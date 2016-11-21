Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург2 : 0Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пятый неожиданный гей в футболе?

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пятый неожиданный гей в футболе?
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко - о заявлении Криштиану Роналду.

Итак, что случилось. Во время стычки с игроком мадридского «Атлетико» Коке, которая произошла во втором тайме вчерашнего дерби, Криштиану Роналду назвал себя геем. Как это было на самом деле, мы не знаем. Но одноклубнику чуть позже Роналду изожил это примерно так: «Он назвал меня геем – я ответил: да, я гей, но скажу тебе, ублюдок, что я очень богатый гей». Можно спорить, означало ли это признание Роналду своей нетрадиционной ориентации или это просто особенности перевода. Но признание сделано? Сделано. А оно, как нас учил один небезызвестный прокурор – царица доказательств.

«Советский спорт» решил вспомнить о наиболее известных случаях гей-признаний в мире футбола. Не будем говорить о тех случаях, когда ориентация не скрывалась изначально – скажем, об игроке бельгийского «Расинга» Джонатане де Фалко, начавшего карьеру футболиста и в 27 лет продолжившего ее в качестве порноактера в гей-фильмах, или Франсиско Хименеса Техаду, не скрывавшего своей ориентации изначально.

  1. Оливье Руйе. Ни много ни мало партнёр Мишеля Платини по сборной Франции и по «Ницце». Его регулярно видели с девушкой, но после завершения карьеры он признался, что она подставная.

  2. Томас Хитцльспергер. Игрок сборной Германии совершил свой каминг-аут лишь два года назад. И это стало шоком для Германии.

  3. Джастин Фашану. Своё признание он совершил в 80-е, когда общество было не слишком готово к этому. В итоге началось его скитание по клубам и отсутствие поддержки, которое в итоге привело в 1998 году к самоубийству.

  4. Потрясением футбольной общественности стало признание Робби Роджерса, признавшегося в гомосексуальности и одновременно с этим покинувшего большой спорт. При этом произошло это в 25-летнем возрасте, аккурат перед поездкой на ЧМ-2014. В итоге признание обернулось «подставой! Для тренера Юргена Клинсманна

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Криштиану Роналду: Зидан вызывает уважение, как тренер, но он продолжает учитьсяНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о главном тренере испанской команды Зинедине Зидане.Криштиану Роналду: Уверен, что выиграю «Золотой мяч», но зацикливаться на этом не собираюсьНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему именно он должен получить «Золотой мяч» по итогам минувшего года.Вилья может вернуться в чемпионат ИспанииТренерский штаб хихонского «Спортинга» планирует укрепить атакующую линию команды в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает издание Sport.es.Фабио Капелло: Роналду заслужил «Золотой мяч», но мне больше нравится МессиБывший наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло объяснил, почему нападающий «сливочных» должен получить «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.Месси предложили 100 миллионов, чтобы он не продлевал контракт с «Барселоной»Форвард «Барселоны» Лионель Месси получил предложение от одного не названного клуба, сообщает El Mundo.ВИДЕО ДНЯ: Криштиану Роналду сцепился с Коке и назвал себя геем с большими деньгамиФорвард «Реала» Криштиану Роналду в диалоге с полузащитником «Атлетико» Коке назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами, сообщает Lenta.ru.Ничья Карякина и Карлсена, восемь очков Мозгова и травма Марченко. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра понедельника.«Атлетик» дома обыграл «Вильярреал», Черышев остался в запасеМатч 12-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Вильярреалом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Атлетика».«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Спортинг»Матч 12-го тура чемпионата Испании между хихонским «Спортингом» и «Реал Сосьедадом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Реал Сосьедада».Примера. 12-й тур. «Валенсия» и «Гранада» сыграли вничью, «Атлетик» обыграл «Вильярреал» и другие матчиРезультаты матчей 12-го тура чемпионата Испании.«Валенсия» и «Гранада» сыграли вничьюМатч 12-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:1.Филипе Луис: Если выиграем в среду, снова станем «Атлетико»Защитник «Атлетико» Филипе Луис подвел итоги матча 12-го тура примеры с «Реалом» (0:3) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.Криштиану снова на вершинеКриштиану снова на вершинеНевразумительно начав сезон, нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил всем критикам, сделав хет-трик в мадридском дерби с «Атлетико».В интернете появилось видео речи Роналду после победы на Евро-2016В интернете появилась видеозапись речи нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Францией в финале чемпионата Европы, сообщает Lenta.ru.«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 230 млн евро«Манчестер Сити» готов заплатить за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 230 миллионов евро, сообщает Daily Mirror.Диего Симеоне: До пенальти мы играли хорошоГлавный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.Иско: Горжусь крупной победой над «Атлетико»Полузащитник мадридского «Реала» Иско после крупной победы своей команды над земляками из «Атлетико» в выездном матче 12-го тура чемпионата Испании признался, что доволен своей игрой и гордится результатом.Срна согласовал условия контракта с «Барселоной»Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает испанские СМИ.Роналду вышел на первое место по числу голов в матчах с «Атлетико»Роналду вышел на первое место по числу голов в матчах с «Атлетико»Футболисты мадридского «Реала» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании крупно обыграли земляков из «Атлетико» - 3:0. Все три гола в составе гостей забил португалец Криштиану Роналду.Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Атлетико»Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Атлетико»Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании крупно проиграли землякам из «Реала».

Реал
Реалкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение