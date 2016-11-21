Русский футбольный характер. Колонка Сергея Микулика

Еще Романа утопили уже в соболезнованиях, сочувствиях и пожеланиях проявления воли и характера. Человек, не слишком детально знакомый с ситуацией, взявшись все это мониторить, мог бы растеряться - травму что ли какую дикую футболист в двадцать девять получил, что через два года ему никак в игру не вернуться? Ах, душевную...Ну, так расскажу я вам про проявление воли и характера русского футболиста, даром, что Романа вовремя за нашу сборную не заиграли - и вот тогда бы его сейчас, как у нас водится, закапывали, а не жалели.1984-й год, «Зенит» выигрывает первое и единственное чемпионство Союза. Не этот «Зенит», где так много миллионеров, а из питерских - братья Кержаковы, а тот. пролетарско-городской. Как рассказывал капитан команды, коренной ленинградец Алексей Степанов: «За чемпионство на одном заводе подарили хрустальную пепельницу, на другом - полевой бинокль. А на чествовании в спорткомитете сказали: какие вы счастливые люди - играете за город, где столько памятников и дворцов, ну какие вам еще деньги...»Победу праздновали, как положено, всем сплоченным коллективом, но один человек не смог остановиться и с началом нового сезона. Валерий Брошин для того «Зенита» значил, может, и несколько меньше, чем Роман Еременко для сегодняшнего ЦСКА, но к 22-м годам вырос у тренера Садырина в совершенно незаменимого игрока. Но хоть Садырин и считал, что кто не отмечает победу вместе со всеми - тот отщепенец, футболистов, способных уйти выносить из квартиры мусор в шортах и шлепанцах и пропасть на три дня, он все-таки иногда уставал вразумлять. А чтобы Брошин не всплыл через месяц в Москве или Киеве, его не просто отчислили, а впаяли вдогонку дисквалификацию. Вы удивитесь - на два года.Это означало автоматическую потерю отсрочки от армии - и очень скоро Валерий оказался в Эстонии и почти в стройбате. Но в таллинской команде «Спорт», бороздившей просторы второй лиги, не смогут пройти мимо того факта, что у них под боком появился свежий, можно сказать, действующий, чемпион страны - и скоро ее представители предложили Брошину помощь следующего характера: они знают о его проблемах с алкоголем, и у них есть доктор, светило европейского уровня, который это все решит - ну, коль у вас своей силы воли не хватает. А пока это будет происходить, мы направим в Москву ходатайство о привлечении в свою команду спортсмена, вставшего на путь исправления.А теперь оцените масштаб разнообразия дарований Брохи. Он предложил тем спасителям в ответ свой вариант: есть у меня, сказал, и сила и воля. Легко могу это доказать: тащите сюда своего профессора - посмотрим, кто кого. Но если у него ничего не получится, вы все равно за меня похлопочете, идет?Спортовцы согласились, поскольку абсолютно были уверены в своем враче - его методики не давали сбоев. Ни разу. Не учли они только одного обстоятельства - все предыдущие пациенты соглашались на процедуру кодирования добровольно, а Валера готовился ей противостоять. И в итоге все эти многолетние наработки оказались совершенно беспомощны в борьбе с несгибаемым русским характером - не поддался мозг Брошина кодировке!! И начал он бегать со «Спортом», а честным эстонцам пришлось обманывать Москву...Бумага та очень скоро поможет Юрию Андреевичу Морозову - его бросят поднимать из первой лиги ЦСКА, он объявит футбольный призыв в армию, и очень обрадуется, обнаружив Брошина, которого он когда-то брал в основу «Зенита» из дубля, уже в войсках, да еще, судя по письму, режимившего. Броху переведут в ЦСКА, карьера, как теперь бы сказали, перезапустится, и через пять лет он станет чемпионом уже с армейцами, причем еще и с Садыриным.А вот сколько раз Павел Федорович порывался его но новой отчислисть, ибо привычек своих Валера не поменял, я вспоминать лучше не буду. Нам же положительный пример нужен, правда?..