День рождения – классный праздник. Кто украсил миланское дерби

«Советский спорт» рассказывает о шести героях миланского дерби, которое впервые за последние годы получилось увлекательным и богатым на голы.

«МИЛАН»

Сусо, нападающий

Испанец забил два гола. Дубль стал для него первым в футболке «Милана». При этом он нанес всего три удара! Отличный подарок на свой день рождения - 19 ноября, за день до матча, Сусо исполнилось 23 года.

Умение забивать Сусо считает своим козырем: «Я отлично вижу ворота. Могу простоять десять минут без мяча, а потом получить его и отправить в сетку». Нужно заметить, что именно так и было в дерби. До 42-й минуты, когда Сусо открыл счет, чужим воротам он не угрожал. Его способность бережно относиться к моментам была для «Милана» очень важной, ведь воротам «Интера» он угрожал редко, нанеся всего 10 ударов за матч.

Даже если вынести голы за скобки, Сусо все равно был самым опасным нападающим «Милана», заставив забыть о существовании Бакки и Ньянга, которых Винченцо Монтелла к концу игры даже заменил. На его счету сразу пять удачных обводок - второй результат в матче. Могло быть больше, но сразу шесть раз соперники останавливали его начинания фолами - больше в дерби не нарушали правила ни на одном другом футболисте. Активность Сусо привела к тому, что уже на 65-й минуте был заменен игравший на его фланге защитник Ансальди, вместо которого на поле вышел Наготомо. Испанец просто заставил своей активностью наставника «Интера» Стефано Пиоли израсходовать одну замену.

Джакомо Бонавентура, полузащитник

Бонавентура хорош тем, что сочетает отличную технику и замечательное видение поля. Бывает, что ты, сидя у экрана телевизора, видишь в 60 метрах от него удачно открывшегося футболиста и думаешь: «Вот было бы круто, если бы туда последовала передача!» И Бонавентура эту передачу исполняет! Остается недоумевать: «Как он увидел партнера, ведь смотрел вообще в другую сторону?!»

В дерби Бонавентура трижды выводил партнеров на удар. С его передачи Сусо открыл счет в матче. Кроме этого, хавбек семь раз обыгрывал соперников. Больше других не повезло Брозовичу - он был обыгран трижды.

Джанлуиджи Доннарумма, вратарь

У Доннаруммы есть проблема - он плохо играет ногами. Вот и в дерби точность его передач составила лишь 57%. При этом несколько раз 17-летний парень заставлял тиффози хвататься за голову, выбивая мяч в сторону боковых линий под прессингом.

В конце первого тайма Доннарума дал болельщикам понять, с игровым интеллектом у него все в порядке. Получив мяч в своей штрафной, он тут же ввел его находящемуся в центральном круге Бонавентуре, раскрутив тем самым голевую атаку. Секунда промедления - и Бонавентуру успели бы накрыть.

А об игре Доннаруммы на линии можно и не говорить. Тут голкипер действует так, будто ему не 17, а 30 лет. Соперники это чувствуют. Нападающий «Интера» Икарди дважды бил из опасных позиций, но оба раза нога у него дрогнула - удары не получились.

«ИНТЕР»

Жоау Мариу, полузащитник

Главное, что удалось «Интеру» - разрушить «Милану» выход из обороны, из-за чего красно-черные нанесли только 10 ударов по воротам. Действия центральных защитников хозяев в этом компоненте нельзя назвать никак, кроме как провальными. Точность передач Густаво составила 69%, показатель Палетты - 67%. По этому показателю они в своей команде замкнули десятку лучших! И это при том, что обычно лучшую точность передач демонстрируют как раз центральные защитники.

Ключевую роль при прессинге сыграл Жоау Мариу. Португалец должен был не только оказывать давление на центральных защитников «Милана», но и перекрывать линию передач на полузащитника Локателли. У португальца получилось все. Локателли редко получал мяч - за игру он сделал всего 29 передач. К примеру, в матче с чемпионом страны «Ювентусом» он больше участвовал в игре - 35 пасов.

Иван Перишич, полузащитник

«Интер» много угрожал воротам «Милана», нанеся 21 удар. Самым бьющим стал левый полузащитник Перишич - шесть ударов. Хорват хорош и при верховой игре. А потому при «стандартах» ему следует уделять особое внимание. Красно-черные удержать его не смогли - на 92-й минуте он сравнял счет, дождавшись мяча на дальней штанге после подачи с углового.

Другой козырь Перишича - скорость. Нет, хорват не обыграл никого и не убежал от соперника. Он просто быстро ввел мяч в игру из аута, не дожидаясь крайнего защитника. Благо, было кому - Кандрева открылся перед штрафной. Дальше итальянцу удался классный удар в «девятку». Гол прекрасен сам по себе. Но действия Перишича делают его невероятным. Вывод: хотите забивать - не спите!

Антонио Кандрева, полузащитник

Шесть ударов Перишича удивлять не должны. Куда более удивительными выглядят пять попыток Кандревы. Обычно он наносит 1,5 удара за матч.

Чтобы он выходил на ударную позицию, главный тренер «Интера» Стефано Пиоли скорректировал его действия. Если у Франка де Бура он в схеме 4-2-3-1 играл справа в полузащите и атаковал с фланга, то у итальянца действовал ближе к центру, освобождая бровку защитнику Д’Амброзио, умеющему навешивать. Поэтому гол Кандревы с дальней дистанции – результат в том числе и тренерского плана.

Из футболистов, проведших на поле всю игру, Кандрева показал лучшую точность передач - 94%. И это играя на позиции правого атакующего полузащитника, где нужно много рисковать, а, значит, велик риск потерять мяч.