СКА сильнее ЦСКА в два раза?! Анализируем приговор букмекеров

Обозреватель «Советского спорта» сравнивает силы соперников перед принципиальным армейским дерби.

По мнению КХЛ битва между СКА и ЦСКА – самый интересный матч в Западной конференции. Подтверждается это очень просто. Тем, что весенние полуфиналисты получили в регулярном чемпионате еще два дополнительных поединка между собой. Армейским дерби зрители насладятся четыре раза.

Это, кстати, абсолютно правильное решение. Единственное, я бы на месте КХЛ обязал бы ЦСКА проводить домашние стыки в более вместительном дворце – «Мегаспорте» или «ВТБ Ледовом дворце». Проводить самый крутой матч чемпионата в стареньком пятитысячнике – просто несерьезно.

В этом сезоне армейцы уже встречались дважды. И пока в их противостоянии полный паритет. ЦСКА победил дома 2:1. СКА – 2:0. В обоих встречах – минимальное преимущество хозяев, поскольку в своем домашнем поединке питерцы забросили вторую шайбу уже в пустые ворота.

Правда, победа москвичей еще более сомнительная – она была одержана, при отсутствии тренерского штаба СКА и трех его ведущих форвардов – Дацюка, Шипачева и Дадонова, которые 9 сентября готовились к Кубку мира в составе сборной России.

И все же букмекеры уверены в победе СКА над ЦСКА.

На победу питерцев в основное время коэффициент 1,9.

На выигрыш москвичей – 3,76

То есть СКА примерно в два раза сильнее ЦСКА. Так выходит.

Аналитиков даже не смущает тот факт, что СКА в прошлом поединке уступил дома «Автомобилисту» - 1:2. А ЦСКА победил в четырех матчах кряду.

Но правы ли букмекеры?

Проанализируем силу команд со спортивной точки зрения.

Вратари.

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин в целом опытнее своего визави Игоря Шестеркина. У него за плечами решающие битвы плей-офф и сражения за сборную России на чемпионате мира.

Однако, если обратится к цифрам, то статистика у Шестеркина в этом сезоне лучше.

Процент отраженных бросков у Игоря 94,7 против 93,6 у Ильи. Да и «сухих» матчей уже 8 против 4 у Сорокина.

С учетом опыта и цифр можно считать, что голкиперы у армейцев примерно равны по силам. Их иностранные и более дорогие дублеры играют гораздо хуже.

Защитники

Вы не поверите, но по атакующей мощи игроков обороны ЦСКА впереди – 25 заброшенных шайб. На счету защитников СКА 22 гола. При том, что лучший снайпер КХЛ среди защитников Вячеслав Войнов выступает за Санкт-Петербург.

Зато для в более важном для мастеров обороны показателе полезности впереди уже СКА – от «плюс 33» у Антона Белова до «плюс 3» у Романа Рукавишникова. В среднем – «плюс 18».

У ЦСКА от «плюс 13» у Никиты Пивцакина до «плюс 4» у Александра Кутузова. То есть в среднем – «плюс 8,5».

То есть надежность обороны у москвичей действительно в два раза хуже. При примерно одинаковой огневой мощи.

Нападающие

Атака у питерцев просто убийственна – 118 заброшенных шайб на счету форвардов. ЦСКА тут намного скромнее – 75 голов.

Получается, СКА в нападении в полтора раза сильнее.

В среднем же СКА забивает за матч 4-5 шайб. А пропускает 1-2.

ЦСКА забивает в среднем 3 шайбы, пропускает около двух.

И что же в итоге?

Вратари – 1:1. Защита – 2:1 в пользу СКА. Нападение – 3:2 в пользу СКА.

Суммируем. И получаем 6:4 в пользу СКА. То у питерцев есть превосходство, которое предрекают в своих коэффициентах и букмекеры. Но не такое явное. Не двукратное, а полуторное.

А может у главного тренера ЦСКА Дмитрия Квартальнова найдутся и другие возражения?

Напомню, что армейское дерби состоится сегодня вечером в 19.30 в Санкт-Петербурге .