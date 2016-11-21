Кто был круче: Дзюба или Глушаков? Выбери лучший гол 14-го тура РФПЛ
ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА, ПОНРАВИВШИХСЯ ВАМ В ТУРЕ
ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ
1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
9 - Александр Гацкан («Ростов») в ворота ЦСКА (2:0)
10 - Павел Нехайчик («Оренбург») в ворота «Томи» (3:1)
11 - Маркес Майкон («Локомотив») в ворота ЦСКА (1:0)
12 - Зе Луиш («Спартак») в ворота ЦСКА (3:1)
13 - Фернандо («Спартак») в ворота «Томи» (1:0)
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 14-ГО ТУРА РФПЛ
«Арсенал» - ЦСКА - 0:1
«Рубин» - «Ростов» - 0:0
«Оренбург» - «Локомотив» - 1:1
«Краснодар« - «Урал» - 3:0
«Спартак» - «Амкар» - 1:0
«Анжи» - «Уфа» - 0:1
«Зенит» - «Крылья Советов» - 3:1
«Терек» - «Томь» - 0:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|м
|команда
|и
|в
|н
|п
|м
|о
|Спартак
|14
|11
|1
|2
|23 – 8
|34
|Зенит
|14
|9
|4
|1
|30 – 11
|31
|ЦСКА
|14
|7
|4
|3
|15 – 11
|25
|Терек
|14
|7
|4
|3
|19 – 17
|25
|Краснодар
|14
|6
|6
|2
|20 – 10
|24
|6
|Ростов
|14
|6
|3
|5
|17 – 11
|21
|7
|Амкар
|14
|5
|6
|3
|11 – 9
|21
|8
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|18 – 17
|19
|9
|Уфа
|14
|5
|4
|5
|10 – 11
|19
|10
|Анжи
|14
|4
|5
|5
|10 – 14
|17
|11
|Локомотив
|14
|3
|7
|4
|12 – 11
|16
|12
|Оренбург
|14
|2
|6
|6
|11 – 15
|12
|Урал
|14
|2
|4
|8
|9 – 20
|10
|Томь
|14
|2
|3
|9
|7 – 21
|9
|Арсенал
|14
|1
|6
|7
|5 – 21
|9
|Крылья Советов
|14
|1
|5
|8
|9 – 19
|8
БОМБАРДИРЫ
|1
|Фёдор Смолов
|Краснодар
|9 (2)
|2
|Беким Балай
|Терек
|8 (0)
|3
|Артём Дзюба
|Зенит
|7 (1)
|4
|Жонатас
|Рубин
|6 (1)
|5
|Жулиано
|Зенит
|6 (2)
|6
|Зе Луиш
|Спартак
|5 (0)
|7
|Квинси Промес
|Спартак
|5 (0)
|8
|Джано Ананидзе
|Спартак
|4 (0)
|9
|Ари
|Краснодар
|4 (0)
|10
|Максим Канунников
|Рубин
|4 (0)
АССИСТЕНТЫ
|1
|Квинси Промес
|Спартак
|5
|2
|Олег Шатов
|Зенит
|5
|3
|Зе Луиш
|Спартак
|4
|4
|Тимофей Калачёв
|Ростов
|4
|5
|Дмитрий Полоз
|Ростов
|4
|6
|Ари
|Краснодар
|3
|7
|Мориц Бауэр
|Рубин
|3
|8
|Януш Гол
|Амкар
|3
|9
|Артём Дзюба
|Зенит
|3
|10
|Жулиано
|Зенит
|3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
|1
|Игорь Безденежных
|Уфа
|6
|2
|Понтус Вернблум
|ЦСКА
|6
|3
|Вадим Афонин
|Рубин
|5
|4
|Роман Воробьёв
|Оренбург
|5
|5
|Александр Гацкан
|Ростов
|5
|6
|Луиш Нету
|Зенит
|5
|7
|Роман Павлюченко
|Урал
|5
|8
|Андрей Семёнов
|Терек
|5
|9
|Иван Таранов
|Крылья Советов
|5
|10
|Лукас Фернандо
|Спартак
|5
УДАЛЕНИЯ
|1
|Александр Гацкан
|Ростов
|2
|2
|Андрей Малых
|Оренбург
|2
|3
|Сердар Азмун
|Ростов
|1
|4
|Павел Аликин
|Уфа
|1
|5
|Евгений Башкиров
|Крылья Советов
|1
ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ
|1
|Зенит
|57.0
|2
|Краснодар
|57.0
|3
|Спартак
|56.0
|4
|Локомотив
|54.0
|5
|ЦСКА
|53.0
|6
|Рубин
|51.0
|7
|Терек
|49.0
|8
|Анжи
|47.0
|9
|Урал
|47.0
|10
|Уфа
|47.0
|11
|Амкар
|46.0
|12
|Арсенал
|46.0
|13
|Ростов
|46.0
|14
|Крылья Советов
|45.0
|15
|Оренбург
|45.0
|16
|Томь
|44.0
УДАРЫ
ПЕНАЛЬТИ