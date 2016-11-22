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Тренер Уорда: Ковалев — котенок, а не «Крушитель»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тренер Уорда: Ковалев — котенок, а не «Крушитель»
Источник: Associated Press

Вирджил Хантер, тренирующий американца Андре Уорда, рассказал о том, как его подопечному удалось победить в титульном поединке россиянина Сергея Ковалева.

- Когда вы поняли, что Уорд берет контроль над ходом боя?
- После четвертого раунда я почувствовал, что Уорд начинает перехватывать инициативу потому что видел, как он начал работать на ближней дистанции. Когда Андре подходил к Ковалеву, чтобы навязать бой, тот его не принимал. Ковалев начинал делать захваты и держать Андре.

- Вас это разочаровало?
- Вы знаете, на самом деле это было смешно. У вас есть человек, прозвище которого «Крушитель», и мы готовы вести с ним бой. Бой на ближней дистанции, но совершенно очевидно, что его команда не планировала это делать. Всякий раз он прихватывал Андре за голову. Ковалев не хотел драться вблизи. Он держал и отталкивал Андре. Если бы Ковалев был готов принять бой на ближней дистанции, что он и должен был сделать, мы бы увидели совершенно иной по зрелищности поединок. Но Ковалев не «Крушитель», а котенок.

- Почему он не захотел драться на ближней дистанции?
- Не знаю, но его нежелание это делать было очевидным, несмотря на то, что его подают как сильного боксера, неудобного соперника и классного нокаутера. Когда я понял, что вблизи боя не светит, я сказал Андре, что самый эффективный удар его соперника — это джеб. Нужно пройти его и наносить удары по корпусу. Посмотрите, эти удары были чистыми. Ковалев показал, что у него есть сердце и есть агрессия, но она куда-то улетучилась после шестого раунда. Он просто выбрасывал удары, даже не думая и не зная для чего. Таким образом, он делал себя открытым для чистых ударов. Я думаю, в этом и была разница.

Уорду помогла третья рука. Разбор «поражения» Ковалева

- Но начало боя явно складывалось не в вашу пользу. За счет чего это удалось изменить?
- Я сказал Андре, что у него есть все качества, чтобы принять этот бой. Он не должен останавливаться, как это делали все остальные трусы. Те люди, которые пропускали от Ковалева и переставали с ним бороться, восторгаясь им после боя. Нельзя восторгаться тем, кому нужно бросить вызов. Вы можете быть в нокдауне, но потом нужно встать, переварить это и сплюнуть. 

- Для вас стало неожиданностью, что Ковалев не стал боксировать вблизи?
- Он из того типа бойцов, которые избегают жесткой борьбы. Примеры: Костя Цзю — Винс Филлипс, Костя Цзю — Рикки Хаттон, Мигель КоттоМухаммадкадыр Абдуллаев, Владимир КличкоКрис Берд, Владимир КличкоКори Сандрес. Так сложилось исторически. По какой-то причине яркие нокаутеры избегают ближней борьбы. Так действовал и Ковалев. Держал за голову, делал захваты и ждал пока рефери их разнимет.

- Насколько удачной оказалась ваша тактика?
- С десятого по двенадцатый раунды Ковалев просто уже не мог держаться, настолько на нем сказались удары по корпусу. Появились последствия от ударов. Особенно от ударов в область правой почки. Это подорвало его энергию. Поэтому он не хотел боксировать и показывать техничных стиль, предпочитая работать издалека.


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