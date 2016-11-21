Дэвид Блатт: В НБА в ближайшие два года не вернусь

Корреспондент «Советского спорта» встретился в Стамбуле с Дэвидом Блаттом, поговорив с бывшим тренером нашей мужской сборной о работе в НБА, возвращении в Европу и отношениях с российскими болельщиками.

«У МЕНЯ МНОГО ДРУЗЕЙ В ЦСКА»

Видеть Дэвида всегда приятно! Он, правда, не слишком обрадовал баскетболистов ЦСКА – армейцы потерпели первое поражение в сезоне, не устояв в гостях против «Дарушафаки», которую нынче возглавляет Блатт. Что, впрочем, никак не помешало экс-наставнику нашей мужской команды тепло пообщаться со многими в составе красно-синих. В конце концов, четверых он сам тренировал в сборной России – Никиту Курбанова, Андрея Воронцевича, Виталия Фридзона, Виктора Хряпу…

- О, рад встрече! Как ты, парень? – это уже меня хлопает Дэвид по плечу. Два года не виделись – последний раз здоровались в Милане, на «Финале четырех» Евролиги-2014, который выиграл «Маккаби» Блатта. Собственно, сразу после этого он получил назначение в «Кливленд». Времени прошло много, но Дэвид, кажется, помнит каждого журналиста, с которым хотя бы раз общался за семь лет работы в России.

- Вы только что обыграли ЦСКА. Турецкие журналисты говорят – большое дело для местных болельщиков сделали! Отомстили за проигрыш «Фенербахче» в финале в Берлине, за поражения «Анадолу Эфеса» и «Галатасарая» в этом сезоне.

- Это они говорят, я по-другому смотрю на вещи, - смеется Блатт. – Хотя, конечно, победа в матче с армейцами – серьезный успех. Мне нравится, как в Турции болеют за все свои клубы. Но меня больше волнуют результаты «Дарушафаки».

- Результаты хорошие – пять побед в семи первых турах Евролиги.

- Не могу не согласиться. Все-таки, у нас совершенно новая команда, новый проект, и такое начало сезона выглядит обнадеживающе! Причем, я доволен не только самими победами, но и уровнем баскетбола, который мы демонстрируем.

- Для турецких болельщиков победа над ЦСКА важна особенно. Для вас лично?

- У меня в этом клубе слишком много друзей, что бы как-то слишком радоваться их поражению. Вот тот факт, что мы одолели на своей площадке сильнейший клуб Европы – это да, это вдохновляет! Придает уверенности. Тут важно не путать личные отношения и рабочие нюансы. Хотя я рад визиту ЦСКА еще и потому, что появилась возможность пообщаться, перекинуться парой слов со многими ребятами, с которыми я раньше работал и успел подружиться.

- Уже пошли разговоры, что «Дарушафаку» можно включать в список фаворитов Евролиги.

- Ой, да бросьте, - отмахивается Дэвид. – Не люблю такие рассуждения. Когда мы обыграли в предсезонке «Фенербахче», тоже сразу все заговорили – о, какая сильная команда, как может пошуметь! Не хочу об этом пока думать. Мы никуда не спешим, идем шаг за шагом. Так, как делали это со сборной России. Если сразу ставить перед собой высокие цели и думать только о текущем результате, велик риск, что упустишь нечто важное. Нам важно выстроить отлаженную систему в целом, которая будет функционировать долгие годы, а не принесет всего один локальный успех.

- При этом «Дарушафака» может остаться без места в Евролиге на будущий сезон. Пока, по крайней мере, непонятно, как она может попасть в турнир – wild card для клубов отменили, в чемпионате Турции путевки не разыгрываются, лицензии A у вас нет, в Кубке Европы вы не участвуете…

- Есть такой нюанс, - хитро улыбается Дэвид. – Но за ближайший год многое может измениться. Поживем – увидим.

«БУДУ ПЕРЕЖИВАТЬ ЗА РОССИЮ НА ЕВРОБАСКЕТЕ»

- Глава, посвященная карьере в НБА, для вас теперь закрыта?

- Почему? Я не загадывал так далеко вперед. У меня действующий контракт на два года и я обещал руководству «Душарафаки», что отработаю весь срок до конца. Так что до осени 2018-го речь о возвращении в НБА не будет. Но что произойдет дальше – никто не знает. Я – тоже.

- После увольнения из «Кливленда» о вас полгода ничего не было слышно. Чем занимались это время?

- Оставался в США до конца сезона. Какое-то время посвятил своей семье. Сделал определенные выводы и старался не поддаваться эмоциям, чтобы не наговорить лишнего. Отдыхал. Потом у меня был ряд собеседований с клубами. Появилось три варианта с работой главным тренером (по сообщениям инсайдеров, Блатт встречался с руководством «Сакраменто», «Хьюстона» и «Нью-Йорка», - Прим. ред.), но ни один, в итоге, не выгорел. Предлагали стать ассистентом, но такой расклад не устроил уже меня. Так что когда меня пригласили в «Дарушафаку», решил вернуться в Европу. И вернулся с радостью. Вы же знаете – я люблю Европу!

- «Кливленд» какое-то время был самым популярным американским клубом в России. Не только потому, что там играли Тимофей Мозгов и Саша Каун…

- Я, кстати, счастлив, что они оба стали чемпионами! – перебивает Блатт. – И что Тим нашел новый дом в «Лейкерс». У него огромный талант, он – потрясающий трудяга, всего добился сам. И я рад видеть, что он выполняет важную роль в своей новой команде.

- «Кавс» любили еще и из-за вас, - заканчиваю мысль. – А когда вас уволили, «Кливленд» мгновенно почти все возненавидели.

- Не должно быть ненависти в спорте, - улыбается Дэвид. – Я очень люблю всех своих болельщиков в России. И, чувствую, что они тоже меня все еще любят. Но не надо желать неудачи «Кливленду» лишь потому, что наши дороги с командой разошлись. Это неправильно.

- Сборная России следующим летом приедет в Стамбул, чтобы сыграть на чемпионате Европы.

- Да, меня обрадовала эта новость! Во время турнира я буду здесь, так что обязательно поболею за вашу команду. Мне небезразлично, как выступит Россия.

- Совет игрокам дадите?

- Выкладываться в каждом матче, биться за своих партнеров и за свою страну так, как делали мои парни в течение тех семи лет, что я сам работал с российской сборной. Если получится – результат обязательно придет. Я в этом уверен! – улыбается на прощание Дэвид.