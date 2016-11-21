Пятый неожиданный гей в футболе?

Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко - о заявлении Криштиану Роналду.

Итак, что случилось. Во время стычки с игроком мадридского «Атлетико» Коке, которая произошла во втором тайме вчерашнего дерби, Криштиану Роналду назвал себя геем. Как это было на самом деле, мы не знаем. Но одноклубнику чуть позже Роналду изожил это примерно так: «Он назвал меня геем – я ответил: да, я гей, но скажу тебе, ублюдок, что я очень богатый гей». Можно спорить, означало ли это признание Роналду своей нетрадиционной ориентации или это просто особенности перевода. Но признание сделано? Сделано. А оно, как нас учил один небезызвестный прокурор – царица доказательств.

«Советский спорт» решил вспомнить о наиболее известных случаях гей-признаний в мире футбола. Не будем говорить о тех случаях, когда ориентация не скрывалась изначально – скажем, об игроке бельгийского «Расинга» Джонатане де Фалко, начавшего карьеру футболиста и в 27 лет продолжившего ее в качестве порноактера в гей-фильмах, или Франсиско Хименеса Техаду, не скрывавшего своей ориентации изначально.