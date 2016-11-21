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«СКА-Нефтяник» второй раз подряд выиграл в Иркутске

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
фото Павла Татарникова
фото Павла Татарникова

Лидер восточной группы чемпионата России по хоккею с мячом, хабаровский «СКА-Нефтяник» и во втором матче переиграл «Байкал-Энергию» (6:5).

Это – третье подряд поражение иркутян на родном стадионе «Рекорд». Решающий вклад в победу внес полузащитник дальневосточников Максим Ишкельдин. На его счету забитый гол и три результативные передачи.

Напомню, в воскресенье хабаровчане выиграли более убедительно (6:3).

Положение на 21 ноября

1 СКА-Нефтяник             6 6 0 0 45-21 18

2 Енисей                         7 4 0 3 41-25 12

3 Байкал-Энергия           6 3 0 3 32-32 9

4 Уральский Трубник       5 2 1 2 20-20 7

5 Кузбасс                        7 1 1 5 36-56 4

6 Сибсельмаш                 5 1 0 4 18-38 3

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