Возвращение бомбардира. Почему Смолов – лучший нападающий страны

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о возвращении после травмы лучшего центрфорварда премьер-лиги.

29 сентября, на 29-й минуте матча «Краснодар» – «Ницца» в Лиге Европы, Федор Смолов покинул поле из-за травмы колена. Российский футбол потерял своего лучшего форварда почти на два месяца. За это смутное время «Краснодар», который еще до этой потери отчаянно боролся с нарастающим кадровым кризисом, одержал всего три победы в восьми матчах. А сборная России представила тактическую модель с Кокориным на острие, который за 180 ноябрьских минут умудрился попасть в створ ворот только с пенальти.

Вчера, когда крупным планом показали Смолова, стоящего на бровке и готовящегося выйти на поле, двух мнений быть не могло – забьет. Пусть после травмы, пусть где-то еще растренированный , но свое дело сделает. В эпизоде с голом Газинского Федор отвлек внимание Заболотного – стоял прямо перед вратарем и пригнулся в момент удара. А после решил эпизод сам – рывок, замах, плотный удар. Статистика потрясает воображение: Смолов отличился в 15 матчах премьер-лиги из 20, сыгранных им в нынешнем году.

«Краснодар» с выходом лидера сразу оживился, как оживляются люди с появлением души компании: атмосфера мигом меняется, становится комфортнее и веселее. Атака получила инъекцию остроты, драйва, игровой конкретики. Два удара, четыре попытки обыграть оппонента один в один (правда, неудачные),13 единоборств – все показатели выше, чем у Ари в первом тайме. Судя по общим цифрам, после перерыва «Краснодар» стал быстрее, точнее, качественнее. И уже напоминал тот самый, полюбившийся всем «Краснодар».

Вот что значит форвард. Особенно если этот форвард – лучший. Если поймал свою волну и не намерен ее терять. Если обладает набором всех необходимых качеств и являет собой нападающего, не зависящего от полузащиты. Ведь Смолова не надо кормить передачами, создавать для него моменты. Он все может сам. Точность ударов в этом сезоне – 50%. Это очень много. А по меркам «Краснодара» – феноменально. Например, у Ари – 33%, у Жоаозиньо – 20%, у Ахмедова, который осенью тоже использовался впереди, – 7%.

У «Краснодара» без Смолова хромала фаза завершения атаки. Были подходы, кружева, голевые моменты. Но не было того, кто атакующие старания команды конвертирует в голы. В этом смысле показательным стал гостевой матч с «Шальке». В первом тайме «быки» создали ну столько моментов! Как минимум на два гола наиграли точно. Да исполнение финального аккорда заметно фальшивило. В тот вечер на поле были собраны люди разных футбольных профессий. Но не шлось того, чья профессия – забивать.

Смолов же отправляет мяч в сетку визуально очень легко. Другие мучаются, пыхтят, потом захлебываются. А он берет и забивает. Р-р-раз – и гол! У него есть дриблинг, скорость, удар, голевое чутье. А голевое чутье – это ведь не что-то абстрактное. Это понимание того, когда и куда тебе открыться, какую позицию занять при передаче из глубины, с фланга, со стандарта, в быстрых и позиционных атаках. У Смолова прекрасное игровое мышление, которое вкупе с техникой и делает его лучшим нападающим страны.

Жги, Федя, дальше! В этом году у тебя 28 забитых мячей во всех матчах, включая нашу многострадальную сборную. Дотяни до тридцатки. Можешь.



