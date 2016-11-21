Растим мышечную массу: урок шестой – мышцы бедра

Осень – время тренировок на взрывной рост мышечной массы. Sovsport.ru запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».

Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.



В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit.

Мы обещаем: к Новому Году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.

ВИДЕО 6. СТРОИМ ПЕРЕДНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ БЕДРА И ИКРОНОЖНЫЕ МЫШЦЫ

Пропустил день ног – провалил программу на массу, говорят старожилы зала.

Почему мышцы ног в приоритете, если вы идете к массивной мускулатуре? Какие упражнения строят ноги лучше всего? Почему нельзя забывать про голень? Чем можно «удивить» мышцы бедер, если те не растут?

В новом видео – все о том, как раз и навсегда распрощаться с джинсами-скинни.

Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы



Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ



Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх



Видео 4. Питание и энергообеспечение в тренинге на массу



Видео 5. Базовая теория тренировок на массу









