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Кто был круче: Дзюба или Глушаков? Выбери лучший гол 14-го тура РФПЛ

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Глушаков
Денис ГлушаковИсточник: «Советский спорт»
В понедельник матчем «Терек» - «Томь» завершился 14-й тур чемпионата России по футболу. «Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол тура.

ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА, ПОНРАВИВШИХСЯ ВАМ В ТУРЕ

Голосование: Выбери лучший гол 14-го тура РФПЛ

ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ

1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
9 - Александр Гацкан («Ростов») в ворота ЦСКА (2:0)
10 - Павел Нехайчик («Оренбург») в ворота «Томи» (3:1)
11 - Маркес Майкон («Локомотив») в ворота ЦСКА (1:0)
12 - Зе Луиш («Спартак») в ворота ЦСКА (3:1)
13 - Фернандо («Спартак») в ворота «Томи» (1:0)

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 14-ГО ТУРА РФПЛ

«Арсенал» - ЦСКА - 0:1
«Рубин» - «Ростов» - 0:0
«Оренбург» - «Локомотив» - 1:1
«Краснодар« - «Урал» - 3:0
«Спартак» - «Амкар» - 1:0
«Анжи» - «Уфа» - 0:1
«Зенит» - «Крылья Советов» - 3:1
«Терек» - «Томь» - 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

м команда и в н п м о
1
Спартак 14 11 1 2 23 – 8 34
2
Зенит 14 9 4 1 30 – 11 31
3
ЦСКА 14 7 4 3 15 – 11 25
4
Терек 14 7 4 3 19 – 17 25
5
Краснодар 14 6 6 2 20 – 10 24
6 Ростов 14 6 3 5 17 – 11 21
7 Амкар 14 5 6 3 11 – 9 21
8 Рубин 14 5 4 5 18 – 17 19
9 Уфа 14 5 4 5 10 – 11 19
10 Анжи 14 4 5 5 10 – 14 17
11 Локомотив 14 3 7 4 12 – 11 16
12 Оренбург 14 2 6 6 11 – 15 12
13
Урал 14 2 4 8 9 – 20 10
14
Томь 14 2 3 9 7 – 21 9
15
Арсенал 14 1 6 7 5 – 21 9
16
Крылья Советов 14 1 5 8 9 – 19 8

БОМБАРДИРЫ

1 Фёдор Смолов Краснодар 9 (2)
2 Беким Балай Терек 8 (0)
3 Артём Дзюба Зенит 7 (1)
4 Жонатас Рубин 6 (1)
5 Жулиано Зенит 6 (2)
6 Зе Луиш Спартак 5 (0)
7 Квинси Промес Спартак 5 (0)
8 Джано Ананидзе Спартак 4 (0)
9 Ари Краснодар 4 (0)
10 Максим Канунников Рубин 4 (0)

АССИСТЕНТЫ

1 Квинси Промес Спартак 5
2 Олег Шатов Зенит 5
3 Зе Луиш Спартак 4
4 Тимофей Калачёв Ростов 4
5 Дмитрий Полоз Ростов 4
6 Ари Краснодар 3
7 Мориц Бауэр Рубин 3
8 Януш Гол Амкар 3
9 Артём Дзюба Зенит 3
10 Жулиано Зенит 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1 Игорь Безденежных Уфа 6
2 Понтус Вернблум ЦСКА 6
3 Вадим Афонин Рубин 5
4 Роман Воробьёв Оренбург 5
5 Александр Гацкан Ростов 5
6 Луиш Нету Зенит 5
7 Роман Павлюченко Урал 5
8 Андрей Семёнов Терек 5
9 Иван Таранов Крылья Советов 5
10 Лукас Фернандо Спартак 5

УДАЛЕНИЯ

1 Александр Гацкан Ростов 2
2 Андрей Малых Оренбург 2
3 Сердар Азмун Ростов 1
4 Павел Аликин Уфа 1
5 Евгений Башкиров Крылья Советов 1

ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ

1 Зенит 57.0
2 Краснодар 57.0
3 Спартак 56.0
4 Локомотив 54.0
5 ЦСКА 53.0
6 Рубин 51.0
7 Терек 49.0
8 Анжи 47.0
9 Урал 47.0
10 Уфа 47.0
11 Амкар 46.0
12 Арсенал 46.0
13 Ростов 46.0
14 Крылья Советов 45.0
15 Оренбург 45.0
16 Томь 44.0

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