Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург2 : 0Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Глушаков: Я вновь попал в паука

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Глушаков: Я вновь попал в паука
Источник: «Советский спорт»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в интервью «Советскому спорту» вспомнил свой сочный гол в ворота «Амкара» и снова ярко его описал.

- Не было ли претензий от работников «Открытие Арены» после матча? Вдруг после вашего удара деформировалсь перекладина?
- Претензий – никаких. А на «Открытие Арене», думаю, готовы менять ворота после каждого матча, главное, чтобы он был победным, - улыбается Денис.

- Валерий Карпин, разбирая игру с «Амкаром» на «Матч ТВ», говорил, что, например, у Джано поставленный удар а у Глушакова – нет, но если Денис попадает – так попадает. Согласны с таким посылом?
- Кто-то бьет на силу, кто-то – на технику. Кому-то дано одно, кому-то другое.

- Что вообще такое – поставленный удар?
- Это удар, как у Бекхэма со штрафного. У кого еще? Из нынешних – как у Криштиану, тоже со штрафного. Вот это – поставленный удар. Мне, например, по стоячему мяу бить не так нравится, как по катящемуся.

- А с «Амкаром» мяч выкатился как раз идеально.
- Да. Такой же гол забил пять лет назад Джанаеву. Я играл за «Локомотив», он – за «Терек». Тоже красиво получилось. В тот раз, правда, мяч не тронул перекладину, но тоже в паука попал.

- Таким ударом, как в матче с «Амкаром», можно убить?
- Не знаю. Вряд ли. От мяча еще никто не умирал.

- Просто после этого гола сразу фраза болельщика «Глушаков – это похороны» опять вспомнилась.
- Чувствую, эта фраза уже ко мне прилипла.

- Я позвонил этому болельщику – его зовут Иван, он из Белгородской области. Иван рад, что фраза пошла в народ.
- Мы ждем от него новых выступлений.

- А он от вас – футболку. Мы хотим позвать Ивана на матч с «Рубином» – последний домашний для «Спартака» в этом году.
- Подарю обязательно.

Волшебная осень Глушакова: Михаил Борзыкин о преображении капитана «Спартака»

- Вы после игры с «Амкаром» сказали, что накануне смотрели, как Павлюченко забил похожий гол «Рубину», когда играл за «Тоттенхэм». Почему вдруг решили пересмотреть тот эпизод?

- Случайно. В интернете что-то смотрел, попался этот гол. Тогда Рома по стоячему мячу бил, а я в этот раз – по отскочившему. Но удары все равно похожими получились.

- Знаю, что вы с Павлюченко часто общаетесь.
- Да. И после игры созванивались. Рома поздравил меня. Но ему не до радости сейчас – «Урал» проиграл, Роман переживает за команду.

- Но ему приятно, что вы про него вспомнили в интервью.
- А мне приятно было играть с ним в одной команде. Было чему и у кого учиться.

- У Павлюченко самый сильный удар из тех, что вы видели?
- Ну, я с ним могу поспорить, конечно. Шучу! Да много игроков с сильным ударом. Тот же Никифоров. Как он пенальти бил – сетку рвал! Из сборных других стран Роберто Карлоса можно вспомнить.

- Вы же здорово сыграли и во время «манекен челлендж» после гола – это когда люди застывают на какое-то время в разных позах, а их снимают. Тренировались?
- Нет. Просто поговорили. Решили сделать. Хорошо, что не забыли.

- Теперь важно не застыть в оставшихся матчах. Есть ощущение, что на кураже получится ударно провести концовку года?
- К каждой игре по-своему будем готовиться, разбирать соперника. Хочется оставить эти эмоции и кураж на три матча. Сделаем все, чтобы продолжать так же. Но загадывать нет смысла. Все ребята понимают, куда едем в следующем туре и какая игра ждет нас с «Тереком». Тем не менее, вижу у всех позитивный настрой. Порадовались матчу с «Амкаром». Теперь его можно забывать.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пост для Семака. Андрей Малосолов о будущем специалистаПост для Семака. Андрей Малосолов о будущем специалистаСергей Семак отказался от предложения Виталия Мутко занять одну из должностей в Российском футбольном союзе.КДК РФС рассмотрит поведение Евсеева во время матча со «Спартаком»Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит поведение тренера «Амкара» Вадима Евсеева во время матча 14-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (0:1), сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.Волшебная осень Глушакова. Михаил Борзыкин – о преображении капитана «Спартака»Волшебная осень Глушакова. Михаил Борзыкин – о преображении капитана «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об игре главного героя матча «Спартак» – «Амкар» Дениса Глушакова.Никита Симонян: Пора уже «Спартаку» брать чемпионствоЛегендарный спартаковец Никита Симонян прокомментировал победу красно-белых над «Амкаром» (1:0) в 14-м туре чемпионата России.Валерий Карпин: Я не соглашался войти в комиссию по разбору матча «Урал» – «Терек»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин опроверг информацию о том, что согласился войти в рабочую группу по разбору матча 12-го тура «Урал» – «Терек» (1:4), который прошел 30 октября в Екатеринбурге.Андрей Канчельскис: Промес не подойдет «Ливерпулю», вряд ли англичане на него действительно нацелилисьБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал интерес к полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу со стороны «Ливерпуля».ЦСКА продлил контракт с Гордюшенко до 2020 годаПолузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко подписал новое соглашение с красно-синими, рассчитанное до окончания сезона-2019/20, сообщает официальный сайт армейцев.Александр Селихов: Когда буду в «Спартаке»? Официально все объявятВратарь Александр Селихов заявил, что о его переходе в «Спартак» будет объявлено позже.«Тебя продадут дороже, чем Витиньо». Кем интересуется «Локомотив»«Тебя продадут дороже, чем Витиньо». Кем интересуется «Локомотив»Бразильская пресса сообщила об интересе «Локомотива» к 22-летнему форварду «Ботафого» Сасса. Рассказываем, что это за футболист.Гроссмейстер Шипов: Карякин должен повторить подвиг ГлушаковаГроссмейстер и шахматный аналитик Сергей Шипов считает, что россиянин Сергей Карякин должен повторить «подвиг Глушакова» и победить норвежца Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира в одной из последних партий.Игорь Колыванов: Однозначно в этом году «Спартак» будет бороться за чемпионствоЭкс-тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от матча 14-го тура РФПЛ «Спартак» - «Амкар» (1:0).​Отказал «Зениту» ради «Спартака»?​Отказал «Зениту» ради «Спартака»?Soccer.ru обращает внимание на футболиста, выбирающего между клубами - Селихов может стать трансферным трофеем «красно-белых»Непомнящий займет пост в РФСБывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сообщил, что займет одну из должностей в Российском футбольном союзе (РФС).Кто подставил ЦСКА? Колонка Юрия ЦыбаневаКто подставил ЦСКА? Колонка Юрия ЦыбаневаВ матче с тульским «Арсеналом» Леонид Слуцкий преподнес сюрприз.Возвращение бомбардира. Почему Смолов – лучший нападающий страныВозвращение бомбардира. Почему Смолов – лучший нападающий страныОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о возвращении после травмы лучшего центрфорварда премьер-лиги.Гаджи Гаджиев: Не хочется отпускать Селихова, но приходится из-за проблем с финансамиГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что продажа вратаря Александра Селихова поможет клубу выбраться из трудной финансовой ситуации.Гендиректор «Амкара»: Клуб рассматривает предложение «Спартака» по СелиховуГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что пермский клуб рассматривает вариант «Спартака» по вратарю Александру Селихову.Юрист: Подать апелляцию на решение УЕФА может только сам ЕременкоАдвокат Артем Пацев, представляющий интересы Романа Еременко сообщил, что подать апелляцию на отстранение от футбола может только сам полузащитник, а не клуб ЦСКА.Почему покупка «Спартаком» Селихова – первый шаг к провалу. Колонка РогановаПочему покупка «Спартаком» Селихова – первый шаг к провалу. Колонка РогановаНиколай Роганов о засилье бизнеса в футболе.Андрей Сметанин: Это не сила Карреры, это сила Романцева и СтаростинаАндрей Сметанин: Это не сила Карреры, это сила Романцева и СтаростинаБывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин прокомментировал победу столичного клуба над «Амкаром» в рамках 14-го тура РФПЛ (1:0)

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение