Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург2 : 0Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зрителей – как на концерте «Алисы». Реакция на рекорд посещаемости в Петербурге

Константин Белюков, Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Зрителей – как на концерте «Алисы». Реакция на рекорд посещаемости в Петербурге
Источник: ХК «Динамо СПб»

«Юбилейный» на дерби «Динамо СПб» – «СКА-Нева» собрал на 3 000 больше, чем мог. Руководство клуба и арены уверяет: все было под контролем.

«Советский спорт в Санкт–Петербурге» уже объяснил, почему такой аншлаг – повод не только порадоваться, но и задуматься о безопасности.

«Юбилейный»: Уверены, давки быть не могло

– Для нас эта ситуация не была внештатной, – говорит гендиректор «Юбилейного» Антон Шантырь. – С учетом того, что в городе много болельщиков СКА, а на наши матчи в среднем приходило по 4000 зрителей – мы ожидали примерно 9-10 тысяч. Накануне игры у нас прошел концерт группы «Алиса», на котором тоже было около 9500 зрителей, поэтому за два дня мы побили сразу два наших рекорда. Ситуация была ожидаемой. Мы предупредили службу безопасности, что ожидаем до 10 000 зрителей. Они были к этому готовы.

– То есть вы уверены, что на арене не могла начаться давка? 
– Уверен, ведь хоккейные болельщики очень цивилизованные и спокойные. Снова вернусь к концерту «Алисы», фан-движение которой состоит в основном из фанатов «Зенита». На концерте никаких проблем не возникло, поэтому на хоккее их и быть не могло.

– Правда, что в какой-то момент вы просто закрыли двери? 
– Да, подождали, пока люди рассядутся. Как только это произошло – открыли дополнительные выходы и запустили людей.

– Билеты на матчи «Динамо СПб» раздают в неограниченном количестве и без указания мест. Так может и 20 000 прийти. Что будете делать?
– Мы понимаем, что это вряд ли возможно. Матч против «СКА-Невы» выпал на выходной, было много болельщиков армейской команды. На наши матчи в ВХЛ в лучшем случае будет ходить 6000. Но на следующее дерби, которое пройдет в феврале, мы будем раздавать билеты с указанием мест.

9765 зрителей на хоккее в Петербурге без СКА – почему это и круто, и очень плохо

«Динамо СПб»: ВХЛ забросала письмами, они озабочены. Но нарушений не было

Команда ВХЛ «Динамо СПб» стабильно собирает на домашних матчах примерно в три раза меньше людей, чем пришло на дерби. Генеральный директор клуба Сергей Черкас заявил, что количество болельщиков поразило, но его стоило ждать.

– Честно говоря, это был большой сюрприз. У нас хорошая посещаемость для команды ВХЛ, на игры ходят три-три с половиной тысячи зрителей. Понятно, что «Динамо» – новая команда, но чтобы такой интерес вызвали два петербургских клуба… Мы этому рады: значит, город любит хоккей.

– В связи с тем, что это дерби, распространяли билеты дополнительными силами?
– Нет, все было стандартно. Мы отдаем билеты детским спортивным школам и занимаемся рекламой. В нескольких районах Петербурга висят щиты с анонсами игр «Динамо», в «Юбилейном» – большой плакат, работает табло. Это, в общем-то, вся наша трудовая деятельность.

– Была ли реакция от ВХЛ? Поставлен рекорд по посещаемости, интерес к лиге возрос.
– ВХЛ забросала нас письмами: они озабочены тем, что дворец вместимостью 7300 человек разместил почти десять тысяч. Нарушений не было. Дирекция «Юбилейного» готовит на это официальный ответ.

– Несмотря на аншлаг, всем нашлось место, избежать давки удалось?
– Администрация и охрана сработали четко: всех людей спокойно выводили, эксцессов никаких не произошло. Мы были готовы, потому что нам поступило много звонков с просьбой получить билеты на игру против «СКА–Невы» и даже купить их. Но мы еще развиваемся и пока не продаем билеты. Плюс ко всему, матч проходил в воскресенье – выходной день, это тоже сказалось. Также в этот день не играл СКА. Матчи КХЛ и ВХЛ нужно разводить. Хоть многие и отдают приоритет КХЛ, но хотят попасть и на «Динамо», и на СКА.    

Такое количество болельщиков заставляет нас задуматься, как нам правильно выстроить билетную программу, чтобы сохранить интерес и при этом не ущемлять зрителя неправильной ценой. Планируем установить символическую сумму: 50–100 рублей. У нас есть рабочая группа, она анализирует рынок, возможности людей. Ведь отпугнуть болельщиков легко, а пригласить – непросто.

