Не вздумайте заснуть! Колонка Николая Яременко

Николай Яременко объясняет, почему после семи ничьих наступит самое интересное.

Конечно, стороннему наблюдателю, который глубоко в мир шахмат не погружается, матч между Карлсеном и Карякиным может показаться скучным. Ну, в самом деле, сыграно уже семь партий. Итог – семь ничьих.

Но если привести аналогии с футбольным туром, как мы уже делали, то вы же можете себе легко представить ситуацию, когда в рамках одного футбольного тура зафиксировано семь ничьих. Только две из них – нулевые, а вот среди остальных – и 2:2, и 3:3, и даже 4:4. Причём, спасались некоторые команды после поражения с разницей, к примеру, в три мяча. Такой тур вы не назовёте скучным, правда ведь? И в шахматах у нас именно такая ситуация.

Тут на первый план выходит необходимость смотреть правильные трансляции с правильными комментариями. Гроссмейстер-дом охозяйка (она сама настаивает на таком определении) Мария Фоминых вечно у меня интересуется, насколько интересны её рассказы о партиях в прямом эфире «Матч-ТВ». Пока мне удаётся скрывать тот факт, что телевизор я не смотрю. Зато среди кучи комментаторов в интернете я нашёл теперь весьма забавных. Я вот не знал до сей поры некоего мастера ФИДЕ Игоря Немцева. Сидит смешной дядечка на балконе кирпичного дома. Время от времени за стенкой у него орёт ребёнок. Ребёнка, видимо, успокаивают домашние. На ребёнка мастер не отвлекается. Зато регулярно уходит налить себе в кружку неведомый напиток, уверяя, что это чай. Любой заходящий на этот ресурс обязательно задаёт вопрос про балкон. Мне же интересно другое: Игорь всё время смотрит куда-то в сторону и произносит что-то вроде «Как схватился за голову Карлсен. Он в таком положении уже 15 минут. Пока ничего не происходит, пойду опять налью себе чай». Иногда – если чай уже налит, а на доске по-прежнему ничего не случилось – шахматист начинает разыгрывать на доске какие-то экзотические варианты, каждый из которых обязательно через три-четыре хода заканчивается матом. «Очередной мат от Немцева», - довольно заключает похожий на забавного медвежонка шахматист. У далёкого от шахмат зрителя возникает очевидный вопрос: почему этого мата не видят Карлсен с Карякиным?

Но сделайте над собой усилие: осталось пять партий. Уверен, что как минимум одна из них станет результативной. И вот тогда-то начнётся самое интересное. Не надо язвить: «Спасибо, что шестую и седьмую закончили так быстро, сразу после московской полуночи. Разбудите весной!» Не вздумайте засыпать! Ни в коем случае!