«СКА-Нефтяник» второй раз подряд выиграл в Иркутске

фото Павла Татарникова

Лидер восточной группы чемпионата России по хоккею с мячом, хабаровский «СКА-Нефтяник» и во втором матче переиграл «Байкал-Энергию» (6:5).

Это – третье подряд поражение иркутян на родном стадионе «Рекорд». Решающий вклад в победу внес полузащитник дальневосточнико в Максим Ишкельдин. На его счету забитый гол и три результативные передачи.

Напомню, в воскресенье хабаровчане выиграли более убедительно (6:3).

Положение на 21 ноября

1 СКА-Нефтяник 6 6 0 0 45-21 18

2 Енисей 7 4 0 3 41-25 12

3 Байкал-Энергия 6 3 0 3 32-32 9

4 Уральский Трубник 5 2 1 2 20-20 7

5 Кузбасс 7 1 1 5 36-56 4

6 Сибсельмаш 5 1 0 4 18-38 3