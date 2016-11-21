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«Овечкин почти достал Гретцки, а судьи убили «Вашингтон». Пять гвоздей (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Овечкин почти достал Гретцки, а судьи убили «Вашингтон». Пять гвоздей (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


«Коламбус» под руководством Джона Тортореллы разыгрался не на шутку – семь побед в последних девяти матчах! И вот «мундиры» приехали в Вашингтон, где выиграть всегда тяжело.

Счет на четвертой минуте открыл Никлас Бэкстрем, и ему прилично повезло. Шайба срикошетила от клюшки соперника, изменила направление, и вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский ничего не смог сделать, пропустив между щитков.

На 27-й минуте Ник Фолиньо сравнял счет в большинстве. На что у «Вашингтона» было свое убойное оружие. Тоже большинство, Овечкин стоит на левом кругу вбрасывания, к нему прилетает шайба от Бэкстрема…

«Кэпиталз» вели 2:1, но третий период им не удался. Сначала Брэндон Дубински забил уже на 14-й секунде после перерыва. А за 54 секунды до конца, когда овертайм казался неизбежным, «Коламбус» разыграл красивейшую комбинацию, и Александр Веннберг забросил победную шайбу. В тот момент был удален Бэкстрем, набравший 2 (1+1) очка. Но теперь он опасно сыграл высоко поднятой клюшкой и получается, подвел свою команду.

ЦИФРА ДНЯ


Мы считаем, когда Овечкин может дотянуться до великого рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы за карьеру). Сейчас Александр Великий находится на 32-м месте в истории лиги (534), ненамного отставая от Кита Ткачука (538). А на горизонте – культовый игрок Морис Ришар (544), приз чьего имени Овечкин завоевывал уже шесть раз.

Но есть другая тема – Ови забил 198-й гол в большинстве за карьеру. Еще два – и будет большой юбилей. Сейчас в истории лиги Саша идет на 18-м месте. Рекордсмен же тут – Дэйв Андрейчук (274). Уэйн Гретцки имеет 204 гола, и его Овечкин достанет уже в этом сезоне.

ГЕРОЙ ДНЯ


Сергей Бобровский в эти дни невероятно хорош. Восемь побед в девяти последних матчах! Не получился только матч с «Бостоном» (2:5), когда Боб пропустил четыре шайбы и был заменен на 13-й минуте. Но такие черные дни случаются в карьере абсолютно любого вратаря лиги.

Что касается этого матча, то игроки «Кэпиталз» к удивлению не создали давление на ворота Бобровского. 19 бросков – в этом сезоне за полный матч ему так мало еще не бросали. Меньше работы в полном поединке было у Сергея аж 1 марта 2014 года, когда он сделал 17 сэйвов во встрече с «Флоридой» (6:3). Что случилось с хоккеистами «Вашингтона», и почему они были такими пассивными – загадка. Но при этом игроки «мундиров» сделали 14 блоков и пахали в обороне что надо.

ЗАСТОЙ ДНЯ


Лучший снайпер лиги Патрик Лайне снова ничего не забил, а в последних семи матчах на его счету лишь одна шайба. Финский новичок выражает недовольство собой: «Моя игра еще далека от идеала. Соперник не должен забивать, когда я нахожусь на льду. Надо учиться на своих ошибках и делать все, чтобы стать лучше. Мне еще работать и работать…»

Тем временем в списке снайперов Лайне догнал Сидни Кросби, у которого тоже 12 голов. Никита Кучеров и Александр Овечкин забросили по 9 шайб. Так что дуэль за «Морис Ришар Трофи» обещает быть нешуточной.

ТРАВМА ДНЯ


Защитник «Детройта» Алексей Марченко отметился голевой передачей в матче против «Калгари» (2:3). Это его 5 (0+5) очко в 19 играх сезона. Но во втором периоде Алексей попал под силовой прием Майкла Ферланда и покинул площадку, получив травму верхней части тела.

Верим, что с Марченко всей обойдется. Но вообще лавина травм у «Детройта» поражает. Это самый обескровленный клуб лиги. Все идет к тому, что «крылья» впервые с 1991 года не попадут в плей-офф.

ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 19 сэйвов в матче с «Вашингтоном» (3:2)

2** - Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Коламбусом» (2:3)

3*** - Алексей МАРЧЕНКО (Детройт)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Калгари» (2:3)

ЦИТАТА ДНЯ

«Это неуважительно по отношению к хоккею! Лига должна выписать штраф Фолиньо за симуляцию. Никлас Бэкстрем получил удаление в концовке, из-за чего мы пропустили решающий гол. Но там на нарушение даже не было намека!»

Барри ТРОТЦ, главный тренер «Вашингтона»

ТАБЛО ДНЯ

Матч

Вашингтон - Коламбус - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы:

Бэкстрём 3:11 (1:0). Фолиньо (Веннберг, Веренски), 26:07 (1:1 - бол.). Овечкин (Бэкстрём, Нисканен), 30:31 (2:1 - бол.). Дубински (Саад, Эткинсон), 40:14 (2:2). Веннберг (Фолиньо, Ганье), 59:06 (2:3 - бол.).

Место и дата

20 ноября 20:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Бэкстрем, ОВЕЧКИН – Фолиньо, Дубински, Веннберг

В: Овечкин (1+0; 0, 0, 5, 17.44)

Кузнецов (0+0; 0, 2, 2, 19.21)

Орлов (0+0; -1, 0, 0, 19.10)

К: в Бобровский (21-19; 90,5%, 59.59)

Матч

Детройт - Калгари - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы:

Татар (Абделькадер, Марченко), 8:06 (1:0). Хетеуэй (Хэмилтон, Ферланд), 23:40 (1:1). Стэйджан (Хэмилтон, Шинкарук), 42:31 (1:2). Манта (Зеттерберг, Нюквист), 47:59 (2:2). Баклунд (Фролик, Хэмилтон), 52:14 (2:3).

Место и дата

21 ноября 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Татар (МАРЧЕНКО), Манта – Хэтавэй, Стэйджан, Бэклунд

Д: Марченко (0+1; 0, 0, 0, 12.34)

Матч

Каролина - Виннипег - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы:

Линдхольм (Хэйнси), 6:45 (1:0). Раск (Стемпняк, Скиннер), 42:39 (2:0 - бол.). Шейфли (Элерс, Моррисси), 49:33 (2:1). Хэнифин (Фолк, Теравайнен), 58:17 (3:1 - бол.).

Место и дата

21 ноября 01:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Линдхольм, Раск, Ханифин – Шайфли

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 1, 10.07)

Матч

Рейнджерс - Флорида - 2:3 Б. (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Крейдер (Стаал, Степан), 13:15 (1:0). Яндл (Барков, Трочек), 34:43 (1:1 - бол.). Зибанежад (Зукарелло, Весей), 41:45 (2:1). Экблад (Киндль, Трочек), 47:54 (2:2).

Победный буллит:

Трочек - 2:3.

Место и дата

21 ноября 01:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Крайдер, Зибанежад – Йэндл, Экблад, Трочек (п.бул.)

Матч

Анахайм - Лос-Анджелес - 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Голы:

Даути (Картер), 22:15 (0:1). Картер (Тоффоли, Пирсон), 32:21 (0:2 - бол.). Картер (Даути, Мартинес), 33:35 (0:3 - бол.). Верметт (Линдхольм), 43:34 (1:3). Ракелль (Сильверберг, Линдхольм), 48:36 (2:3 - бол.).

Место и дата

21 ноября 04:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

Верметт, Ракелл – Даути, Картер (2)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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