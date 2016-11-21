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Матч-концерт по чемпионски

Игорь Полещук
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Металлурга"
Хоккеисты "Металлурга"Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Действующий чемпион выдал лучший матч в сезоне. «Сталевары» отправляли шайбы в ворота столичных динамовцев, словно семечки щелкали! А ведь это была четвертая игра «Магнитки» за неделю.

– Сложно адаптироваться к графику с играми и перелетами через день, – рассуждает на предматчевой раскатке главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев. – А ведь нет сейчас в лиге простых соперников.

– Над цифрами особо не заморачиваюсь, – говорит после тренировки защитник Евгений Бирюков. Эта игра для него – уже 702-я за «Магнитку», еще две – и клубный рекорд падет. – «Динамо» – быстрая, «бегущая» команда. Они здорово двигаются, играют в давление. Легко точно не будет!

– У нас очень сложный выезд: Магнитогорск, Челябинск, Уфа, – серьезен тренер «Динамо» Владимир Воробьев. – Что ж, будем работать. Хотим преподнести сюрприз «Металлургу».

О чем говорил наставник москвичей, становится понятно с первых секунд. В «рамке» у гостей – третий голкипер: Александр Заливин. Правда, и у «Магнитки» основным вратарем заявлен молодой Илья Самсонов. Василий Кошечкин пропускает второй матч кряду из-за микротравмы.

Вместе со стартовым вбрасыванием начинают трещать борта – динамовцы традиционно не чураются играть жестко.

Страсти чуть утихают, когда на гостей ушат ледяной воды обрушивает Виктор Антипин. Защитник подхватывает шайбу в средней зоне, прорывается по флангу и стреляет точно под ловушку Заливину. 1:0. Ничего не может поделать голкипер «Динамо» и с «магнитогорской академией» в большинстве – Сергей Мозякин пасом разрезает напополам пятачок москвичей, а Данис Зарипов не мажет по пустым воротам – 2:0.
После перерыва неотразимый бросков в упор наносит Томаш Филиппи, и, кажется, на весь Магнитогорск слышен его радостный вопль – 3:0. А как иначе, ведь чех не мог забить два месяца!

Ну и куда без классики жанра – Мозякина, стреляющего в большинстве из круга вбрасывания? Страшный сон для любого вратаря КХЛ теперь будет являться в кошмарах и Заливину…

Думаете, фраза о том, что форварды первой тройки «Магнитки» чувствуют друг друга спинным мозгом – просто красивая фигура речи? Спросите у Яна Коваржа, который, стоя спиной к воротам «Динамо», замыкает пас Мозякина. 5:0. Это уже не игра, а «концерт по заявкам публики»!

По стадиону гуляет «волна». Первый «сухарь» Самсонова в сезоне? Так точно! 100-й гол Зарипова за «Металлург»? Звучит, как тост!

Праздник продолжается и у раздевалки победителей. Тренера Майкла Пелино, который недавно отметил день рождения, встречают друзья – они специально прилетели на Урал из далекой Канады. Да не с пустыми руками: наставнику дарят тортик со съедобным лисом (талисманом «Магнитки») в виде украшения.

– Вымученный «сухарь», – выдыхает уставший Илья Самсонов. – Никак не мог отыграть на «ноль». Спасибо напарнику, Василию Кошечкину, помог. Он сказал: «Расслабься, все придет». Так и вышло!

– Мало, мало забиваем, – сокрушается на пресс-конференции наставник «Динамо» Сергей Орешкин, – Психология сломалась. Не могу упрекнуть ребят: они стараются. Но одного желания не хватает… Почему поставили на ворота Заливина? Все должны отрабатывать свой хлеб!

– Жене Бирюкову шайба попала в горло, – Илья Воробьев сообщает единственную новость, которая может опечалить болельщиков «Магнитки» в этот вечер. – Он поехал делать снимок. Надеемся, все обойдется…

Матч

Металлург Мг - Динамо - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Антипин 9:24 (1:0). Зарипов (Мозякин, Коварж), 12:55 (2:0 - бол.). Филиппи 24:19 (3:0). Мозякин (Зарипов, Ли), 35:59 (4:0 - бол.). Коварж (Мозякин, Ли), 45:12 (5:0 - бол.).

Место и дата

21 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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