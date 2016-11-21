«Выдающийся результат на ЧМ по самбо показал Анатолий Стишак»

В 2001 году было создано НП «Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество», призванное развивать популярные в России виды единоборств — самбо и дзюдо. Возглавил общество Борис Романович Ротенберг — воспитанник старейшего ленинградского спортивного клуба «Турбостроитель» , мастер спорта СССР по дзюдо и борьбе самбо.

Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество» традиционно участвует в организации и проведении детских и юношеских соревнований, спортивных фестивалей в разных регионах нашей страны, среди которых Международный юношеский командный турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза В. Я. Петрова на призы Президента РФ В. В. Путина, Всероссийский турнир по дзюдо памяти Чемпиона Мира и Европы Юрия Соколова и, конечно же, главнейшим соревнованием, посвященным Великой Победе, является Международный юношеский командный турнир по борьбе самбо «Победа». Турнир посвящен подвигу героев Великой Отечественной войны, памяти миллионов борцов с фашизмом. В нем принимают участие команды тринадцати городов-героев, федеральных округов и сборные команды городов Воинской славы. Это знаковое мероприятие для «Отечества», поскольку именно турнир «Победа» стал той отправной точкой, с которой и началось формирование стратегии Общества.

«В городах России уже работают филиалы Общества «Отечество»: Новосибирск, Чебоксары, Крым, Грозный, Подмосковье, Чувашия, Рязань, Великие Луки, Великий Новгород где дети могут заниматься видами единоборств бесплатно. Это дает толчок развитию самбо и дзюдо в стране. Мы не делаем разделения между самбо и дзюдо, а развиваем оба вида. - рассказывает исполнительный директор общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество», член исполкома Федерации Санкт-Петербурга Владимир Александров. - Из «Отечества» вышли такие выдающиеся спортсмены, как Олимпийский чемпион Арсен Галстян, Хасан Халмурзаев, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов, 2-х кратный чемпион юношеских олимпийских игр Михаил Игольников, победитель Чемпионата мира по дзюдо среди юношей Кривобоков Антон. И на прошедшем Чемпионате мира по борьбе самбо в Софии (Болгария), который отметился уверенной победой сборной России. Золотые медали завоевали спортсмены из Северной столицы, являющиеся воспитанниками «Отечества» и федерации борьбы самбо Санкт-Петербурга : Анатолий Стишак, Рустам Талдиев, Михаил Мохнаткин, Денис Гольцов, Сергей Кирюхин.

- Чем еще вам запомнился чемпионат мира?

- Я курирую развитие самбо в Финляндии от Общества «Отечество». Девочка в весе до 68 кг Йоханна Улинен заняла второе место, уступив трехкратной чемпионкой мира россиянке Марине Мохнаткиной. Любопытно, что финка ранее три года кряду становилась бронзовой призеркой, а тут — серебро. Финальный поединок был очень интересным.

- Кого из тренеров Санкт-Петербурга Вы хотели бы отметить?

-Конечно, я бы хотел отметить работу Заслуженного тренера России Коршунова Александра Игоревича, ученики которого- Рустам Талдиев, Михаил Мохнаткин, Денис Гольцов уверенно завоевали звание лучших на планете по боевому самбо. Выдающийся результат показал Анатолий Стишак, который в четвертый раз поднялся на высшую ступень пьедестала Чемпионата мира.





