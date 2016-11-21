Семь партий – и три развечанных мифа

Миф первый. Современный шахматист без компьютера прожить не может

Принято считать, что современные шахматы без постоянного сидения с компьютером невозможно представить. Но Карякин уверяет: в эти дни он не берёт в руки ни компьютер, ни даже телефон. «Не брал телефон, чтобы вообще не отвлекаться этот месяц», - говорит Карякин. Если и есть телефонные переговоры, то все они – на плечах супруги Галии. А всё, что нужно посмотреть в интернете – для этого есть многочисленные помощники.

Миф второй. Карлсен никогда грубо не ошибается

Минувшая ночь показала, что ой как ошибается. Просчитать ситуацию на пять ходов вперед он не смог. В начале партии Карякин избрал оборонительную тактику (хотя и играл белыми). И вот на 17–22-х ходах произошёл крупный размен, в результате которого Карлсен потерял пешку. Жаль, что россиянин, получивший возможность побороться за очко, преимущество реализовать так и не смог.

Миф третий. Дебюты – слабое звено подготовки норвежца

О Магнусе Карлсене известно было до этого матча, казалось, практически все. Ну почти все. Вот это «почти» - как раз самое принципиальное уточнение. Первые семь партий показали, что он ещё и не оступается в дебютах. А это ведь всерьёз считали его слабой стороной. «Магнус развенчал миф, о котором говорили до матча — о том, что дебютная часть может быть его слабейшей стороной. Он очень хорошо готов, и мы это видим. Команда у него тоже очень сильная, и работа проделана очень серьезная», — говорит тренер российского гроссмейстера Владимир Поткин.