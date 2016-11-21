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Восьмая партия: Карлсен играет белыми. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Магнус Карлсен и Сергей Карякин
Магнус Карлсен и Сергей КарякинИсточник: Reuters

«Советский спорт» проводит онлайн восьмой партии матча за первенство мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.

В Нью-Йорке проходит матч за титул чемпиона мира по шахматам ФИДЕ между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным. Сегодня разыгрывается восьмая партия, белыми фигурами играет чемпион.

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