попадал, после чего Волков «плыл», и, казалось, что дебют провален. Однако, судьи отдали ему победу раздельным решением. В итоге, две победы и четыре поражения — это был не день российского ММА.

Бойцы недели

Гаджимурад Антигулов и Яна Куницкая

Российский боец Гаджимурад Антигулов провел свой дебютный бой в UFC на турнире Fight Night 100, ярко победив бразильца Маркоса Рожерио де Лиму гильотиной в первом раунде. Всего нашему соотечественнику понадобилось 67 секунд, чтобы одержать важную победу в своей карьере. В главном поединке турнира Райан Бадер в третьем раунде нокаутировал Антонио Ногейру.

В Россию приедет пояс американского промоушена. И не просто погостить. Российская девушка Яна Куницкая в рамках организации Invicta отобрала пояс в легчайшей весовой категории у Тони Эвингер. В первом раунде казалось, что Куницкая проигрывает, она находилась в невыгодном для себя положении, находясь в партере. Однако, Яне удалось провести болевой прием на руку. Теперь она чемпионка промоушена. Благодаря этому результату, она ворвалась в топ-10 лучших бойцов своего дивизиона, в котором королевой пока является бразильянка Аманда Нуньес — чемпионка UFC.

Скандалы недели

Зубайра Тухугов, Лиото Мачида и Рой Нельсон

Российский боец смешанного стиля 25-летний Зубайра Тухугов, по предварительной информации, попался на допинге. Организация UFC уже отменила его поединок на турнире UFC Fight Night 102. Какое вещество было найдено в организме россиянина не сообщается. Известно, что были взяты две пробы: 7 сентября и 29 октября. На данный момент боец временно отстранен USADA до того, пока не будет объявлено официальное решение. Напомним, что Тухугов должен был провести бой против бразильца Тиаго Силвы 9 декабря. Если информация о допинге будет подтверждена, то Зубайре грозит дисквалификация сроком на два года. За свою профессиональную карьеру в ММА Тухугов провел 22 боя, в которых одержал 18 побед. В UFC он выступает с 2014 года, провел в промошуне четыре боя, в одном проиграл. Боец известен своим высказыванием в адрес Конора Макгрегора: «Я покажу, кто такой ирландец, и кто такой чеченец».

38-летний бывший чемпион UFC бразилец Лиото Мачида дисквалифицирован USADA на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. В организме спортсмена в апреле был найден препарат 7-кето-дегидроэпиандростерон (7‐keto‐DHEA). За свою профессиональную карьеру в ММА Мачида провел 29 поединков, в которых одержал 22 победы (9 — нокаутом, 2 — сабмишеном, 11 — решением судей). Последние два поединка бразилец проиграл в рамках турниров UFC: Люку Рокхолду и Йоэлю Ромеро.

Известному американскому бойцу Рою Нельсону, который выступает в UFC, наложили дисквалификацию сроком на девять месяцев. Такое решение вынес бразильский мировой суд за поведение спортсмена после турнира UFC Fight Night 95, который состоялся 24 сентября в Бразилии. После поединка с Антонио Силвой, Рой ударил рефери Джона Маккарти. По мнению Нельсона, судья слишком поздно остановил поединок. Помимо дисквалификации, боец заплатит штраф в размере 24 тысяч долларов. Если Рой публично принесет извинения Маккарти, то срок отстранения составит шесть месяцев и штраф 14 тысяч долларов.

Цитата недели

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон считает, что UFC постарается максимально отложить поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Я думаю, что, без сомнений, Хабиб Нурмагомедов не только победит Конора в бою, но и опозорит его, завершив бой досрочно. Нурмагомедов более укомплектованный боец с огромным превосходством в борьбе. UFC знает это и постарается максимально оттянуть бой настолько, насколько это будет возможно. UFC защищает Конора Макгрегора, как мальчика с постера. В лиге есть куда более сильные и сложные соперники, как, например, Робби Лоулер из моей команды, с которыми он мог бы драться, но не дерется», - сказал Монсон.

Результаты

Российский тяжеловес Сергей Павлович победил белоруса Алексея Кудина на турнире Fight Nights Global 54, который прошел в Ростове-на-Дону. По итогам трех раундов судьи отдали победу россиянину — единогласным решением. В рамках этого же турнира представитель полулегкого веса Расул Мирзаев потерпел первое поражение в своей карьере. Он уступил единогласным решением судей грузину из США Левану Макашвили.

«Меня погубила моя уверенность в том, что я лучший. Макашвили оказался сегодня сильнее меня. Благодарю его за этот опыт. Обещаю, я вернусь намного сильнее. Отработаю свои ошибки. Извините, что не выиграл. Хотел посвятить эту победу Ростову. Я здесь провел свою любительскую карьеру. Думаю, что я показал зрелище и публика была довольна. Прошу реванш у Левана», - сказал Мирзаев после поединка.

В Москве состоялся турнир M-1 Challenge 72. Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь) победил Алексея «Атаман» Махно (Клуб Единоборств №1 техническим нокаутом (отказ угла). Алексей Кунченко (Клуб Боец и команда Новый Поток) победил Мурада «Hunter» Абдулаева (Fighting Eagle) единогласным решением судей.

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков в Екатеринбурге победил известного бразильца Антонио Силву. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу Штыркову.

Анонсы

26-27 ноября в китайском Макао пройдет чемпионат мира по ММА. Состав сборной России по ММА.

Весовая категория до 61.2 кг: чемпион России, МС Нурмагомедов Омар

до 65.8 кг: чемпион России, МС Тайгибов Курбан

до 70.3 кг: чемпион России, МС Рамазанов Мурад

до 77.1 кг: чемпион России, МС Расулов Алибег

до 84 кг: чемпион мира, обладатель Суперкубка России, МСМК Хирамагомедов Гамзат

до 93 кг: чемпион мира, чемпион России, обладатель Суперкубка России, МСМК Анкалаев Магомед

выше 93 кг: чемпион России, МС Исагаджиев Амирхан.

Известный боец смешанного стиля из США Эмануэль Ньютон (26-11-1) по прозвищу «The Hardcore Kid» подписал эксклюзивный контракт с Fight Nights Global. 32-летний боец является экс-чемпионом организации Bellator и победителем восьмого сезона гран-при Bellator в полутяжелом весе. В списке поверженных им бойцов значатся такие имена как: Илир Латифи, Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль (дважды), Михаил Заяц, Аттила Вей, Джой Белтран.