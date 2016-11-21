Пятый неожиданный гей в футболе?
Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко - о заявлении Криштиану Роналду.
Итак, что случилось. Во время стычки с игроком мадридского «Атлетико» Коке, которая произошла во втором тайме вчерашнего дерби, Криштиану Роналду назвал себя геем. Как это было на самом деле, мы не знаем. Но одноклубнику чуть позже Роналду изожил это примерно так: «Он назвал меня геем – я ответил: да, я гей, но скажу тебе, ублюдок, что я очень богатый гей». Можно спорить, означало ли это признание Роналду своей нетрадиционной ориентации или это просто особенности перевода. Но признание сделано? Сделано. А оно, как нас учил один небезызвестный прокурор – царица доказательств.
«Советский спорт» решил вспомнить о наиболее известных случаях гей-признаний в мире футбола. Не будем говорить о тех случаях, когда ориентация не скрывалась изначально – скажем, об игроке бельгийского «Расинга» Джонатане де Фалко, начавшего карьеру футболиста и в 27 лет продолжившего ее в качестве порноактера в гей-фильмах, или Франсиско Хименеса Техаду, не скрывавшего своей ориентации изначально.
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Оливье Руйе. Ни много ни мало партнёр Мишеля Платини по сборной Франции и по «Ницце». Его регулярно видели с девушкой, но после завершения карьеры он признался, что она подставная.
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Томас Хитцльспергер. Игрок сборной Германии совершил свой каминг-аут лишь два года назад. И это стало шоком для Германии.
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Джастин Фашану. Своё признание он совершил в 80-е, когда общество было не слишком готово к этому. В итоге началось его скитание по клубам и отсутствие поддержки, которое в итоге привело в 1998 году к самоубийству.
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Потрясением футбольной общественности стало признание Робби Роджерса, признавшегося в гомосексуальност
и и одновременно с этим покинувшего большой спорт. При этом произошло это в 25-летнем возрасте, аккурат перед поездкой на ЧМ-2014. В итоге признание обернулось «подставой! Для тренера Юргена Клинсманна