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Антирекорд Моуринью и возвращение «слона». Обзор 12-го тура АПЛ

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антирекорд Моуринью и возвращение «слона». Обзор 12-го тура АПЛ
Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, случившихся в 12-м туре чемпионата Англии.

Жозе «уже не торт»?

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Арсеналом» много жаловался на жестокую судьбу. Он театрально восклицал «Наконец я все же проиграл «Арсеналу»!», выходя с пресс-конференции – мол, эта ничья для него равносильна поражению (Моуринью еще ни разу не проигрывал Арсену Венгеру в рамках премьер-лиги, серия длится уже 12 встреч). Он говорил, что «МЮ» - самая невезучая команда в АПЛ. Он упражнялся в математике, прибавляя к результату команды те шесть очков, что «Юнайтед» недобрал в ничейных встречах против «Арсенала», «Сток Сити» и «Бернли».

Но факт остается фактом: в этом чемпионате «МЮ» еще не обыгрывал топ-команды - поражения от «Манчестер Сити» (1:2) и «Челси» (0:4) и ничьи с «Ливерпулем» (0:0) и «Арсеналом» (1:1). И вот что характерно: как подсчитали журналисты ВВС, процент побед в таких матчах у Моуринью неуклонно идет вниз (учитываются игры против «МЮ», «МС», «Челси», «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма»).

Показатели следующие:

сезон-2004/05 – 50 процентов побед

сезон-2005/06 – 90 процентов

сезон-2006/07 – 40 процентов (Моуринью был уволен из «Челси» в сентябре 2006-го)

сезон-2013/14 – 70 процентов

сезон-2014/15 – 40 процентов

сезон-2015/16 – 25 процентов (Моуринью был уволен из «Челси» в декабре 2015-го)

сезон-2016/17 – 0 процентов.

В общем, есть о чем задуматься.

Возвращение «слона»!

Иногда они возвращаются. И разрушают при это кучу стереотипов. Когда стало известно, чтоХосеп Гвардиола возглавит «Манчестер Сити», то главным кандидатом «на выход» казался Яя Туре. Ивуарийский полузащитник не сработался с тренером еще в «Барселоне». К 33-летнему футболисту было много претензий еще в прошлом сезоне – мол, стареет, стал совсем медленный, играет только на «чистых» мячах, не отрабатывает в обороне.

А тут еще одиозный агент Туре Дмитрий Селюк позволил себе несколько, мягко говоря, некорректных высказываний в адрес Гвардиолы. После чего испанец в конце августа вывел африканца из состава до тех пор, пока Селюк не извинится перед ним. В начале ноябре Туре сам извинился за поведение своего агента, но на Гвардиолу это не подействовало. И тут – сенсационное и триумфальное возвращение в матче с «Кристал Пэлас». О том, что Туре отправился вместе с командой в Лондон, не знали ни болельщики, ни журналисты.

«Я знал, что однажды понадоблюсь тренеру и морально был готов к этому. Счастлив, что могу снова играть в футбол. Спасибо партнерам – они всегда прекрасно ко мне относились, и мне хотелось помочь им», - сказал Туре после матча, в котором сделал дубль.

«В последние полтора месяца Яя отлично смотрелся на тренировках, и у меня не было сомнений относительно его мастерства. Его поведение было идеальным. Нам нужна была ротация состава, и Туре может помочь нам. Он классный парень, и я рад за него», - заметил, в свою очередь, Гвардиола.

Ураган в Лондоне

Статистика – отличная штука, помогающая понимать и правильно оценивать то, что происходит на футбольном поле. Но в некоторых случаях она бессильна. Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн был совершенно незаметен на протяжении первых 89 минут матча с «Вест Хэмом». Почти не получал мяч, почти не угрожал воротам, нанеся за это время только один удар, почти не обострял. В общем, человек-невидимка.

Кейну понадобилось всего 160 секунд, чтобы стать главным героем игры и заставить говорить о себе в превосходных тонах как об элитном бомбардире. Сначала он откликнулся на навес Сон Хын Мина, а потом реализовал пенальти за фол на корейском хавбеке. 1:2 превращаются в 3:2, а беспроигрышная серия «шпор» достигает уже 12 матчей. Так здорово «Тоттенхэм» не стартовал с сезона-1960/61, когда сделал дубль. И кто теперь будет смотреть на ТТД Кейна, его пробег и все вот эти вот цифирки? Форвард, к слову, забил уже в четвертом матче АПЛ подряд, повторив личный рекорд.

«Вообще-то, все выглядело так, что для нас это будет очень грустный вечер. Но нам хотелось победить и доставить удовольствие нашим болельщикам, которые теперь вернулись домой счастливые», - скромно заметил Кейн после игры.

Кто остановит «Челси»?

Победив в гостях «Мидлсбро» (1:0), на первое место в турнирной таблице вышел «Челси». «Синие» на вершине впервые с мая 2015-го, когда они праздновали чемпионство. Лондонцы одержали уже шестую победу подряд с общим счетом 17:0. Это, кстати, всего лишь десятый случай в истории АПЛ, когда команде удается подобная выигрышно-»сухая« серия.

Сможет ли «Челси» ее продлить? Есть определенные сомнения – в следующем туре командуАнтонио Конте ждет дерби с «Тоттенхэмом», а еще через неделю – битва с «Манчестер Сити». Впрочем, у «синих» есть преимущество – они не участвуют в еврокубках. И пока те же «шпоры» будут биться с «Монако» в Лиге чемпионов, Конте будет спокойно готовить своих ребят к предстоящему матчу.

Худшая команда Англии

Болельщики «Кристал Пэлас» наверняка хотят, чтобы 2016-й год поскорее закончился. И вычеркнуть его из памяти. Как будто его и не было. Потому что сейчас «Пэлас» - абсолютно худшая команда Англии (из тех, что выступают в первых четырех дивизионах и входят в футбольную лигу) по проценту набранных очков, если брать 2016-й год.

Лондонцы провели 31 матч, в которых заработали всего 22 балла – или 0,71 очка за игру. У выступавшего в Д-4 «Йорк Сити», который весной с треском вылетел из лиги в любители – 0,78 очка за игру.

Как получилось, что «Пэлас» все еще на плаву? «Орлы» здорово провели первую часть сезона-2015/16, а весной валяли дурака. В этом чемпионате лондонцы с тремя победами обосновались пока на 16-м месте, всего в одном очке от зоны вылета.

А ведь летом главный тренер «Пэлас» Алан Пардью заявлял, что работа в национальной сборной – вершина карьеры для каждого англичанина, явно намекая на свою персону…

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