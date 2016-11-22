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Сергей Родионов: Карслен – Карякин, это как «Реал» - «Спартак»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Родионов
Сергей РодионовИсточник: «Советский спорт»

Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Родионов является болельщиком Сергея Карякина.

- За матчем слежу, но, конечно, в детали не вникаю, - говорит Сергей Юрьевич. – Я не такой уж заядлый шахматист. Конечно, переживаю за Сергея, с утра смотрю, как завершилась очередная партия.

- Вы скромничаете на счет своих шахматных способностей. Ведь когда Карякин приходил в ваш клуб давать сеанс одновременной игры, вы сыграли с ним вничью.

- Один раз и веник стреляет, - смеется гендир «Спартака». – После этой ничьей с чемпионом мира по быстрым шахматам я завершил шахматную карьеру, чтобы не портить себе рейтинг. А если серьезно, я знаю, что Сергей является болельщиком «Спартака», желаю ему успехов. Очень хочется, чтобы Серей победил, хотя прекрасно понимаю, что это будет сделать очень сложно.

- Карлсен – фанат «Реала» и явный фаворит. Во всяком случае, так считалось перед началом матча. Поэтому битву за шахматную корону можно сравнить с матчем «Реал» - «Спартак». Согласны?

- Да, такая аналогия уместна. «Реал» всегда считается фаворитом в матче со «Спартаком». Но мы помним, что красно-белые обыгрывали королевский клуб, и не один раз. Буду очень рад, если шахматную корону завоюет гроссмейстер, с которым я один раз сыграл вничью.

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