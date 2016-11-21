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День рождения – классный праздник. Шесть героев матча «Милан» - «Интер»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День рождения – классный праздник. Шесть героев матча «Милан» - «Интер»
Источник: Reuters

«Советский спорт» выделяет главных героев миланского дерби, которое впервые за последние годы получилось ярким и зажигательным.

«МИЛАН»

Сусо, нападающий

Испанец забил два гола. Дубль стал для него первым в футболке «Милана». При этом он нанес всего три удара! Отличный подарок на свой день рождения - 19 ноября, за день до матча, Сусо исполнилось 23 года.

Умение забивать Сусо считает своим козырем: «Я отлично вижу ворота. Могу простоять десять минут без мяча, а потом получить его и отправить в сетку». Нужно заметить, что именно так и было в дерби. До 42-й минуты, когда Сусо открыл счет, чужим воротам он не угрожал. Его способность бережно относиться к моментам была для «Милана» очень важной, ведь воротам «Интера» он угрожал редко, нанеся всего 10 ударов за матч.

Источник: Reuters

Даже если вынести голы за скобки, Сусо все равно был самым опасным нападающим «Милана», заставив забыть о существовании Бакки иНьянга, которых Винченцо Монтелла к концу игры даже заменил. На его счету сразу пять удачных обводок - второй результат в матче. Могло быть больше, но сразу шесть раз соперники останавливали его начинания фолами - больше в дерби не нарушали правила ни на одном другом футболисте. Активность Сусо привела к тому, что уже на 65-й минуте был заменен игравший на его фланге защитник Ансальди, вместо которого на поле вышел Наготомо. Испанец просто заставил своей активностью наставника «Интера» Стефано Пиоли израсходовать одну замену.

Джакомо Бонавентура, полузащитник

Бонавентура силен тем, что сочетает в себе отличную технику и замечательное видение поля. Бывает так, что ты, сидя у экрана телевизора, видишь в 60 метрах от него удачно открывшегося футболиста и думаешь: «Вот было бы круто, если бы туда последовала передача!», при этом на передачу особо не надеешься. А потом проходит пара секунд и - вау! - Бонавентура эту передачу исполняет! Остается недоумевать: «Как он увидел партнера, ведь смотрел вообще в другую сторону?!».

Источник: Reuters

В дерби Бонавентура трижды выводил партнеров на удар - лучший результат для «Милана». С его передачи Сусо открыл счет в матче. Кроме этого, Бонавентура семь раз обыгрывал соперников - лучший результат матча. Больше других не повезло Брозовичу - он был обыгран трижды. На 75-й минуте хорват мог вздохнуть с облегчением - его от вездесущего итальянца спас тренер, решив убрать с поля.

Джанлуиджи Доннарумма, вратарь

У Доннаруммы есть проблема - он плохо играет ногами. Вот и вчера его точность передач составила лишь 57%. При этом несколько раз 17-летний парень заставлял тиффози хвататься за голову, выбивая мяч в сторону боковых линий под прессингом. Им оставалось утешать себя лишь возрастом парня - какие его годы, еще может научиться!

Источник: Reuters

В конце первого тайма Доннарума дал болельщикам понять, что надеяться они могут не только на его возраст, но и на интеллект. Получив мяч в своей штрафной, он тут же ввел его находящемуся в центральном круге Бонавентуре, раскрутив тем самым голевую атаку. Секунда промедления вратаря - и Бонавентуру бы успели накрыть, а значит, гола бы не случилось. Джиджи, пять с плюсом за видение поля!

Об игре Доннаруммы на линии можно не говорить. Тут голкипер действует так, будто ему не 17,а 30 лет. Соперники это чувствуют. Нападающий «Интера» Икарди дважды бил из опасных позиций, но оба раза нога у него дрогнула - удары не получались.

«ИНТЕР»

Жоау Мариу, полузащитник

Главное, что удалось «Интеру» - разрушить «Милану» выход из обороны. Поэтому красно-черные всего лишь 10 раз били по воротам. Игру центральных защитников «россонери» при выходе из обороны нельзя назвать никак, кроме как провальной. Точность передач Густаво составила 69%, показатель его коллеги Палетты - 67%. По этому показателю они в своей команде замкнули десятку лучших! И это при том, что обычно лучшую точность передач демонстрируют центральные защитники!

Ключевую роль при прессинге сыграл полузащитник Мариу. В то время как нападающий Икарди только прессинговал центральных защитников, Мариу должен был не только оказывать давление на них, но и перекрывать линию передач на действующего перед оборонительной линией полузащитника Локателли. Получилось у португальца все. Локателли редко получал мяч - за игру он сделал всего 29 передач. К примеру, в матче с чемпионом страны «Ювентусом» он больше участвовал в игре - 35 пасов.


Мариу (1) прессингует защитника, перекрывая Локателли (2). Скриншот: «Матч Футбол 2».

Иван Перишич, полузащитник

«Интер» много угрожал воротам «Милана» - 21 удар. Самым бьющим стал левый полузащитник Перишич - шесть ударов. Умеет он бить не только обеими ногами, но и головой. А потому всегда при «стандартах» ему следует уделять внимание. «Россонери» удержать его не смогли - на 92-й минуте он сравнял счет, дождавшись мяча на дальнее штанге после подачи с углового.

Источник: Reuters

Другой козырь Перишича - резвость. И он его тоже проявил. Нет, хорват не обыграл никого и не убежал никуда. Он просто быстро ввел мяч в игру из аута, не дожидаясь крайнего защитника. Благо, было кому - Кандреваоткрылся перед штрафной. Дальше итальянцу удался классный удар в «девятку». Гол прекрасен сам по себе. Но действия Перишича делают его невероятным. Вывод: хотите забивать - не спите!


Перишич делает голевую передачу Кандреве из аута. Скриншот: канал «Матч Футбол 2».

Антонио Кандрева, полузащитник

Шесть ударов Перишича удивлять не должны - он в среднем за игру в серии А наносит по четыре удара. Куда более удивительными выглядят пять ударов Кандревы. Обычно он наносит 1,5 удара за матч.

Чтобы он выходил на ударную позицию, Пиоли скорректировал его действия. Если у Де Бура он в схеме 4-2-3-1 играл справа в полузащите и атаковал с фланга, то у итальянца в этом модуле он действовал ближе к центру, освобождая бровку защитнику Д’Амброзио, умеющему навешивать. Поэтому гол Кандревы с дальней дистанции - тренерский план.

Источник: Reuters

Из футболистов, проведших на поле всю игру, Кандрева показал лучшую точность передач - 94%. И это играя на позиции правого атакующего полузащитника!

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