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«Говорим, что Федору пора на пенсию. Это лицемерие». Взгляд из США

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Емельяненко
Федор ЕмельяненкоИсточник: «Советский спорт»

На прошлой неделе было объявлено, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко (36-4) проведет в феврале 2017 года бой против американца Мэтта Митриона (11-5) на турнире Bellator 172 в Сан-Хосе.

Экс-боец UFC Дэнни Даунс и обозреватель популярного портала MMAjunkie Бен Фолкнес обсудили перспективы Последнего императора во второй поо значимости лиге мира.

Дэнни Даунс

- Федор возвращается. Это было объявлено в субботу. 40-летний боец после объявления о продолжения своей карьере провел два поединка, в которых одержал победы. Если он побьет Митриона, то он станет на один шаг ближе к чемпионскому поясу в тяжелом весе. Я уверен, что вы будете смотреть этот бой, несмотря на то, что он может вас не особо интересовать.

Бен Фолкнес

- Федор провел два поединка, один из которых прошел против кикбоксера, не имевшего большого опыта в ММА. Вторая его схватка против Фабио Мальдонадо? Бразилец чуть не одержал победу в России. Когда объявили бой против Митриона, я лежал под одеялом с гриппом. Моя первая реакция? Уххх! На следующий день я проснулся и залез в интернет, чтобы убедиться в том, что это не было бредом и лихорадкой. Буду смотреть эту схватку, несмотря ни на что. Сейчас я чувствую тоже самое, что и во время просмотра фильмов, которые были сняты в 80-х и 90-х. Ностальгия. Знаю, что Федор уже не тот парень, каким мы его помним. Каждый раз я надеюсь, что анонсированный бой с ним в главной роли — это в последний раз.

Дэнни Даунс

- Но мы продолжаем следить за Емельяненко, надеясь, что он будет демонстрировать свою магию, как и раньше. Но соглашусь, что он уже давно не молод. Все великие спортсмены со временем становятся слабее. Но это не значит, что они теряют свои навыки. Дэн Хендерсон совсем недавно в свои почти 50 лет мог стать чемпионом UFC в среднем весе. А ведь многие эксперты списывали его со счетов. Федор блистал в свои годы, но не думаю, что он забыл все то, что умеет. Везде и всюду слышу выкрики, что Федору пора в отставку. Но даже если он бьется против Джайдипа Сингха, на российского бойца будут приходить зрители и платить деньги за его поединки. Готов поспорить, что рейтинги турнира Bellator будут намного выше, чем ожидаются. Если легенда ММА до сих пор может делать деньги и собирать аншлаг, то почему бы и нет?

Бен Фолкнес

- Когда мы стареем, происходят физиологические изменения. Я долго общался по этому поводу с доктором Маргарет Гудман, когда несколько лет назад Кен Шемрок утверждал, что сейчас происходит «дискриминация по возрасту». Но история с Федором — это другое. Мы все не хотим видеть, как легенда проигрывает. Не хочется, чтобы наши драгоценные воспоминания о его блестящих победах ушли в небытие. Но говорить и думать об этом — это эгоистично с нашей стороны. Это лицемерно. Мы так говорим, но продолжаем желать боев с участием Емельяненко.

Федор Емельяненко: «У нас долгие отношения с Bellator, куда я много раз приезжал в качестве гостя, здесь выступают одни из лучших бойцов. Я следил за их турнирами и благодарен Скотту Кокеру (глава организации) за возможность выступать. Мы заключили контракт на несколько боев, буду изо всех сил стараться победить».

Мэтт Митрион: «Это шанс всей моей жизни. Когда я начинал карьеру, я ориентировался на Федора Емельяненко. Он в этом спорте добился всего, побил сильнейших соперников. Чувствую себя невероятным счастливчиком».

Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно. Напомним, что после возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.

Источник: http://mmajunkie.com 



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