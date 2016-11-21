Карякин – Карлсен: игра до первого гола?

«Советский спорт» попытался дать прогноз на исход матча.

Проходящий в Нью-Йорке матч на первенство мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным пересек экватор - сыграно семь партий и все они завершились вничью (счет 3,5:3,5). Осталось всего пять классических, если и они не назовут победителя, нас ждет тай-брейк – послематчевые пенальти, выражаясь футбольным языком. К каким выводам можно придти после этого отрезка?

БУКМЕКЕРЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Перед поединком букмекеры почти совсем не воспринимали Карякина в качестве возможного победителя. На победу Карлсена они давали 1,13, на победу россиянина – 5,0. Цифры красноречивые. Но кто сейчас по окончании семи партий, возьмет на себя смелость назвать фаворита? Единственное, что уже сейчас можно прогнозировать, конечно, не со стопроцентной точностью, (кто ж такой прогноз рискнет дать?) матч вряд ли завершится досрочно. А он, напомним, может так завершиться, если один из участников наберет 6,5 очков. Хотя перед началом противостояния в Нью-Йорке немало специалистов полагали, что 12 партий может и не понадобиться. И победит, естественно, действующий чемпион мира.

«После 5-й партии всем стало ясно, что вроде бы явный аутсайдер - Сергей Карякин – может победить», пишет американское издание High on Sports.

КАРЛСЕН – НЕ МАШИНА

Многие перед матчем полагали, что тезис, вынесенный в подзаголовок, верен. И доказывать здесь ничего не нужно – просто не сомневаться в этом - аксиома. Но матч показал, что ничто человеческое Магнусу не чуждо. Первая партия особенная. Помните, у Высоцкого «Фоторепортеры налетели - и слепят, и с толку сбить хотят». На предматчевую пресс-конференци ю пришло около семи сотен журналистов. Претендент на корону Карякин заметно нервничал – понятно, первый такой матч в его жизни. Но не стал рисовать в первой партии и чемпион – выбрал довольно безобидный, хотя и редкий, дебют Тромповского. Сергей черными со всеми проблемами справился за доской – ничья.

Но окончательно стало ясно, что Магнус – не машина, после третьей и четвертой партий.

- Магнус часто выигрывает даже равные позиции. И если бы на месте Карслена был любой другой участник турнира претендентов, он должен был хотя бы одну партию из этих двух выиграть, это гроссмейстер Ян Непомнящий. - Понятно, что матч на первенство мира – это дополнительное психологическое давление. Ну и Сергей, надо ему отдать должное, упирается, а когда он получает сложные для себя позиции, начинает играть в бисову силу. Другое дело, как сильно не играй, в силу объективных причин можно такие позиции и не удержать.

- Если бы Карлсен играл в свои лучшие шахматы, он довел бы четвертую партию до победы. Это была техническая позиция – как ее не защищай, удержать ее вряд ли было возможно, - вторит коллеге гроссмейстер Александр Рязанцев.

БЕЛЫЕ ИДУТ?

Увы, но Сергею не удалось использовать две подряд партии белым цветом. Так как матч прошел середину, по регламенту соперники меняются цветами фигур. Начинал поединок белыми Карлсен, значит, в седьмой партии белыми играть Карякину, а предыдущую, шестую, он итак играл белыми. Хотелось верить, что Сергей по-максимуму использует такую фору – две белых партии. В обеих встречах Магнус легко уровнял позиции, борьбы в них фактически не было. И получились две самые короткие партии – 32 и 33 хода соответственно.

ПЕРВЫМ ОТКРЫТЬ СЧЕТ

Осталось пять партий, напряжение достигло апогея. И, такое впечатление, что, выражаясь футбольным языком, игра идет до первого забитого гола. Кто первым откроет счет - выиграет партию - тот и победит в матче. Понятно, что это не прогноз – а всего лишь частное мнение, основанное на анализе семи прошедших поединков. Потому что трудно сейчас представить, как может кто-то из соперников выиграть две партии у другого – силы примерно раны. Но одну, на флажке, отыграть, если проиграл перед этим, теоретически можно. Хотя и крайне архисложно – выиграть на заказ одну, из, допустим, трех оставшихся партий. Но если никто так и не отроет счет, тогда нас ждет тай-брейк.



