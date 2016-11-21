Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кто подставил ЦСКА? Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Кто подставил ЦСКА? Колонка Юрия Цыбанева
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о московском ЦСКА.

В матче с тульским «Арсеналом» Леонид Слуцкий преподнес сюрприз. Впервые за долгое время не включил в состав Сергея Игнашевича. Самый несгибаемый защитник России прибережен для лигочемпионской схватки с «Байером» - или его время как основного-незаменимого вышло?

ЦСКА и его тренеру нынче принято сочувствовать. Входить в положение: в клубе плохо с деньгами, а кадровая обойма поизносилась. Общественное мнение готово, пожалуй, простить действующему чемпиону России очередное, уже пятое кряду непопадание в еврокубковую весну. Ведь Слуцкий, видите же, старается что-то изменить – опробовал молодого Чалова, использует Вернблума в новом амплуа.

Между тем: хронически затянувшиеся мытарства ЦСКА в Лиге чемпионов, сопровождаемые беспримерным антирекордом замечательного вратаря Акинфеева, - это по большей части история одного просчета. Тренерского самообмана.

Запомнилось: перед Евро, когда дела на двух фронтах у Леонида Викторовича вполне складывались, он поделился с широкой публикой уверенностью в том, что Игнашевич и Березуцкие с честью выдержат ношу главных защитников Отечества вплоть до чемпионата мира-2018. Так ему виделось.

Жизнь сурово опровергла это видение (ударение в слове можно поставить по выбору что на первом слоге, что на втором). Сергею Игнашевичу пришлось самому взять после Евро самоотвод из сборной: извините, больше не тяну. А сейчас больно видеть надлом, переживаемый железным доселе Василием Березуцким. И со здоровьем нелады, и хватку теряет на глазах.

Словом, Слуцкий почему-то недоглядел за объективным состоянием игроков, с которыми соприкасается по работе изо дня в день. Не прочувствовал степень их утомления и меру изношенности. Что ж, может, оно и простительно, когда захвачен повседневными хлопотами и не получается копнуть поглубже.

Но! Лига чемпионов-то уже четыре(!) сезона прямо-таки взывает к реконструкции центра цеэсковской обороны! Четвертый год аксакалов тыла не хватает на полный матч. Четвертый год они мыкаются с пресловутым искусственным офсайдом, который в их трактовке выглядит попросту уклонением от выполнения прямых защитных обязанностей и, подобно военно-полевому трибуналу, приговаривает несчастного Акинфеева к нескончаемому продлению «сырого» сериала. Игорь еще молодец, держится - любой другой на его месте бился бы в истерике. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, но пропустим все мы вместе!..

А тем временем реалии премьер-лиги должны бы привлечь внимание Слуцкого к игре «Уфы». Тренирует ее не кто-то, а Виктор Гончаренко, друг Леонида Викторовича, еще полгода назад соседствовавший с ним в штабе ЦСКА. А оборону башкирской команды, одну из самых прочных в лиге, снабжает надежностью не кто-то, а Виктор Васин. Находившийся в распоряжении Слуцкого все то время, сколько тот тренирует красно-синюю команду.

И получается, что задача-то по укреплению цеэсковского тыла вполне могла быть исподволь и постепенно решена. Силами тех же Гончаренко и Васина, а возможно, и Чернова, успевшего даже в сборной промелькнуть. При условии, что Слуцкий изгнал из себя хотя бы частичку того завзятого консерватора, которому претят любые вариации и перемены.

