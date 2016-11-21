Кто был круче: Дзюба или Глушаков? Выбери лучший гол 14-го тура РФПЛ

Александр Бубнов: Можно было говорить об элементе случайности в ударе Глушакова, если бы не одно «но»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победном голе полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова в матче 14-го тура РФПЛ с пермским «Амкаром» (1:0).