Восьмая партия: Карлсен играет белыми. Онлайн

Магнус Карлсен и Сергей Карякин Источник: Reuters

«Советский спорт» проводит онлайн восьмой партии матча за первенство мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.

В Нью-Йорке проходит матч за титул чемпиона мира по шахматам ФИДЕ между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным. Сегодня разыгрывается восьмая партия, белыми фигурами играет чемпион.