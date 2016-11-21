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«Тебя продадут дороже, чем Витиньо». Кем интересуется «Локомотив»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Cасса (Фото: globo.com)
Cасса (Фото: globo.com)

Бразильская пресса сообщила об интересе «Локомотива» к 22-летнему форварду «Ботафого» Сасса. Рассказываем, что это за футболист.

Что известно?

GloboEsporte, как и другие бразильские источники, уверяют, что «Локомотив» лишь обозначил интерес. И об этом интересе руководству «Ботафого» сообщил агент Сасса. Никаких официальных предложений из России не поступало, да и сам запрос был сделан примерно месяц назад.

За Сасса давно следят такие команды как «Коринтианс», «Сан Паулу» и «Крузейро». Все три клуба уже общаются с представителями игрока по поводу возможного перехода.

У нападающего еще год контракта с «Ботафого», и клуб уверяет, что Сасса входит в планы тренера на следующий сезон. Более того, с нападающим надеются продлить соглашение.

Чем хорош Сасса?

Начало сезона у форварда не задалось. Он пропустил весь чемпионат Кариоки (штата Рио-де-Жанейро) из-за травмы. Но наравне с тренером «Ботафого» Жаиром стал главной сенсацией, открытием команды в чемпионате страны. Никто не предполагал, что клуб, только что выбравшийся из Серии Б, будет бороться за участие в Кубке Либертадорес, то есть войдет в первую шестерку.

Недавний рейтинг нападающих, составленный O Globo, показывает, что Сасса забивает гол каждые 94 минуты. Это лучший показатель чемпионата. И в этом форвард обошел таких звезд как Габриэл Жезус и Робинью. У всех троих по 11 голов. Но Сасса забивает каждые 94 минуты, а Робиньо и Жезус — каждые 183 минуты.

На данный момент лучшим бомбардиром чемпионата является Фред — 14 голов, у Сасса по-прежнему 11.

Есть еще один интересный момент. Сасса так ярко заиграл во многом благодаря тренеру, который знаком с ним с времен молодежной команды. А еще в Бразилии считают, что пробиться в основу игроку помогла его дерзость, конечно, в хорошем смысле слова.

«Удержать Сасса будет сложно»

- Считаю, Сасса ждет большое будущее. И это здорово. Я долго работал с ним, знаю, как развивалась его карьера. Парень уже через многое прошел. И мне он нравится. На данный момент Сасса просто в восторге, что все так хорошо складывается. Думаю, удержать его в команде будет непросто», - говорил в октябре главный тренер Жаир.

Также тренер рассказал о забавном диалоге с Сасса, который произошел перед матчем с «Интернасьоналом« («Ботафого» тогда выиграл благодаря голу 22-летнего форварда).

Воспитанник «Ботафого» Витиньо - вместе с Сасса они когда-то выступали за юношеские команды - зашел в раздевалку пообщаться с Жаиром.

- Сасса сказал: «Смотри, твой сын пришел». Помню, когда Витиньо выступал за «Ботафого», говорил ему, что он станет самой дорогой продажей клуба за всю историю. Так и вышло (Витиньо продали в ЦСКА за10 миллионов евро). А теперь сказал Сасса то же самое, что его продадут еще дороже, и чтобы не нервничал. А то он немного ревнует, - шутил Жаир.

Мнение

Густаво Хофман, журналист ESPN Brasil

«Сасса рано уезжать из Бразилии»

У этого нападающего огромный потенциал. Сасса всегда считался одной из будущих звезд клуба, еще со времен юношеских и молодежных команд. Но только в этом сезоне смог пробиться в первую команду и заиграть на постоянной основе. Сасса хорош в завершении атак, обладает неплохим дриблингом, и не ждет, пока мяч прилетит в нему, перемещается по всей линии атаки.

Думаю, «Ботафого» захочет получить за него примерно ту же сумму, что и за Витинью, когда тот уходил в ЦСКА. Но считаю, Сасса рано уезжать из Бразилии. Ему нужно набраться опыта, прежде чем выступать в таком непростом чемпионате, как российский.

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