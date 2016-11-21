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Пост для Семака. Андрей Малосолов о будущем специалиста

Андрей Малосолов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пост для Семака. Андрей Малосолов о будущем специалиста
Источник: «Советский спорт»

Сергей Семак отказался от предложения Виталия Мутко занять одну из должностей в Российском футбольном союзе, предпочтя продолжить тренерскую карьеру в «Зените». Это новость имеет как положительную, так и отрицательную стороны.

Я бы очень хотел, чтобы Семак или Сэм, как зовут его болельщики ЦСКА и «Зенита», занял высокий пост в РФС. И Союз, и сборная, и весь наш футбол нуждаются в серьезном изменение имиджа и создании вокруг них атмосферы благожелательности.

Семак - сам по себе человек позитивный. От него исходит добро и твердость духа. Отец семерых детей, общительный и в то же время скромный. Профессионал с большой буквы – хотя карьеру футболиста давно завершил, не набрал ни грамма лишнего веса. Лидер по духу и, при всей кажущейся мягкости, целеустремленный и, если надо, жесткий человек.

До сих пор вспоминаю тот ужасный матч в Мариборе в 2009 году, когда безволие сковало сборную России, которой руководил тогда Гус Хиддинк. И только капитан, Сергей Семак, чуть ли не в одиночку бился до последнего. Помню легкомысленное поведение Андрея Аршавина, убежавшего первым из раздевалки, фразу старины Гуса, словно постаревшего сразу на несколько лет: «Я ничего не могу поделать с этими мальчиками, которых плохо воспитали в детстве». И отрешенного, страшно переживавшего Сэма. В самолете Семаку стало плохо - подскочило давление. Доктора попросили не говорить об этом прессе. Но я, будучи пресс-атташе РФС, сообщил новость репортеру Сергею Алексееву (ныне он пресс-атташе РФПЛ). Не из вредности. Не их корысти. А для того, чтобы наши болельщики знали – в той сборной есть футболист, готовый умереть за национальную команду!

Именно такой – честный и порядочный, воспитанный и благожелательный - человек нужен нашему футболу, чтобы формировать вокруг него совсем другую среду. У Семака, наверное, нет врагов, он не вызывает отрицательных эмоций у болельщиков. Не за что его травить. Пятикратный чемпион в составе 3 клубов, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро–2008. Умеет общаться не только с прессой, но, что важно для нас, людей с трибун, с болелами. Малоизвестный факт: Семак является обладателем фирменной футболки армейской фанатской группировки Red Blue Warriors, старейшей в стране. Это многое значит для тех, кто разбирается в болельщицкой теме!

Семак был бы отличным коммуникатором между РФС и футбольной семьей России. Но, наверное, время еще не пришло. Теперь о позитиве. Уверен, из него получится отличный тренер. Главный, конечно. Работа помощником у таких специалистов, как Фабио Капелло, Леонид Слуцкий и Мирча Луческу, несомненно пополнит интеллектуальную копилку бывшего капитана сборной. В настоящее время Семак заканчивает обучение на получение лицензии категории PRO, что даст право тренировать в России клуб уровня премьер–лиги.

Мне было бы интересно увидеть Сэма в качестве наставника в родном для него ЦСКА, если руководство клуба все же решится на перемены нынешней зимой или по итогам сезона. В команде, которая очевидно находится в творческом и финансовом кризисе, появление Семака было бы воспринято более чем позитивно прежде всего болельщиками. Семак им понятен и пользуется уважением до сих пор, даже несмотря на годы, проведенные в Петербурге.

Фанатзируя дальше, можно было бы представить ближайшим помощником Сергея Богдановича тренера молодежной команды Александра Гришина, к которому часто обращены взоры той части армейских болельщиков, которая критически настроена по отношению к Леониду Слуцкому. В условиях, когда траты на футболистов в ЦСКА небезграничны, дуэт молодых перспективных тренеров вполне мог бы продуктивно поработать с теми, кто есть. А то, что кто-то есть, показывает и интересная игра юного форварда Федора Чалова в недавнем матче в Туле, и продление контракта с Астемиром Гордюшенко аж до 2020 года. Если кто забыл, оба футболиста - воспитанники Гришина.

Впрочем, фантазии фантазиями, а реальность все может обратить в другую сторону. Тем более, что в «Зените», как мне рассказали, есть далеко идущие планы на Семака. Что делать, он везде востребован.

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