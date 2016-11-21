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Мозякин дисквалифицировал «Динамо». Бело-голубые рискуют не попасть в плей-офф

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мозякин дисквалифицировал «Динамо». Бело-голубые рискуют не попасть в плей-офф
Источник: ХК «Динамо» (Москва)

Обозреватель «Советского спорта» продолжает тему расслоения клубов КХЛ по классу на примере разгрома «Динамо» в Магнитогорске.

Я не думал, что доживу до этого дня. Когда стык «Магнитка» - «Динамо» из интереснейшего и жесткого противостояния превратится в «избиение младенцев». В тотальное превосходство одного соперника над другим.

5:0. И это было поражение по всем статьям. Во всех аспектах игры. У магнитогорцев надежнее сыграл вратарь Самсонов. Илья реально тащил. Динамовец Заливин действовал не так уверенно. К примеру, первую шайбу Александра должен был брать.

Москвичи хуже действовали и в обороне. Гол Филиппи, третий по счету, тому подтверждение. Томаша пропустили к самым воротам и позволили бросить.

Ну а про игру в неравных составах и говорить не хочется. Четыре удаления у гостей превратились в три гола хозяев. Огромное преимущество, лишающее соперника шансов, благодаря филигранно отточенным розыгрышам Моязкина и двух его верных друзей – Зарипова и Коваржа. Кстати, Сергей в этом матче достиг рубежа в 50 очков в нынешнем регулярном чемпионате.

При этом динамовцев даже не за что ругать. Разве команда Сергея Орешкина развалилась или перестала бороться? Нет!

Москвичи превзошли уральцев и в бросках, и в силовых приемах. До самого конца создавали опасные моменты у ворот Самсонова. Вот только забить не смогли ничегошеньки. Как и в предыдущем поединке с «Локомотивом».

Я и менеджеров «Динамо» упрекнуть не могу. Вот, к примеру, Андрей Кутейкин – отличное приобретение по ходу сезона. Три шайбы в первых семи матчах. Он заметен. Форвард с мощным и точным броском.

Однако с Кутейкиным или без него, нынешнее «Динамо» уступает лидеру Востока в главном хоккейном компоненте – индивидуальном мастерстве игроков. И уступает очень сильно.

Ставка на своих воспитанников, на пополнение из фарм-клуба позволяет оставаться на плаву в КХЛ. Но отнюдь не бороться за первые места и мечтать о чемпионстве.

- На фоне усталости в напряженном чемпионате на первый план выходит мастерство, - любит повторять двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. И его слова подтверждаются на практике.

Расслоение в лиге на сильных и слабых достигло такого размаха, что вот уже и недавний двукратный обладатель Кубка Гагарина рискует оказаться за «чертой бедности» - в подвале турнирной таблицы.

Сейчас бело-голубые с трудом удерживают восьмую позицию на Западе. Но уже во вторник их может обойти «Йокерит». Для этого финскому клубу надо взять хотя бы одно очко в поединке с минчанами.

«Магнитку» - с победой!

«Динамо» - терпения и удачи!

КХЛ – сокращения и снижения потолка зарплат!

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