«Карякину нужно ловить Карлсена на контратаках»

Чемпион России, главный тренер женской сборной России гроссмейстер Александр Рязанцев – о матче на первенство мира по шахматам.

Ночью в Нью-Йорке вничью завершилась седьмая партия матча на первенство мира между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном. Счет в матче равный – 3,5:3,5.

- Сергей, наконец, поменял дебют.

- Да, Сергей решил сыграть d4, но столкнулся с достойным ответом Карлсена - тот выбрал вариант Чебаненко в Славянской защите (4…а6). Это приличная система. Я полагаю, что решение попробовать ход d4 было принято штабом Карякина уже по ходу матча. И как показала партия, Сергей не был тщательно готов к этому варианту. На пресс-конференци и он признался, что перепутал ходы из разных вариантов. По дебюту Сергей ничего не получил, а после 11.Кd2 даже похуже стоял. Магнус довольствовался простым развитием, не стал нигде обострять. В эндшпиле Сергей выиграл пешку, но позиция была твердо ничейная.

- Вы полагаете, что Славянскую защиту штаб Карякина не так плотно изучал?

- Думаю, что уже по ходу матча они ее начали смотреть. Но d4 Сергей сыграл первый раз, и трудно предполагать, что на это ответит Карлсен. Выбор ответов на d4 – обширен.

- Комментаторы отмечают, что 15…f5 вместо 15…0-0 позволял Карлсену получить преимущество.

- Черные успевали с темпом вывести фигуры и получали некоторую инициативу. Белым после этого пришлось бы проявлять известную аккуратность.

- Жаль, что Карякин не использовал две белые партии подряд…

- Я так понимаю, что штаб Сергея выберет стратегию – играть на контратаке. Вряд ли ему что-то удастся зацепить по дебюту. Карлсен черными

жестко играет на уравнение, ставит партию солидно и не стремится получить преимущество. Если так продолжится, то Сергею тяжело будет белыми что-то зацепить. Я уверен, что сегодня нас ждет очень интересная партия, без длинных форсированных вариантов. Мне кажется, получится затяжная партия, и у Сергея появится шанс.

Восьмая партия состоится сегодня в 22.00 мск. Белыми будет играть Карлсен.

Карякин – Карлсен, 7-я партия

Славянская защита