В самом деле, ну не проблема же с деньгами - чай, не Халк с Витселем - отправила на выход из ЦСКА Васина и Панченко (а он, при некоторой тренерской редактуре, как видится, был бы сегодня полезнее и Траоре, и Страндберга, и Ионова)?! А тренерский просчет. И Слуцкий, выходит дело, подставил себя сам. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Селихов: Когда буду в «Спартаке»? Официально все объявятВратарь Александр Селихов заявил, что о его переходе в «Спартак» будет объявлено позже.«Тебя продадут дороже, чем Витиньо». Кем интересуется «Локомотив»«Тебя продадут дороже, чем Витиньо». Кем интересуется «Локомотив»Бразильская пресса сообщила об интересе «Локомотива» к 22-летнему форварду «Ботафого» Сасса. Рассказываем, что это за футболист.Гроссмейстер Шипов: Карякин должен повторить подвиг ГлушаковаГроссмейстер и шахматный аналитик Сергей Шипов считает, что россиянин Сергей Карякин должен повторить «подвиг Глушакова» и победить норвежца Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира в одной из последних партий.Игорь Колыванов: Однозначно в этом году «Спартак» будет бороться за чемпионствоЭкс-тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от матча 14-го тура РФПЛ «Спартак» - «Амкар» (1:0).Непомнящий займет пост в РФСБывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сообщил, что займет одну из должностей в Российском футбольном союзе (РФС).Возвращение бомбардира. Почему Смолов – лучший нападающий страныВозвращение бомбардира. Почему Смолов – лучший нападающий страныОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о возвращении после травмы лучшего центрфорварда премьер-лиги.Гаджи Гаджиев: Не хочется отпускать Селихова, но приходится из-за проблем с финансамиГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что продажа вратаря Александра Селихова поможет клубу выбраться из трудной финансовой ситуации.Гендиректор «Амкара»: Клуб рассматривает предложение «Спартака» по СелиховуГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что пермский клуб рассматривает вариант «Спартака» по вратарю Александру Селихову.Юрист: Подать апелляцию на решение УЕФА может только сам ЕременкоАдвокат Артем Пацев, представляющий интересы Романа Еременко сообщил, что подать апелляцию на отстранение от футбола может только сам полузащитник, а не клуб ЦСКА.Почему покупка «Спартаком» Селихова – первый шаг к провалу. Колонка РогановаПочему покупка «Спартаком» Селихова – первый шаг к провалу. Колонка РогановаНиколай Роганов о засилье бизнеса в футболе.Андрей Сметанин: Это не сила Карреры, это сила Романцева и СтаростинаАндрей Сметанин: Это не сила Карреры, это сила Романцева и СтаростинаБывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин прокомментировал победу столичного клуба над «Амкаром» в рамках 14-го тура РФПЛ (1:0)«Ливерпуль» готов заплатить за Промеса 30 млн евро«Ливерпуль» готов заплатить за полузащитника «Спартака» Квинси Промеса около 30 миллионов евро, сообщает Daily Star.Семак отказался от должности в РФС ради тренерской карьерыПрезидент РФС Виталий Мутко предлагал бывшему капитану сборной России Сергею Семаку стать спортивным директором или вице-президентом РФС. Однако 40-летний специалист отказался от этого предложения.Геннадий Орлов: Лодыгин сейчас даже резвее, чем АкинфеевКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил игру вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в матче с «Крыльями Советов» (3:1).Денис Давыдов: Пример Видича и Ивановича вдохновляетНападающий «Спартака» Денис Давыдов заявил, что мечтает стать в будущем игроком «Челси».Андрей Червиченко: «Спартак» хочет купить Селихова, Смолова и еще одного игрокаАндрей Червиченко: «Спартак» хочет купить Селихова, Смолова и еще одного игрокаБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от домашней победы красно-белых над «Амкаром» (1:0).Сергей Веденеев: Игроки обороны «Зенита» не только не сыграны, но и находятся в плохой формеЧемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре питерцев с «Крыльями Советов» (3:1).Валерий Карпин: Курить марихуану в Испании считается нормальнымЭксперт «Матч ТВ», бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Денис Глушаков: Спасибо болельщикам, что гнали нас впередПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча с «Амкаром» (1:0) поблагодарил болельщиков.«Терек» - «Томь». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча 12-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Томью».

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение