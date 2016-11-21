Денис Глушаков: Я вновь попал в паука

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в интервью «Советскому спорту» вспомнил свой сочный гол в ворота «Амкара» и снова ярко его описал.

- Не было ли претензий от работников «Открытие Арены» после матча? Вдруг после вашего удара деформировалсь перекладина?

- Претензий – никаких. А на «Открытие Арене», думаю, готовы менять ворота после каждого матча, главное, чтобы он был победным, - улыбается Денис.

- Валерий Карпин, разбирая игру с «Амкаром» на «Матч ТВ», говорил, что, например, у Джано поставленный удар а у Глушакова – нет, но если Денис попадает – так попадает. Согласны с таким посылом?

- Кто-то бьет на силу, кто-то – на технику. Кому-то дано одно, кому-то другое.

- Что вообще такое – поставленный удар?

- Это удар, как у Бекхэма со штрафного. У кого еще? Из нынешних – как у Криштиану, тоже со штрафного. Вот это – поставленный удар. Мне, например, по стоячему мяу бить не так нравится, как по катящемуся.

- А с «Амкаром» мяч выкатился как раз идеально.

- Да. Такой же гол забил пять лет назад Джанаеву. Я играл за «Локомотив», он – за «Терек». Тоже красиво получилось. В тот раз, правда, мяч не тронул перекладину, но тоже в паука попал.

- Таким ударом, как в матче с «Амкаром», можно убить?

- Не знаю. Вряд ли. От мяча еще никто не умирал.

- Просто после этого гола сразу фраза болельщика «Глушаков – это похороны» опять вспомнилась.

- Чувствую, эта фраза уже ко мне прилипла.

- Я позвонил этому болельщику – его зовут Иван, он из Белгородской области. Иван рад, что фраза пошла в народ.

- Мы ждем от него новых выступлений.

- А он от вас – футболку. Мы хотим позвать Ивана на матч с «Рубином» – последний домашний для «Спартака» в этом году.

- Подарю обязательно.

- Вы после игры с «Амкаром» сказали, что накануне смотрели, как Павлюченко забил похожий гол «Рубину», когда играл за «Тоттенхэм». Почему вдруг решили пересмотреть тот эпизод?

- Случайно. В интернете что-то смотрел, попался этот гол. Тогда Рома по стоячему мячу бил, а я в этот раз – по отскочившему. Но удары все равно похожими получились.

- Знаю, что вы с Павлюченко часто общаетесь.

- Да. И после игры созванивались. Рома поздравил меня. Но ему не до радости сейчас – «Урал» проиграл, Роман переживает за команду.

- Но ему приятно, что вы про него вспомнили в интервью.

- А мне приятно было играть с ним в одной команде. Было чему и у кого учиться.

- У Павлюченко самый сильный удар из тех, что вы видели?

- Ну, я с ним могу поспорить, конечно. Шучу! Да много игроков с сильным ударом. Тот же Никифоров. Как он пенальти бил – сетку рвал! Из сборных других стран Роберто Карлоса можно вспомнить.

- Вы же здорово сыграли и во время «манекен челлендж» после гола – это когда люди застывают на какое-то время в разных позах, а их снимают. Тренировались?

- Нет. Просто поговорили. Решили сделать. Хорошо, что не забыли.

- Теперь важно не застыть в оставшихся матчах. Есть ощущение, что на кураже получится ударно провести концовку года?

- К каждой игре по-своему будем готовиться, разбирать соперника. Хочется оставить эти эмоции и кураж на три матча. Сделаем все, чтобы продолжать так же. Но загадывать нет смысла. Все ребята понимают, куда едем в следующем туре и какая игра ждет нас с «Тереком». Тем не менее, вижу у всех позитивный настрой. Порадовались матчу с «Амкаром». Теперь его можно забывать.





