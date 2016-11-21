10 видеоуроков для укрепления мышц спины

«Советский спорт» нашел лучшие видеоуроки для укрепления мышц спины. Пришло время забыть о боли и начать жить.

Видеоурок для укрепления мышц спины «Здоровая спина за 3 минуты в день»

Комплекс несложных упражнений на основе «планки» позволит укрепить мышцы спины и избавить их от боли. Эту зарядку для спины можно выполнять где угодно – дома, в тренажерном зале или даже в офисе при наличии совсем небольшого свободного пространства. По времени она занимает от 3 минут.





Видеоурок для укрепления мышц спины «Лечебная физкультура для позвоночника»

Эту видеозарядку на растяжку и укрепление мышц спины можно выполнять ежедневно. Она снимает тяжесть в спине после рабочего дня, помогает при острых болях в спине. Каждое движение нужно делать в диапазоне 10-15 повторов.





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Видеоурок для укрепления мышц спины «Гиперэкстензии. Все виды»

Гиперэкстензии называют главным упражнением для укрепления спины. Его практикуют профессиональные спортсмены – для восстановления после тяжелых приседаний и становых тяг. Все виды гиперэкстензий, правильная техника их выполнения, использование отягощений в гиперэкстензиях – в этом видео.





Видеоурок для укрепления мышц спины «Зарядка на фитболе»

Для выполнения этой зарядки, укрепляющей мышцы спины, вам понадобится фитбол – упругий резиновый мяч диаметром 45-90 см. Фитбол внесет в ваш комплекс упражнений для здоровья спины новую нагрузку, поскольку его центр тяжести постоянно смещается и его нужно контролировать.

Видеоурок для укрепления мышц спины «Профилактика межпозвонковой грыжи»

Боли в спине могут свидетельствовать о появлении межпозвонковой грыжи. Избежать этого заболевания поможет эта видеозарядка. Большинство упражнений выполняются лежа или стоя на коленях – их способны выполнить люди любого возраста.





Видеоурок для укрепления мышц спины «Вредные упражнения для позвоночника»

В этом видео – все о том, как популярные упражнения для разминки спины и позвоночника могут быть вредными: приводить к смещению позвонков, растяжениям связок и другим травмам. В противовес им – полезные упражнения, которые даже при энергичном применении не способны нанести вред.





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Видеоурок для укрепления мышц спины «Здоровая поясница»

Еще один простой комплекс для профилактики межпозвоночных грыж и болей в пояснице. Ежедневное выполнение этой зарядки вернет вашей спине здоровье и крепость.





Видеоурок для укрепления мышц спины «Лечим остеохондроз на турнике»

Зарядка на турнике для профилактики и лечения остеохондроза, одного из наиболее частых заболеваний позвоночника. Простые висы и полувисы дадут значительный оздоровляющий эффект. Постепенно к этой зарядке можно добавлять подтягивания и обратные висы (вниз головой).





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Видеоурок для укрепления мышц спины «Пилатес»

Укрепить мышцы спины поможет эта видеозарядка по системе «Пилатес». При выполнении упражнений важна внутренняя концентрация, дыхание и сосредоточенность на мышцах, которые вы прорабатываете. При регулярном выполнении этот комплекс позволит улучшить осанку, снять напряжение и боли в спине.

Видеоурок для укрепления мышц спины «Три универсальных упражнения от доктора Бубновского»

Доктор Сергей Бубновский десятки лет лечит заболевания спины. В этом видеоуроке – комплексная зарядка, которую, по словам автора, нужно «до пота». В ее основе: простые отжимания, скручивания на пресс и подъем ног лежа на животе для укрепления мышц спины. Этот комплекс поможет не только избавиться от болей в спине, но и в целом улучшить самочувствие и работу всех систем организма.