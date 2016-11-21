Кто подставил ЦСКА? Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о московском ЦСКА.

В матче с тульским «Арсеналом» Леонид Слуцкий преподнес сюрприз. Впервые за долгое время не включил в состав Сергея Игнашевича. Самый несгибаемый защитник России прибережен для лигочемпионской схватки с «Байером» - или его время как основного-незаме нимого вышло?

ЦСКА и его тренеру нынче принято сочувствовать. Входить в положение: в клубе плохо с деньгами, а кадровая обойма поизносилась. Общественное мнение готово, пожалуй, простить действующему чемпиону России очередное, уже пятое кряду непопадание в еврокубковую весну. Ведь Слуцкий, видите же, старается что-то изменить – опробовал молодого Чалова, использует Вернблума в новом амплуа.

Между тем: хронически затянувшиеся мытарства ЦСКА в Лиге чемпионов, сопровождаемые беспримерным антирекордом замечательного вратаря Акинфеева, - это по большей части история одного просчета. Тренерского самообмана.

Запомнилось: перед Евро, когда дела на двух фронтах у Леонида Викторовича вполне складывались, он поделился с широкой публикой уверенностью в том, что Игнашевич и Березуцкие с честью выдержат ношу главных защитников Отечества вплоть до чемпионата мира-2018. Так ему виделось.

Жизнь сурово опровергла это видение (ударение в слове можно поставить по выбору что на первом слоге, что на втором). Сергею Игнашевичу пришлось самому взять после Евро самоотвод из сборной: извините, больше не тяну. А сейчас больно видеть надлом, переживаемый железным доселе Василием Березуцким. И со здоровьем нелады, и хватку теряет на глазах.

Словом, Слуцкий почему-то недоглядел за объективным состоянием игроков, с которыми соприкасается по работе изо дня в день. Не прочувствовал степень их утомления и меру изношенности. Что ж, может, оно и простительно, когда захвачен повседневными хлопотами и не получается копнуть поглубже.

Но! Лига чемпионов-то уже четыре(!) сезона прямо-таки взывает к реконструкции центра цеэсковской обороны! Четвертый год аксакалов тыла не хватает на полный матч. Четвертый год они мыкаются с пресловутым искусственным офсайдом, который в их трактовке выглядит попросту уклонением от выполнения прямых защитных обязанностей и, подобно военно-полевому трибуналу, приговаривает несчастного Акинфеева к нескончаемому продлению «сырого» сериала. Игорь еще молодец, держится - любой другой на его месте бился бы в истерике. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, но пропустим все мы вместе!..

А тем временем реалии премьер-лиги должны бы привлечь внимание Слуцкого к игре «Уфы». Тренирует ее не кто-то, а Виктор Гончаренко, друг Леонида Викторовича, еще полгода назад соседствовавший с ним в штабе ЦСКА. А оборону башкирской команды, одну из самых прочных в лиге, снабжает надежностью не кто-то, а Виктор Васин. Находившийся в распоряжении Слуцкого все то время, сколько тот тренирует красно-синюю команду.

И получается, что задача-то по укреплению цеэсковского тыла вполне могла быть исподволь и постепенно решена. Силами тех же Гончаренко и Васина, а возможно, и Чернова, успевшего даже в сборной промелькнуть. При условии, что Слуцкий изгнал из себя хотя бы частичку того завзятого консерватора, которому претят любые вариации и перемены.

В самом деле, ну не проблема же с деньгами - чай, не Халк с Витселем - отправила на выход из ЦСКА Васина и Панченко (а он, при некоторой тренерской редактуре, как видится, был бы сегодня полезнее и Траоре, и Страндберга, и Ионова)?! А тренерский просчет. И Слуцкий, выходит дело, подставил себя сам.