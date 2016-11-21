«Зрителей – как на концерте «Алисы». Реакция на рекорд посещаемости в Петербурге

«Юбилейный» на дерби «Динамо СПб» – «СКА-Нева» собрал на 3 000 больше, чем мог. Руководство клуба и арены уверяет: все было под контролем.

«Советский спорт в Санкт–Петербурге» уже объяснил, почему такой аншлаг – повод не только порадоваться, но и задуматься о безопасности.

«Юбилейный»: Уверены, давки быть не могло

– Для нас эта ситуация не была внештатной, – говорит гендиректор «Юбилейного» Антон Шантырь. – С учетом того, что в городе много болельщиков СКА, а на наши матчи в среднем приходило по 4000 зрителей – мы ожидали примерно 9-10 тысяч. Накануне игры у нас прошел концерт группы «Алиса», на котором тоже было около 9500 зрителей, поэтому за два дня мы побили сразу два наших рекорда. Ситуация была ожидаемой. Мы предупредили службу безопасности, что ожидаем до 10 000 зрителей. Они были к этому готовы.



– То есть вы уверены, что на арене не могла начаться давка?

– Уверен, ведь хоккейные болельщики очень цивилизованные и спокойные. Снова вернусь к концерту «Алисы», фан-движение которой состоит в основном из фанатов «Зенита». На концерте никаких проблем не возникло, поэтому на хоккее их и быть не могло.

– Правда, что в какой-то момент вы просто закрыли двери?

– Да, подождали, пока люди рассядутся. Как только это произошло – открыли дополнительные выходы и запустили людей.

– Билеты на матчи «Динамо СПб» раздают в неограниченном количестве и без указания мест. Так может и 20 000 прийти. Что будете делать?

– Мы понимаем, что это вряд ли возможно. Матч против «СКА-Невы» выпал на выходной, было много болельщиков армейской команды. На наши матчи в ВХЛ в лучшем случае будет ходить 6000. Но на следующее дерби, которое пройдет в феврале, мы будем раздавать билеты с указанием мест.

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«Динамо СПб»: ВХЛ забросала письмами, они озабочены. Но нарушений не было

Команда ВХЛ «Динамо СПб» стабильно собирает на домашних матчах примерно в три раза меньше людей, чем пришло на дерби. Генеральный директор клуба Сергей Черкас заявил, что количество болельщиков поразило, но его стоило ждать.

– Честно говоря, это был большой сюрприз. У нас хорошая посещаемость для команды ВХЛ, на игры ходят три-три с половиной тысячи зрителей. Понятно, что «Динамо» – новая команда, но чтобы такой интерес вызвали два петербургских клуба… Мы этому рады: значит, город любит хоккей.

– В связи с тем, что это дерби, распространяли билеты дополнительными силами?

– Нет, все было стандартно. Мы отдаем билеты детским спортивным школам и занимаемся рекламой. В нескольких районах Петербурга висят щиты с анонсами игр «Динамо», в «Юбилейном» – большой плакат, работает табло. Это, в общем-то, вся наша трудовая деятельность.

– Была ли реакция от ВХЛ? Поставлен рекорд по посещаемости, интерес к лиге возрос.

– ВХЛ забросала нас письмами: они озабочены тем, что дворец вместимостью 7300 человек разместил почти десять тысяч. Нарушений не было. Дирекция «Юбилейного» готовит на это официальный ответ.

– Несмотря на аншлаг, всем нашлось место, избежать давки удалось?

– Администрация и охрана сработали четко: всех людей спокойно выводили, эксцессов никаких не произошло. Мы были готовы, потому что нам поступило много звонков с просьбой получить билеты на игру против «СКА–Невы» и даже купить их. Но мы еще развиваемся и пока не продаем билеты. Плюс ко всему, матч проходил в воскресенье – выходной день, это тоже сказалось. Также в этот день не играл СКА. Матчи КХЛ и ВХЛ нужно разводить. Хоть многие и отдают приоритет КХЛ, но хотят попасть и на «Динамо», и на СКА.

Такое количество болельщиков заставляет нас задуматься, как нам правильно выстроить билетную программу, чтобы сохранить интерес и при этом не ущемлять зрителя неправильной ценой. Планируем установить символическую сумму: 50–100 рублей. У нас есть рабочая группа, она анализирует рынок, возможности людей. Ведь отпугнуть болельщиков легко, а пригласить – непросто.

– В будущем не планируете провести матч в Ледовом дворце, чтобы можно было всех желающих разместить или установить новый рекорд?

– У нас есть домашняя арена – «Юбилейный», на Ледовый мы замахиваться не можем. На следующие игры уже «СКА–Нева» может пригласить нас туда.