– В будущем не планируете провести матч в Ледовом дворце, чтобы можно было всех желающих разместить или установить новый рекорд?
– У нас есть домашняя арена – «Юбилейный», на Ледовый мы замахиваться не можем. На следующие игры уже «СКА–Нева» может пригласить нас туда.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
9765 зрителей на хоккее в Петербурге без СКА – почему это и круто, и очень плохо9765 зрителей на хоккее в Петербурге без СКА – почему это и круто, и очень плохо«Динамо СПб» собрало на матче ВХЛ против фарма СКА дикий аншлаг. Объясняем, чему тут радоваться, а чему не стоит.Министерство спорта хочет сократить число легионеров в КХЛмМинистерство спорта подготовило проект положения, которое ограничит количество легионеров, имеющих право выступать в КХЛ и других хоккейных турнирах.Бывший нападающий СКА и «Сочи» Щербина перешел в «Сокол»Нападающий Александр Щербина в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщил, что продолжит карьеру в красноярском «Соколе».«Торпедо» выставило Петтерссона на драфт отказовФорвард «Торпедо» Фредрик Петтерссон выставлен на драфт отказов.«Кристалл» выйдет на матч ВХЛ с «Торпедо», несмотря на долгиПресс-атташе саратовского «Кристалла» Дмитрий Филюрин сообщил, что игроки команды выйдут сегодня вечером на календарный матч чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) с «Торпедо» (Усть-Каменогорск), несмотря на накопившиеся серьезные финансовые задолженности.«Кристалл» готовит документы о снятии с первенства ВХЛГлавный тренер саратовского «Кристалла» Андрей Лунев сообщил, что клуб, испытывающий большие финансовые трудности, находится на грани банкротства.Пензенский Гранлунд: игрок ВХЛ два раза за месяц забил в том самом стиле (видео)Пензенский Гранлунд: игрок ВХЛ два раза за месяц забил в том самом стиле (видео)Форвард «Дизеля» Сергей Грибанов регулярно забивает потрясающие шайбы в стиле финна Микаэля Гранлунда.Петр Воробьев: В начале сезона сказал Гребенщикову, что в ВХЛ ему делать нечего. Он готовый игрок для КХЛГлавный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от поражения в матче с пензенским «Дизелем».Форвард «СКА-Невы» Гребенщиков перешел в ХК «Сочи»СКА и ХК «Сочи» произвели обмен. Игроком сочинцев стал нападающий «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков, армейцы получили денежную компенсацию.Святослав Гребенщиков: Обмен в «Сочи»? Чувствовал, что мне пора в КХЛНападающий «Сочи» Святослав Гребенщиков» в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от перехода в сочинский клуб.Нападающий СКА Гребенщиков перешел в «Сочи»Нападающий СКА Святослав Гребенщиков перешел в «Сочи», сообщает официальный сайт петербургской команды.«СКА-Нева» без Петра Воробьева одержала победу над «Челметом»«СКА-Нева» в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграла челябинский «Челмет» со счетом 4:2.Бровь в кровь. Петр Ильич Воробьев получил от своего клюшкой по лицу (фото)Бровь в кровь. Петр Ильич Воробьев получил от своего клюшкой по лицу (фото)Случайный неприятный эпизод в ВХЛ: главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев пострадал от того, что находился вблизи льда.ХК «Сочи» отправит защитника Педана в «Динамо СПб»Защитник ХК «Сочи» Руслан Педан в ближайшее время будет выступать за «Динамо СПб» в ВХЛ, сообщает пресс-служба сочинцев.Святослав Гребенщиков: Помощники Воробьева в «СКА-Неве» все грамотно делали без негоНападающий «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от победы над «Ижсталью» (6:1).Петр Воробьев: Думаю, тренерский штаб и хоккеисты «СКА-Невы» справлялись бы и дальше без меняГлавный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от победы над «Ижсталью» (6:1).«СКА-Нева» дома разгромила «Ижсталь»«СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ на своем льду обыграла ижевскую «Ижсталь» со счетом 6:1.«Не все в КХЛ столько собирают!» Как «Динамо СПб» в ВХЛ вышло на уровень ЧМ«Не все в КХЛ столько собирают!» Как «Динамо СПб» в ВХЛ вышло на уровень ЧМПочти 5000 зрителей собрал первый домашний матч «Динамо СПб» в Высшей лиге. На арене майского чемпионата мира охотно о нем вспоминалось.«Барыс» пополнился канадским нападающим ТривиноФорвард усть-каменогорского «Торпедо» Кори Тривино перешел в «Барыс».Леонид Тамбиев: «Нефтяник» наказал «Динамо СПб» за ошибкиГлавный тренер «Динамо СПб» Леонид Тамбиев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата ВХЛ против «Нефтяника» (0:4).

Cпецпредложение