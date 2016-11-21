«СКА-Нефтяник» второй раз подряд выиграл в Иркутске
фото Павла Татарникова
Лидер восточной группы чемпионата России по хоккею с мячом, хабаровский «СКА-Нефтяник» и во втором матче переиграл «Байкал-Энергию» (6:5).
Это – третье подряд поражение иркутян на родном стадионе «Рекорд». Решающий вклад в победу внес полузащитник дальневосточнико
Напомню, в воскресенье хабаровчане выиграли более убедительно (6:3).
Положение на 21 ноября
1 СКА-Нефтяник 6 6 0 0 45-21 18
2 Енисей 7 4 0 3 41-25 12
3 Байкал-Энергия 6 3 0 3 32-32 9
4 Уральский Трубник 5 2 1 2 20-20 7
5 Кузбасс 7 1 1 5 36-56 4
6 Сибсельмаш 5 1 0 4 18-38 3
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